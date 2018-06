Independent Annual Rock Summer Festival

This Summer – three bands united to celebrate the spirit of liberation and the unstoppable force of love

June 23rd 2018 (NEW DATE)

Door open : 19:30

Damage : 5 euros

Line Up :

No Fake Bone

Οι No Fake Bone από την Αθήνα κινούνται σε hard funk ‘n’ roll ήχους… Το εγχείρημα ξεκίνησε το 2014 όταν ο Σταμάτης Δεληγιάννης και η Γιούλα Σταθοπούλου αποφάσισαν να συνεχίσουν να συνεργάζονται, μετά τη διάλυση της προηγούμενης μπάντας τους (Ηot Gumbo Blues Band), με κοινό όραμα τη δημιουργία προσωπικού υλικού σε ένα μείγμα με hard rock, blues και funk επιρροές. Ο πρώτος δίσκος “Against All Odds” είναι διαθέσιμος και η μπάντα έχει ξεκινήσει τα live, ενώ γράφει και παρουσιάζει καινούριο υλικό μαζί με τον Άλεξ Μυλωνά και τον Φώτη Φιλιππάτο.

Dr. Albert Flipout’s one CAN band – aka Mickey Pantelous – (*)

Ο Θρυλικός Δόκτωρ Albert Flipοut, μαζί με τον Ελληνοδανό άνθρωπο ορχήστρα Mickey Pantelous, αντισυμβατικοί όπως πάντα ρίχνουν φώς σε σκοτεινότερες πτυχές της ζωής. Παίζουν δικά τους τραγούδια από τα τρία τους Album “Can’t find my Pills”, “North Of Africa” και απο τη νέα τους δισκογραφική δουλειά “Don’t You Call My Name”, πραγματευόμενοι πάντα την κοινωνική πλευρά της πολιτικοοικονομικής κρίσης που μαστίζει τον κόσμο σήμερα. Χωρίς να ξεχνάνε να κάνουν αναφορά σε μουσικές και καλλιτέχνες που τους έχουν επηρεάσει όπως οι Tom Waits, Kurt Weill, Captain Beefheart, White Stripes… αλλά και τα παραδοσιακά Blues του Mississippi, βάζουν τα πράγματα κάτω και ροκάρουν. Ένας άνθρωπος, μια κονσέρβα, μια ορχήστρα!

(*) Λογοπαίγνιο στα Αγγλικά με τη φράση ONE MAN BAND (Άνθρωπος ορχήστρα), και τη λέξη CAN (…Τενεκές, κουτί κονσέρβας…-…δύναμαι, μπορώ…)

ONE CAN BAND (Τενεκές Ορχήστρα) ή (ένας μπορεί να είναι ορχήστρα)







The RatPack Racers

Aν και μόλις 2 χρονών η μπάντα στήθηκε στις μπαρουτοκαπνισμένες πλάτες παλιών rock ‘n rollers μουσικών που ζουν και αναπνέουν ατόφιο Rock’n’Roll… Αν και το Teddy Boy style είναι η προτίμηση τους , με κύριους εμπνευστές τους Crazy Cavan, Τhe Riot Rockers και Foggy Mountain Rockers, δεν αφήνουν καμία Rock ‘n Roll έκφανση ανέγγιχτη.

Η σκηνική τους παρουσία είναι γεμάτη εκρηκτικούς ρυθμούς, κραυγές και αέρα αυθεντικής Rockabilly «φασαρίας».

Το σκηνικό πλαισιώνουν οι Χρήστος Κουτζόγλου στην φωνή, Θάνος Παπαμανώλης – κιθάρα, Ίωνας Νικολάου – μπάσο, Φίλιππος Τερζής – ντραμς(δεύτερα φωνητικά) και Δημήτρης Θεοδωρογιάννης – σαξόφωνο.

