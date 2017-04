Μια βραδιά που θύμιζε αρένα ή πεδίο extreme sports, με ένταση και αδρεναλίνη και πάρα μα πάρα πολλά τραγούδια σε 3 ώρες όπως και την προηγούμενη φορά που έπαιξαν στην Αθήνα και μαρτυρά η διπλή κυκλοφορία του ζωντανού « Lucifer Over Athens »! Στο εδώ και μέρες sold out και πρώτη από τις δύο συναυλίες των Rotting Christ η εισαγωγή έγινε με το στοιχειωτικό «Orders From The Dead» με τα φωνητικά της πρωθιέρειας Diamanda Galas (η οποία μας επισκέπτεται στις 20/5 στο Μέγαρο Μουσικής). Το βαρύγδουπο «Ze Nigmar» από το περσινό « Rituals » λειτούργησε σαν περαιτέρω εισαγωγή για να μας σαρώσει η αρμάδα του Σάκη Τόλη με 5 από τα σχετικά πιο πολυπαιγμένα και γνωστά τραγούδια στην σειρά όπως θα δείτε και στην λίστα παρακάτω με το τελευταίο από αυτά να είναι ο ξορκισμός «Άπαγε Σατανά» που τα αλυχτίσματα του Σάκη μας προετοίμασαν για το επόμενο σκέλος της συναυλίας.



Το οποίο και θα ήταν ένα μικρό αφιέρωμα στο πρώτο τους full length άλμπουμ που κλείνει του χρόνου μια 25ετία, το «Thy Mighty Contract» και λέω μικρό μιας και την επόμενη μέρα θα το παρουσίαζαν όλο μεταξύ άλλων, με ιδιαίτερους καλεσμένους τους Aherusia και Hail Spirit Noir. Τα δύο πρώτα κομμάτια (The Sign Of Evil Existence και Transform All Sufferings Into Plagues) του εν λόγω δίσκου πλέον σταθερές αξίες στο ρεπερτόριο της μπάντας και καπάκι το «Exiled Archangels» ενώ το «Fgmenth, Thy Gift» φιγουράρισε αρκετά αργότερα στην επική αυτή βραδιά. Κάπου εκεί στην μέση οι προτροπές του Σάκη για να κάνουμε «κύκλο και ξύλοοο!!!» κούμπωσαν ιδανικά με την Kreator-ίστικη διασκευή στο έτερον του project και σούπεργκρούπ Thou Art Lord και το κομμάτι «Societas Satanas» για να ταξιδέψουμε λίγο μετά με το «Δαιμόνων Βρώσις». Και ήρθε η ώρα για να εκπροσωπηθεί το Dead Poem με τα δύο εισαγωγικά του κομμάτια «Sorrowful Farewell» και «Among Two Storms» και από εκεί στην ρουμανική κατάρα «Cine iubește și lasă» που βρίσκεται στο «Κατά Τον Δαίμονα Εαυτού» (το οποίο εκπροσωπήθηκε συνολικά με 5 κομμάτια) σε ντουέτο με τις αδερφές Βουγιουκλή (οι οποίες δεν βρίσκονταν επί σκηνής αλλά ήταν προηχογραφημένα τα μέρη τους). Ασταμάτητοι και έχοντας φτάσει μόνο στα μισά (!) της βραδιάς τα παιδιά μας παίζουν την διασκευή «Lucifer Over London» των Current 93 ενώ το άλμπουμ «Θεογονία» του 2007 είχε τα 3 πιο γνωστά συν το αναπάντεχο «Phobos Synagogue».

Πάλι πίσω στο ’91 με τα πανάρχαια «Gloria de Domino Inferni» και «The Nereid of Esgalduin» πράγμα που δικαίωνε τις ατάκες του Σάκη περί old school. Στη συνέχεια να συνεχιστούν οι θεματικές παρουσιάσεις ανά άλμπουμ με το «Triarchy Of Lost Lovers» να έχει την τιμητική του με τα «King Of A Stellar War» και το δυναμικό «Archon». Μετά από λίγα ακόμη κομμάτια ήρθε το encore με το «ΧΞΣ» και φυσικά το «Non Serviam» που πλέον ανήκει στο κοινό το οποίο κατέλαβε την σκηνή και τραγούδησε όλο το κομμάτι. Η μπάντα συνεχίζει να είναι σε τρομερό επίπεδο οργανοπαιχτικά και μολονότι κάποιες φορές οι κιθάρες ήταν ψηλά στην μίξη του ήχου και «μπούκωνε», το συνολικό αποτέλεσμα ήταν καλό.

Το στοιχείο της έκπληξης έχει χαθεί γιατί πλέον η απόδοση της μπάντας είναι στο 110% κάθε φορά. Σαν ξέρεις την χαρακτηριστική πινελιά του αγαπημένου σου σκηνοθετεί και να στο παραδίδει σε κάθε σκηνή. Όλα αυτά μια νίκη του μικρού Σάκη από το 1988 (για να μην ξεχνάμε ότι πλησιάζουν τα 30χρονα της μπάντας αφού είναι από τις μακροβιότερες ενεργές μπάντες στην Ελλάδα, πέραν της αναγνωρισιμότητάς τους σε όλα τα μήκη και πλάτη του πλανήτη έστω και στον ακραίο ήχο με τα club shows και όχι τις μεγάλες αρένες) ενάντια στην μάζα. Μια μάζα που με την υποκρισία και τον συντηρητισμό της κάνει σαν θλιβερή κατσαρίδα και φοβάται την επένδυση στο καινούργιο και το διαφορετικό. Η μπάντα από την Νέα Ιωνία είναι μαζί με τους Last Drive από τα 80ς αυτοί που κόνταροχτυπήθηκαν με την άνωθι νοοτροπία και προτίμησαν το «τελευταίοι» (μιας και μόνο αυτό δεν είναι) στην «πόλη» (εξωτερικό) παρά «πρώτοι στο χωριό». Ουσιαστικά οι Rotting Christ είναι εκεί για να αποδεικνύουν ότι κόντρα στο πείσμα όλων των καιρών και ανθρώπων, είναι με το μέρος όσων των λέει η καρδούλα τους να παρατάνε την εγνωσμένη μιζέρια τους και να επενδύουν τίμια, ώστε με σκληρή δουλειά, επιμονή, τύχη και υπομονή να αφήσουν ένα αντίκτυπο με υστεροφημία και παρακαταθήκη για τους επόμενους, δηλάδή την ελληνική μουσική σκηνή που χαιρέτιζε ο Σάκης εχθές.

Λίστα τραγουδιών :

Orders From The Dead (intro) / Ze Nigmar / Κατά το δαίμονα Εαυτού / Αθάνατοι Έστε / Nemecic / Ἐλθὲ Kύριε / Ἄπαγε Σατανά / The Sign Of Evil Existence / Transform All Sufferings Into Plagues / Exiled Archangels / Forest Of N’Gai / Societas Satanas (Thou Art Lord) / Δαιμόνων Βρώσις / Sorrowful Farewell / Among Two Storms / After Dark I Feel / Cine iubește și lasă / Lucifer Over London (Current 93) / Phobos Synagogue / Gloria De Domino Inferni / The Nereid Of Esgalduin / Fgmenth Thy Gift / Χάος Γένετο (The Sign of Prime Creation) / Enuma Elish / King Of A Stellar War / Archon / In Yumen Xibalba / Grandis Spiritus Diavolos / Noctis Era / χξς’ / Non Serviam

Ανταπόκριση: Σταύρος Παπαγεωργόπουλος

Φωτογραφίες: Χριστίνα Αλώση (http://www.calossiphotography.com)

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι:

www.rotting-christ.com

https://www.facebook.com/Rotting-Christ-290468585669

https://www.youtube.com/user/RottingChristOfficia