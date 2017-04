3P Lab presents

RETURN OF THE TAXES ZOMBI (it will make you pay) featuring:

Furor + Devil Made Me Do It + Pulse R + Rectifire

Στο six d.o.g.s (Αβραμιώτου 6-8, Μοναστηράκι, Αθήνα)

Σάββατο 29 Απριλίου

Πόρτες: 20:00 – Εισιτήρια: 5€ (μόνο στο ταμείο – δεν θα πραγματοποιηθεί προπώληση)

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ:

Τέσσερα σχήματα του μοντέρνου ροκ και μέταλ ήχου ενώνουν τις δυνάμεις τους το Σάββατο 29 Απριλίου και μαζί βάζουν έναν μόνο στόχο: Να κατεδαφίσουν τη σκηνή του six d.o.g.s.

Το ανακαινισμένο venue της Αβραμιώτου, θα υποδεχτεί τους έμπειρους hardcore metallers Furor, γνωστούς για τις ανεβαστικές και εκρηκτικές ζωντανές τους εμφανίσεις, τους νεοφώτιστους Devil Made me Do It που αποτελούν ένα άτυπο super band με μέλη από άλλα διακεκριμένα σχήματα του εγχώριου underground, τους πολυπράγμονες Pulse R που εσχάτως δεν χάνουν την ευκαιρία να ανέβουν στη σκηνή και να παρουσιάσουν το ποιοτικό εναλλακτικό υλικό τους, αλλά και τους αξιοσημείωτα διαφορετικούς Rectifire που προσμειγνύουν με ιδιαίτερη μαεστρία μέταλ και ηλεκτρονικούς ήχους.

Η ελληνική σκηνή είναι εδώ, δυνατή και ενωμένη, με εξέχουσα ποιότητα σε όλα τα μουσικά παρακλάδια που την αποτελούν. Τέσσερα μουσικά διαμάντια που σας περιμένουν να τα ανακαλύψετε, σε ένα από τα πιο αξιόλογα Αθηναϊκά venues, είναι μια συνταγή που δεν λανθάνει. Να είστε όλοι εκεί.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΤΩΝ ΜΠΑΝΤΩΝ:

FUROR

Τρία χρόνια μετά από την κυκλοφορία του «Blind Faith Revolver» που επαναπροσδιόρισε τον ήχο των Furor και μετά από πολλές εμφανίσεις σε festivals ανά την Ελλάδα, καθώς και συναυλίες με γνωστά ονόματα της ελληνικής και διεθνούς μουσικής σκηνής, ο Μάρτιος του 2016, βρήκε το hardcore metal κουαρτέτο από την Αθήνα, πιο ορεξάτο από ποτέ, να κυκλοφορεί το πολυαναμενόμενο «Architect the Invisible».

Το έσχατο δισκογραφικό δημιούργημα των Furor, εκτός από το νέο μουσικό πρόσωπό τους, συμπεριλαμβάνει και δύο σημαντικές guest συμμετοχές, αυτές των Ryan Kirby (των Αμερικανών Fit For A King) και Μπάμπη Παπανικολάου (Planet of Zeus), ενώ η προσθήκη της Έφης Κουφάκου (3Fold Pain) σε ρόλο μπασίστριας, μοιαζει να δημιούργησε τις ιδανικές συνθήκες, ώστε η μπάντα ανανεωμένη και γεμάτη ενέργεια να διαγράψει αυτόν τον νέο κύκλο ζωής της.

Οι Furor είναι ένα από τα δυνατότερα live acts της πρωτεύουσας και αυτό μπορεί να το επιβεβαιώσει όποιος έχει παραστεί σε οποιαδήποτε ζωντανή εμφάνισή τους.

DEVIL MADE ME DO IT

Οι Devil made me do it είναι μια μπάντα που κινείται σε metal/alternative μονοπάτια. Ξεκινώντας το 2014 σαν ένα studio project, κατέληξε μέσα στο 2016 να αποτελεί ένα ολοκληρωμένο full time σχήμα. Οι ηχογραφήσεις του ντεμπούτο full length album «Her Majesty» ξεκίνησαν το 2015, για να ολοκληρωθούν λίγο αργότερα, ενώ οι λεπτομέρειες για την ψηφιακή και ηλεκτρονική κυκλοφορία του -που αναμένεται μέσα στο 2017- θα ανακοινωθούν τους προσεχείς μήνες.

PULSE R

Επηρεασμένος από το πρωτόλειο hard rock, το grunge κίνημα των 90’s και το Αμερικανοτραφές rock των 00’s, ο γλυκόπιοτος ήχος του “In Chains”, ντεμπούτο full length album των alternative metallers (ελλείψει καλύτερου χαρακτηρισμού) Pulse R δεν δυσκολεύεται να σε κερδίσει από την πρώτη κιόλας ακρόαση, γεγονός που εξηγεί και την αυξάνουσα δημοτικότητα του σχήματος, από τη δημιουργία του το 2011 μέχρι και σήμερα.

Η κυκλοφορία του προαναφερθέντος παρθενικού δισκογραφικού πονήματος του ανερχόμενου 5-piece από την Αθήνα, στα τέλη του 2016, μέσω της εγχώριας δισκογραφικής Music Links Knowledge, σηματοδοτεί μια αλλαγή σελίδας για το group, που πλέον με ανεβασμένη διάθεση και με τις ενθουσιώδεις αντιδράσεις κοινού και τύπου ως παρακαταθήκη του, ξεκινάει να χαράζει τη δική του αξιοσημείωτη πορεία στο εγχώριο εναλλακτικό μουσικό underground.

RECTIFIRE

Οι Rectifire υπήραχν μόνο ως ιδέα για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα, μέχρις ότου ο Cypher (φωνή, programming) αποφάσισε στην αρχή της άνοιξης του 2012 να τους κάνει πραγματικότητα.

Το πλάνο ήταν να πραγματοποιήσουν μία μίξη μοντέρνων μουσικών υφών και να το περάσουν στο επόμενο στάδιο. Βαριές κιθάρες, γκρουβάτα τύμπανα, ηλεκτρονικά στοιχεία να δεσπόζουν σταθερά ως «χαλί», ογκώδεις μπασιστικές γραμμές και ποικίλα φωνητικά είναι η συνταγή του ήχου των Rectifire, που βρίσκει τον πραγματικό της χαρακτήρα όταν αποδίδεται ζωντανά.

Η κυκλοφορία του EP τους «Blood in Blood out», που μάλιστα συμπεριλάμβανε το λαοφιλές «Beating as One» ήταν το πρώτο βήμα του σχήματος πριν περάσει σε μία σειρά άκρως επιτυχημένων ζωντανών εμφανίσεων σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Το πάθος τους μεγάλωσε κι έτσι αυτή την περίοδο βρίσκονται στις διαδικασίες ηχογράφησης του ντεμπούτο full length album τους, που αναμένεται στο προσεχές διάστημα.

