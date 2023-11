Nέο single από τους One step from the edge

Nέο single από τους One step from the edge

Οι “One step from the Edge” κυκλοφόρησαν το νέο τους κομμάτι με τίτλο “Sinking in Silence” από την επερχόμενη τρίτη, ακόμη ατιτλοφόρητη δουλειά τους, το οποίο μπορείτε να ακούσετε εδώ: https://www.youtube.com/watch?v=SlYS2EJR9UU

Οι modern metallers “One step from the Edge” δημιουργήθηκαν στα Ιωάννινα στα τέλη του 2016. Η μουσική τους βασίζεται στον μοντέρνο metal ήχο, στις ογκώδεις, groovy και μελωδικές κιθάρες, το δυνατό rhythm section και την εναλλαγή καθαρών, μελωδικών αλλά και brutal φωνητικών.

Στα τέλη του 2017 κυκλοφόρησε το πρώτο album της μπάντας με τίτλο «Beneath the Surface» και το 2020 η δεύτερη ολοκληρωμένη δουλειά τους με τίτλο «The Deafening Silence». Και τα δύο albums ηχογραφήθηκαν στα “Suncord Audiolab studios” με τον Αχιλλέα Καλαντζή (VARATHRON, Aenaon, Katavasia). Παράλληλα, έχουν κυκλοφορήσει videoclips, όπως για τα κομμάτια “No more”, “Believe”, “Behind the walls” , “Ashes” και το “A new era” από την επερχόμενη τρίτη δουλειά των “One step” η οποία αναμένεται μέσα στο 2023.

Παράλληλα με τη σύνθεση νέου υλικού και τις ηχογραφήσεις οι “One step from the Edge” πραγματοποιούν live εμφανίσεις. Ήδη έχουν παίξει ζωντανά με groups όπως οι Septic Flesh, Nightstalker, Suicidal Angels, Full House B. C., Psyanide, Scar of the Sun, Mahakala, Adrenalin, Hidden in the Basement, Bandemonic, ενώ συμμετείχαν στα Ioannina Metalfest Vol III και Vol IV μαζί με τους Blaze Bayley, Phil Campbell & the Bastard Sons, Maplerun, Memorain, Hekatomb, Beggars, Full House B.C., Behind The Smokescreen.

Για περισσότερες πληροφορίες και για επικοινωνία με τη μπάντα:

osfteband@gmail.com

https://www.facebook.com/osfte/

https://www.youtube.com/OneStepFromTheEdge

https://onestepfromtheedge.bandcamp.com/

https://www.reverbnation.com/onestepfromtheedge

https://www.instagram.com/osfteband /

