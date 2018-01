Κάτι πρωτόγνωρο για τα ελληνικά δεδομένα στο MODU!

Πάνω στα πρότυπα των μεγάλων female fronted metal φεστιβάλ του εξωτερικού, γεννήθηκε από την Angels Pr Music Promotion, το LADIES OF METAL FESTIVAL, που ήδη γίνεται γνωστό και στο εξωτερικό. Η αρχή θα γίνει το Σάββατο 27 Γενάρη, όπου οι γυναίκες θα ηγούνται στα μικρόφωνα!

Headliners θα είναι οι JULIAN’S LULLABY, που μόλις κυκλοφόρησαν το δεύτερο τους άλμπουμ από τη ιστορική ρωσική εταιρεία Musica (το πρώτο είχε κυκλοφορήσει πριν λίγα χρόνια από τη γερμανική STF), ενώ co-headliners οι έμπειροι DIMORFIA από τη Θεσσαλονίκη, που κυκλοφόρησαν τον Μάη το πρώτο τους άλμπουμ που διανέμεται πια επίσημα παγκοσμίως από την Alone Records.

To festival θα ανοίξουν, δύο πολύ ελπιδοφόρες μπάντες του χώρου! Οι εντυπωσιακοί WASH OF SOUNDS που κυκλοφόρησαν πρόσφατα ένα video clip για κομμάτι μέσα από το επερχόμενο EP τους, που προκάλεσε αίσθηση καθώς και οι πολύ ιδιαίτεροι INFECTED MINDS με πολλά live στο ενεργητικό τους, που είναι έτοιμοι να μπουν και αυτοί στο στούντιο για επίσημη ηχογράφηση.

Είσοδος: 7 ευρώ

Doors open: 19:00

Ώρες εμφάνισης:

Infected Minds: 20:10-20:40

Wash Of Sounds: 20:50-21:20

Dimorfia: 21:30-22:20

Julian’s Lullaby 22:30-23:50

https://www.facebook.com/events/140939409939937/

===============

JULIAN’S LULLABY

Οι Julian’s Lullaby δημιουργήθηκαν το 2006 με στόχο μια μίξη του metal rock μπολιασμένο με νεοκλασσικά, συμφωνικά και ακουστικά/ folk/ παραδοσιακά rock στοιχεία.

Παρά τις πολλές αλλαγές μελών το όραμα παραμένει το ίδιο και διατηρούν πλέον ένα σταθερό κορμό τα τελευταία 4-5 χρόνια.

Το 2008 συμμετείχαν στο Ermoupolis Rock festival (Σύρος) και στο Greektures of the Night Kiss tribute live (Rockhard mag. GR), το 2011 υπέγραψαν στη Γερμανική STF records για τη κυκλοφορία του παρθενικού τους full-length album.

Αφού ολοκλήρωσαν το 2ο album τους με τίτλο «Prisoner Of Emotions» και δημοσίευσαν σε lyric video το πρώτο τραγούδι τους «Hell’s Door» κατάφεραν να προσελκύσουν το ενδιαφέρον αρκετών Ευρωπαϊκών εταιρειών και τελικά να υπογράψουν με την ιστορική ρωσική εταιρεία Musica για το νέο άλμπουμ που κυκλοφόρησε πριν λίγες μέρες.

https://www.facebook.com/Julians-Lullaby-194078657383203/

https://www.youtube.com/channel/UCgFIyJfGM98JA1EhB1bWURQ

===============

DIMORFIA

Οι DIMORFIA δημιουργήθηκαν το 2008 από τον Κίμωνα Παντελιδάκη ( Κιθάρα) ,τον Κλεάνθη Ξενιτίδη ( Μπάσο), τη Νατάσσα Pandreia (φωνή), τον Γιάννη Αλμαλη (τύμπανα) και τον Βασίλη Παναγιωτόπουλο ( κιθάρα). Το 2012 κυκλοφόρησαν το πρώτο τους demo με τίτλο Perfect Sound Metal.

