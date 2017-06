Ασχολούμενος με όλο το παρεάκι της Smoking Community, πριν λίγο καιρό έγραψα για τους Half Gramme Of Soma. Κάτω από την ομπρέλα αυτής της παρέας λοιπόν βρίσκονται και οι Last Rizla, των οποίων το EP μπορεί ουσιαστικά να έχει ένα (!) κομμάτι εν είδει single αλλά θα σας ταλαιπωρήσω με την φλυαρία μου γι’αυτό στο κείμενο που ακολουθεί.

Προσπερνώντας την τυχαία (;) αλλά σχεδόν πιστή ομοιότητα του εξωφύλλου του KLS9532 με αυτή του ντεμπούτου (Filth) των Swans έρχομαι αντιμέτωπος με την ηχητική μπουλντόζα που κονιορτοποιεί την πλάση στο πέρασμά της και ακούει στο όνομα «KLS9532» όπως και ο τίτλος του EP δηλαδή.

Ξεκινώντας με απλά τις χορδές να πάλλονται σε μιλιταριστικό μοτίβο, λες εντάξει, είναι βαρύ αλλά όχι και ασήκωτο…Σκάει και το πρώτο riff συνοδεία των ντράμς και γουστάρεις την όλη γκρούβα που μετασχηματίζεται σε αυτό το ηλεκτρικό τσιμέντο και στο 3ο λεπτό γίνεται το γύρισμα από την κιθάρα και θα μπούν τα φωνητικά του Σταύρου από τους Sadhus… ε, εκεί μαζευείς το σαγόνι. Είναι όμως πολύ αργά γιατί το τραίνο σε έχει πάρει και οδεύει σε σκοτεινές ατραπούς. Πώς γίνεται διάολε η Sabbath-ική διδαχή του μονολιθικού, μονότονου, επαναλαμβανόμενου, βαρεώς ριφφ να είναι τόσο εθιστική; Και πως γίνεται όλα τα υπόλοιπα όργανα (άκου σταθερά το ταμπούρο) για να αντισταθμίσουν αυτό το σκοτεινό κύμα να βαράνε σε μια (δυσ-)αρμονική (α-)συμφωνία δημιουργώντας μια πνιγηρή ατμόσφαιρα… Κάπου στο 6ο λεπτό το ερπετό αποσύρεται προς τα πίσω μόνο και μόνο για να επιστέψει 30 δεύτερα αργότερα με όλο το οπλοστάσιο (μπάσο, φωνή, κιθάρες, ντράμς) στην επανάληψη-κάλεσμα για σπάσιμο σβέρκου: «hope-dope-rope» ξανά και ξανά… Ο βάλτος θα σιγήσει μόνο αφού προηγηθεί και ένα πυρηνικό σόλο.

Και αφού όλα αυτά είναι για το πρώτο κομμάτι, το δεύτερο είναι ουσιαστικό ενός είδους reprise του πρώτου,σε drone- industrial στυλ αλλά φιλτραρισμένο από αστική σαπίλα και noise μεταχείριση του ήχου όπου κυριαρχεί το βοθραλέο αλύχτισμα του Σταύρου. Η προσθήκη του στα φωνητικά της μπάντας τους έφερε εξαιρετικά κοντά στο sludge ορυμαγδό της μπάντας του δηλαδή των Sadhus (The Smoking Community) στο συγκεκριμένο EP αλλά για τους μύστες υπάρχει η ειδοποιός διαφορά στην προσέγγιση του μονολιθικού ήχου στους Last Rizla και στο πηχτό,πιο ατμοσφαιρικό εύρος των Sadhus. Το EP κατάφερε και απέδωσε την μιασματική και ηλεκτρική του δυσωδία με χαρακτηριστική μισανθρωπίλα.

Οι Last Rizla με αφορμή την κυκλοφορία αυτή βγήκαν σε ένα μίνι βαλκανικό τουρ (περισσότερα εδώ) με την ονομασία Creative Dentistry (Δημιουργική Οδοντιατρική) σε διοργάνωση της Ouga Bouga and the Mighty Oug Touring και της Fuzz Ink Records. Ο δίσκος ηχογραφήθηκε στα Wreck It Sound Studios σε μίξη και παραγωγή του Γιώργου Λεόντη (1000mods, Half Gramme of SOMA, Lucky Funeral, Godsleep, Sadhus The Smoking Community) ενώ το mastering όπως και των Half Gramme of SOMA έκανε ο Brad Boatwright στα Audiosiege studios [(SUNN O))), Pentagram, Subrosa, Mutoid Man, Zakk Sabbath]. Kυκλοφορήσε στις 29 Απρίλη από την Fuzz Ink Records σε περιορισμένη έκδοση 250 κόκκινων βινυλιών με μεταξοτυπημένα στο χέρι εξώφυλλα.

Σταύρος Παπαγεωργόπουλος

Ακούστε το EP από το κανάλι του Mr. Doom εδώ.

Λίστα Τραγουδιών:

1: KLS9532

2: KLS9531 | 01​.​30AM 040 Reprise

Οι Last Rizla είναι:

Greg

Choko

Kostis

Stavros.



Χρήσιμοι Σύνδεσμοι :

http://lastrizla.com

https://lastrizla.bandcamp.com

https://soundcloud.com/lastrizla-1