Οι Αθηναίοι doom heavy metallers Mahakala έδωσαν στη δημοσιότητα video για ένα νέο τραγούδι, με τη συμμετοχή του Σάκη Τόλη των θρυλικών black metallers Rotting Christ, στα φωνητικά. Το τραγούδι τιτλοφορείται “Wrath of Lucifer (Infidels)” και συμπεριλαμβάνεται στη νέα κυκλοφορία των Mahakala με τίτλο “The Second Fall”.

Δείτε και ακούστε το εδώ:

Το 3D animation που συνοδεύει το τραγούδι, είναι μια δημιουργία του Χάρη Κουντούρη και της HK Visual Creations.

Το “The Second Fall” είναι διαθέσιμο για παραγγελία μέσω της σελίδας bandcamp του συγκρότηματος: https://mahakalaband.bandcamp.com

Οι Mahakala είναι προγραμματισμένο να εμφανιστούν ζωντανά σε έξι ελληνικές πόλεις για την παρουσίαση της νέας τους κυκλοφορίας. Το πρόγραμμα έχει ως εξής:

26.03.17 – Ghetto Bar / Πάτρα – Πληροφορίες: https://goo.gl/001BUF

– Ghetto Bar / Πάτρα – Πληροφορίες: https://goo.gl/001BUF 31.03.17 – KYTTARO Live Club / Αθήνα – Πληροφορίες: https://goo.gl/3boqD4

– KYTTARO Live Club / Αθήνα – Πληροφορίες: https://goo.gl/3boqD4 06.04.17 – Μαύρη Τρύπα / Θεσσαλονίκη – Πληροφορίες: https://goo.gl/rySULE

– Μαύρη Τρύπα / Θεσσαλονίκη – Πληροφορίες: https://goo.gl/rySULE 07.04.17 – Argoriders MCC Hellas / Βόλος – Πληροφορίες: https://goo.gl/y550pb

– Argoriders MCC Hellas / Βόλος – Πληροφορίες: https://goo.gl/y550pb 08.04.17 – 6o Rock Music Festival – Stage / Λάρισα – Πληροφορίες: https://goo.gl/jxNFr3

– 6o Rock Music Festival – Stage / Λάρισα – Πληροφορίες: https://goo.gl/jxNFr3 09.04.17 – Beatnik / Ιωάννινα – Πληροφορίες: https://goo.gl/E6TckV

Ακολουθήστε τους Mahakala στο facebook για να μείνετε ενημερωμένοι για όλες τις προσεχείς δραστηριότητες του σχήματος: https://www.facebook.com/mahakalaband