Όλο αυτό το διάστημα οι Dimorfia έκαναν πολλές live εμφανίσεις στην πόλη της Θεσσαλονίκης κερδίζοντας το σεβασμό του metalκοινού της πόλης. Το 2011 κέρδισαν την τρίτη θέση με 1200 ψήφους, σε διαγωνισμό που διοργάνωσε το Principal Club Theater ο οποίος αφορούσε το άνοιγμα της συναυλίας των Sanctuary.

Στα τέλη του 2012 κάποια από τα μέλη της μπάντας για προσωπικούς τους λόγους αποφάσισαν να αποχωρήσουν από το σχήμα δίνοντας τη σκυτάλη στον Γιώργο Μπαλτά (τύμπανα), στο Νίκο Γιόγκα (κιθάρα) και στη Μαρία Λώτη (φωνή). Η σύνθεση της μπάντας ολοκληρώθηκε με το Στάθη Χατζηιωαννίδη στα πλήκτρα.

Από αυτή τη στιγμή οι Dimorfia άρχισαν τη σκληρή δουλεία και μετά από πολύ πειραματισμό ένωσαν τις διαφορετικές τους μουσικές επιρροές και ξεκίνησαν μία τελείως διαφορετική μουσική πορεία.

Το Μάιο του 2017 κυκλοφόρησε το πρώτο τους album με τίτλο UTOPIA το οποίο αποτελείται από 9 κομμάτια που κυμαίνονται κυρίως σε ρυθμούς symphonic/progressive/powermetal.

Σύντομα, η μπάντα έκλεισε αρκετές εμφανίσεις σε Ελλάδα και εξωτερικό, αποσπώντας πολύ καλές κριτικές για το νέο άλμπουμ και την μουσική και συνθετική της ικανότητα. Πρόσφατα μάλιστα, η Alone Records αποφάσισε να το διανείμει επίσημα σε παγκόσμια κλίμακα!

https://www.facebook.com/dimorfia/

https://www.youtube.com/ channel/UCSKXE0rY-lFHuhDN9b03Jtw

===============

WASH OF SOUNDS

Οι Wash of Sounds είναι ενα hard rock φαινόμενο που ξεκίνησε το 2014, με υποστηριχτές τον Κώστα Μαύρο στην κιθάρα και τη Ναϊρούζ στα φωνητικά. Στην παρέα προστέθηκαν ο Γιάννης Σούνδιας στο Μπάσο και ο Φοίβος Ανδριόπουλος στα τύμπανα! Ο ήχος τους προέρχεται από ένα μείγμα δυναμικής Rock με όμορφες μελωδικές γραμμές! Έχουν συμμετάσχει και φτάσει μεχρι τον Τελικό του Battle of the Bands 2014-2015 στην Αθήνα.

Mέχρι σήμερα έχουν κυκλοφορήσει 2 κομμάτια απο το επερχόμενο EP τους και έχουν δημιουργήσει μια φήμη για εκρηκτικά και αξέχαστα live, την οποία επιβεβαιώνουν με κάθε εμφάνιση τους.

…it’s a wash of sounds and everything in between.

https://www.facebook.com/washofsounds/

https://www.youtube.com/channel/UCrafvp_SZdxZ4NWQ03bz1_g

===============

INFECTED MINDS

ΟΙ Infected Minds ειναι ένα ελληνικό Progressive-Rock συγκρότημα, που ξεκίνησε το 2012 με σκοπό την δημιουργία δικών τους κομματιών. Με επικεφαλής τα γυναικεία φωνητικά, αλλά και με αρκετές επιρροές στοχεύουν σε δημιουργία διαφοροποιημένου υλικού, μέσω υβριδικής ένωσης ειδών μουσικής.

Το 2015 κυκλοφόρησε το demo του συγκροτήματος«Unravel Your Living» , το οποίο υπάρχει στην ιστοσελίδα, όπως και βίντεο απο ζωντανές εμφανίσεις, που έχουν γίνει. Στο συγκρότημα ανήκουν η Katerina Kehagia (φωνητικά), Victor Mastela (κιθάρα), Alex Karlos (ντραμς) και AngelPearl (μπασο).

https://www.facebook.com/infectedmindsofficial/

https://www.youtube.com/channel/UCA4MjS3NWV1vHbwm1OlPOag