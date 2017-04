Αφού τα είχαμε πει με τον Ορέστη και αφού οι Breath After Coma έκαναν το ηχηρό ντεμπούτο τους, ήρθε η ώρα να ξεδιπλωθεί η δίψα τους στο σανίδι. Φρόντισαν γι αυτό στο Death Disco να τους συνοδεύουν καλοί φίλοι όπως οι σκληροπυρηνικοί Cellar Dogs και ο God In A Cone ως κάτι πιο ιδιαίτερο.

Ο God In A Cone πειραματίστηκε με electro και σκοτεινό synthwave με industrial ταυτότητα όμως γκρούβαρε μεταλικά με ριφφ που ο ίδιος «πείραζε» θυμίζοντας την ένταση του Rob Zombie, την δυναμικότητα των Nine Inch Nails και την τρέλα των Ministry με άλλου επικές και αλλού σκληρές διαθέσεις.

Λίστα τραγουδιών : Agrypnia / God In A Cone / Cold Feeder / Silent Nation / Baalroom / Dead At The Disco Ball / Ill For Metal / Old Watcher



Μολονότι το μαγαζί γέμιζε σιγά σιγά και ο κόσμος ήταν σε άλλη φάση από τα προηγούμενα ηχοτοπία, ήρθε η μπάντα των Cellar Dogs να δαγκώσει με το υλικό που παρουσίασε από μια αγαπημένη μου κυκλοφορία, το ντεμπούτο της που γκρούβαρε άγρια στις κιθάρες που συνοδεύονταν από ένα από τα πιο σφιχτά rhythm sections σε μπάσο και ντράμς.

Λίστα τραγουδιών : Trainfist / Hitch’n’Hike / Knuckles Insane / This is A Blackout / The Grapist / Kalimotxo / Soulhunt / Confidential Game



Κάπου εκεί αφού λοιπόν είχαμε ζεσταθεί ιδανικά, το όνομα της βραδιάς ανέβηκε στην σκηνή και μας παρουσίασε σχεδόν όλο το ντεμπούτο της με χαρακτηριστική άνεση, κανένα άγχος και εμφανές το μεράκι να μας κάνουν όλους να περάσουμε καλά. Ένας Ορέστης πιο πωρωμένος από ποτέ, ένας Θοδωρής αψεγάδιαστος στην κιθάρα, ένας ντράμερ με άνεση και ένας μπασίστας με παίξιμο υψηλού επιπέδου, και όπως λέει και το άλμπουμ τους, αρχηγοί όλοι τους. Φυσικά και εκπροσωπήθηκε το EP όπως και μια καθαρόαιμη rock n roll διασκευή στον Iggy. Το υλικό τους λοιπόν μπορεί και ξεδιπλώνεται ακόμη περισσότερο στο σανίδι από το στούντιο καταφέρνοντας παράλληλα να μην κάνουν κάποια κοιλιά κρατώντας το κοινό σε εγρήγορση.

Λίστα τραγουδιών : I The Animal / Duncan Harris / Live In The City / Yellow Sky / I Dare Say / Every Day King / I Wanna Be Your Dog (Iggy Pop) / Adoration / Four / The Love I Never Had / So It Goes / Fool / Leaders / Three / Fake Gun

Δείτε περισσότερες φωτογραφίες εδώ

Ανταπόκριση: Σταύρος Παπαγεωργόπουλος

Φωτογραφίες: Ειρήνη Μακρή ( http://eirinimakri.wixsite.com/photography )



Χρήσιμοι Σύνδεσμοι :

God In A Cone :

https://www.facebook.com/godinacone

https://www.youtube.com/channel/UCkYtuoQZlmbqy9SyDTLW0Vw

Cellar Dogs :

https://www.facebook.com/CellarDogs

https://cellardogs.bandcamp.com

https://www.youtube.com/channel/UCGAWBomXXZqptKo0ddvqwJA