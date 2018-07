Live Report – May Day Festival, Γρίτσα Λιτοχώρου Πιερίας, Aqua Nova, (5/2018)

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ

Του δημοσιογράφου Νίκου Κολίτση (Ροκ αποδράσεις ‘zine)

Προάγγελος του καλοκαιριού ήταν ο μήνας Μάιος και το May Day Festival ’18, στη Γρίτσα Λιτοχώρου Πιερίας, εγκαινίασε unofficially την επερχόμενη summer edition, στους πρόποδες του Ολύμπου, δίπλα στο κύμα της θάλασσας (Aqua Nova), με συγκροτήματα και μουσικές από το ευρύ φάσμα της αγγλόφωνης ροκ σκηνής της Βόρειας Ελλάδας, με ορισμένους από τους πιο, up to date, εκπροσώπους της, σε μια μαγιάτικη γιορτή μουσικής πανδαισίας.

Το Ροκ αποδράσεις ‘zine, αποτύπωσε από την αρχή μέχρι το τέλος (με λέξεις, φωτογραφίες και videos του Νίκου Κολίτση) ένα ροκ μαραθώνιο -σταθμό για τα καλλιτεχνικά δεδομένα της ευρύτερης τοπικής κοινωνίας και όχι μόνο-, με μουσική και αισθητική αρτιότητα, χάρη στους διοργανωτές του (Aqua Nova & Metal Stone Productions)

Highlights: η έκθεση ζωγραφικής και φωτογραφίας του Θεόδωρου Ασβεστόπουλου, η μουσική, on the decks, επένδυση του dj Στέφανου Στυλιανού, η μαγειρική παρουσία του… food for thought, «Kαθ’ οδόν», με κρεατοφαγικά, χορτοφαγικά και vegan -τα δοκιμάσαμε και ήταν υπέροχα!- εδέσματα, η παρουσία της τοπικής φιλοζωικής του Λιτοχώρου, το ναυλωμένο λεωφορείο για τους φίλους και τις φίλες από τη Θεσσαλονίκη, που τίμησαν με την παρουσία τους το φεστιβάλ και ο Ηρακλής Τ. (total respect), που μπορεί να μην πάλεψε με το λιοντάρι της Νεμέας, τις Στυμφαλίδες Όρνιθες και τη Λερναία Ύδρα, αλλά και μόνο η πρωτοβουλία της διοργάνωσης ενός αντίστοιχου φεστιβάλ στην Πιερία, δεν απέχει κα πολύ από τον 13ο άθλο του επίτιμου ήρωα της μυθολογίας -χωρίς δόση υπερβολής, πιστέψτε μας-

Special Performance: ο μοναδικός μικρόσωμος ολόλευκος σκύλος του φεστιβάλ, που έκλεψε τις καρδιές του νεανικού γυναικείου πληθυσμού, χωρίς να ενδώσει, είναι η αλήθεια και έδειξε τις ροκ προτιμήσεις του από τις πρώτες νότες του εναρκτήριου συγκροτήματος









Μusic Highlights:

οι γηγενείς Electric Sugar, με λίγους μήνες ύπαρξης στην πλάτη τους αλλά με προϋπηρεσία σε μπάντες της πόλης της Κατερίνης, που ανέστειλαν τη λειτουργία τους, ελέω οικονομικής κρίσης και επακόλουθης μετανάστευσης ορισμένων εκ των μελών τους, μ’ ένα μείγμα psych funk

οι Λιτοχωρινοί γερόλυκοι Black Coffee, που μας κέρασαν ατόφιο rock’ n’ roll καφέ, με διάσπαρτες blues διαθέσεις, δεύτεροι τη τάξει στο φεστιβάλ, γιατί «Black Coffee» is the name and «Tulsa» is the game!

η τριπλέτα των Nellcôtes, επίσης από την Κατερίνη, με προεργασία στο diy attitude, με το noise rock τους (η αναμενόμενη πρώτη δισκογραφική τους απόπειρα υπολογίζεται εντός του 2018)

οι Θεσσαλονικιείς indie/alternative rockers, Jane Doe, με πλούσια δισκογραφία στην πλάτη τους, από το μακρινό 2007 μέχρι σήμερα, με μουσικές και τραγούδια από το σύνολο της πορείας τους, ενώ ετοιμάζονται πυρετωδώς για το επόμενο δισκογραφικό τους βήμα

οι ανερχόμενοι Πιεριείς, death metallers, -με έδρα πλέον τη Θεσσαλονίκη-, Psyanide… «Declare War», όπως δηλώνουν εμφατικά στο debut album τους, που ξεσήκωσαν το φανατικό κοινό τους, στην πιο ενεργητική συμμετοχή του στο φεστιβάλ, παρά το γεγονός ότι ο ήλιος δεν είχε βασιλέψει ακόμα…

οι Θεσσαλονικιείς, hard psychedelic rockers, Naxatras, με την ατμοσφαιρική μουσική τους, γεμάτη παραμυθένιες μελωδίες, trippy κιθαριστικά solos και διακριτικά ρυθμικά μοτίβα, ανέδειξαν όλα εκείνα τα στοιχεία από την αισθητική των ’70s, που τους έχουν καθιερώσει ως μία από τις καλύτερες μπάντες του είδους διεθνώς, με ευρωπαϊκές περιοδείες και συμμετοχές σε σημαντικά festivals του εξωτερικού, ειδικά μετά την πρόσφατη τρίτη δισκογραφική τους δουλειά με τίτλο: «NAXATRAS ΙΙΙ», με psych/progressive rock, blues, funk, stoner και ανατολίτικα στοιχεία, σ’ ένα αμάλγαμα ήχων και χρωμάτων που ταιριάζουν με τα χρώματα της άνοιξης και του καλοκαιριού (προσωπική αδυναμία παραμένει το εθιστικό και ανεπανάληπτο hit single, «Οn the silver line», από το new lp/cd τους, με τίτλο «Νaxatras III»)

oι Θεσσαλονικιείς, New Wave/Minimal Synth, Convex Model, που ξεκίνησαν το 2017, ως προσωπικό σχήμα του Νίκου Καπαντζάκη, ιδρυτικού μέλους των Human Puppets, με έντονες new wave και ενδιάμεσες ψυχεδελικές φόρμες, σε αναλογική έκδοση ήχου -όπως αυτός εκφράστηκε στα τέλη της δεκαετίας του ’70 και στις αρχές του ’80-, έκλεισαν το φεστιβάλ σε προχωρημένη ώρα

Bonus tip: η προσιτή είσοδος (3 ευρώ)







Απολαύστε τα βίντεο: