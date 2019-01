Toυ Νίκου Κολίτση (Ροκ Αποδράσεις ‘zine)

Xριστουγεννιάτικων επαναληπτικών μαθημάτων συνέχεια… για το Factory Live Area & Club Culture και την πρωτεύουσα του «Πάρκου των Χρωμάτων» & του «Χριστουγεννιάτικου Χωριού», Κατερίνη Πιερίας, με soundtrack για «Cool Kids Never Die», από τον Solmeister και το WFCfam.

Πιο συγκεκριμένα, ο Solmeister -για πρώτη φορά στην πόλη της Κατερίνης- από την Αθήνα (με κρητική καταγωγή), όντας ο μοναδικός «εκπρόσωπος» της ελληνικής… emo hip hop κοινότητας, με dark wave ροκ υπόστρωμα, «ταρακούνησε» το νεανικό κοινό του, για περισσότερη από μία ώρα, λίγο πριν την έλευση των Χριστουγέννων. Αφορμή αποτέλεσε το Christmas Tour «Να τα πούμε; Vol.9″, που το Ροκ Αποδράσεις ‘zine, φρόντισε να «εκμεταλλευτεί» για να καταγράψει -με τον Νίκο Κολίτση στα… λεκτικά, οπτικοακουστικά και φωτογραφικά decks-, την εξαιρετική performance ενός ξεχωριστού καλλιτέχνη.

O ανατρεπτικός rapper/rockman, μαζί με όλο το WNCfam, παρουσίασε το rock show του, με ασυνήθιστο και μη προβλέψιμο για τους εκπροσώπους του είδους, concept, γνωρίζοντας την αποθέωση, από το πρώτο μέχρι το τελευταίο λεπτό.

Η ανταπόκριση των νεαρών fans, αγοριών και κοριτσιών, ήταν πραγματικά άκρως εντυπωσιακή, με τη συμμετοχή τους σε όλα τα τραγούδια -με τα κινητά να παίρνουν «φωτιά»-, να είναι ασταμάτητη από την αρχή μέχρι το τέλος του live!

Ο ίδιος είναι γεγονός αναμφισβήτητο ότι αποτελεί, για fans και haters, μία κατηγορία μόνος του, αδιαβάθμιτη στο ειδικό της πλαίσιο, με πολύπλευρο ταλέντο, φαντασία, ρομαντισμό, αυτοσαρκασμό και άγρια τρυφερότητα, ενώ οι εμφανίσεις του τείνουν να έχουν τα χαρακτηριστικά ενός rock show, γεγονός που αποτυπώνεται και στο αποκλειστικό best of του Ροκ Αποδράσεις ‘zine, στην Κατερίνη.

Πριν τον Solmeister εμφανίστηκαν πέντε μέλη της WNC (Wednesday Night Cypher) οικογένειας -με την Marseaux να καταρρίπτει τα ανδρικά στερεότυπα-, που ξεσήκωσαν τους fans με τα τραγούδια τους, σε καθαρά hip hop φόρμες, αυτή τη φορά, δείχνοντας ικανοποιητικά skills στο μικρόφωνο και στα decks.

Highlights:

οι story-telling στίχοι του Solmeister, «μανιφέστο για τους ρομαντικούς, για τους χαμένους, για όσους ένιωθαν μια ζωή στην απέξω, χωρίς να ξέρουν ακριβώς γιατί. Τους κοινωνικά αδέξιους, τους αφελείς, τους μελαγχολικά χαμογελαστούς, τους αιώνιους εφήβους»

οι μουσικές του, ένα crossover από rap, rock, pop punk και old school emo, με catchy μελωδίες, με το δικό του συνοδευτικό ξεχωριστό αποτύπωμα

το νερό που «έδινε κι έπαιρνε» και η έλλειψη τσιγάρου, αποτέλεσαν στοιχεία ευχάριστης έκπληξης για το υγιές αποτύπωμα των συμμετεχόντων, αναφορικά με την επίδραση της συγκεκριμένης μουσικής και τον άμεσο ή έμμεσο συσχετισμό της με αντίστοιχες εξαρτήσεις, σε σταθμισμένο ηλικιακά δείγμα, αν και όχι στατιστικά σημαντικό -ωραίο θέμα για διατριβή, by the way…-

η διαθεσιμότητα του Sol, after party, για φωτογραφίες με τους θαυμαστές του, γεγονός που επιδεικνύει επαγγελματισμό και επικοινωνιακή δεξιότητα

Special Performance:

η συμμετοχή δύο μελών της WNC οικογένειας στο official live του Solmeister, σε «δεύτερους» και «τρίτους» ρόλους (dPans & Marseaux)

Μusic Highlights:

Λίγο πριν τη δισκογραφική κυκλοφορία του αναμενόμενου «Χάρτινου Βασιλείου», όλες οι διαδικτυακές και ραδιοφωνικές επιτυχίες της δισκογραφίας του Solmeister -από ένα είδος που, στη γενική του εικόνα, αποτελεί την πρώτη μουσική επιλογή των εφήβων σήμερα, παρά τα πολλά στρατόπεδα και τις παρατάξεις-, έκαναν… παρέλαση επί σκηνής στο Factory, συνοδευόμενες εν χορώ από τους fans του, με τη Σελήνη, τη μάγισσα, το παλιό τετράδιο, το πάρτι και τόσα άλλα, ν’ αποτελούν τη ραχοκοκκαλιά ενός πολυθεματικού playlist, εν μέσω αφιερώσεων και αιτημάτων του κοινού, γιατί… «Είσαι κι εσύ εκεί κι ας μ’ έχεις ξεχάσει, είναι η φωνή μου μονάχα λίγα λεπτά πριν να σπάσει. Ένα στιχάκι που παλιά είχα γράψει μου λέει: μη σταματήσεις να αγαπάς πoτέ, όπως αγαπούσες στα δεκάξι».

More things to do:

το ηλικιακό target group, που μόλις και μετά βίας ξεπερνούσε… την Γ’ Γυμνασίου, και δη σε live της περιφέρειας, είναι, τρόπον τινα, ανησυχητικό δείγμα και επιδέχεται πολλαπλών ερμηνειών και διττών αναγνώσεων

η έλλειψη full band του Solmeister στο συγκεκριμένο live, που, κυριολεκτικά και μεταφορικά, θ’ απογείωνε τα κομμάτια και τα ροκ ξεσπάσματά τους

η Χριστουγεννιάτικη ευχή-κατάρα να δοκίμαζε, έστω ως πρόκληση… την τύχη του, σε μια goth-metal μπάντα! Είμαστε σίγουροι ότι το αποτέλεσμα θα μας εξέπληττε και πάλι… (ίσως εξέπληττε ακόμη περισσότερο και τον ίδιο!)

Bonus tip: Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Solmeister πρόσφατα έχει εκδόσει μία νουβέλα με τίτλο: «Εγχειρίδιο Επιβίωσης για Κοινωνικά Ανασφαλείς», ενώ έχει σπουδάσει Ιστορία και Κριτική του Κινηματογράφου στην Αγγλία.