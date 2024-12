XLALALA PRESENTS

In Trance 95

+opening act (tba)

16 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2024

PIRAEUS CLUB ACADEMY

Οι εμβληματικοί In Trance 95 επιστρέφουν με νέο υλικό που θα ακουστεί ζωντανά για πρώτη φορά στη σκηνή του Piraeus Club Academy.





Οι In Trance 95, το πρωτοποριακό ηλεκτρονικό ντουέτο των Alex Μαχαίρα και Νίκου Βελιώτη θα εμφανιστεί στη σκηνή του Piraeus Club Academy την Δευτέρα 16 Δεκεμβρίου για μια μοναδική βραδιά γεμάτη σκοτεινούς αναλογικούς ήχους, μηχανικά beats και ατμοσφαιρικά synths. Η εμφάνισή τους θα πραγματοποιηθεί λίγες ημέρες μετά τη συμμετοχή τους στο φεστιβάλ Ombra, στη Βαρκελώνη, ενώ παράλληλα η θρυλική δισκογραφική Minimal Wave της Veronica Vasicka προετοιμάζει την επόμενη κυκλοφορία τους.

Οι In Trance 95 αποτελούν ένα σημαντικό κεφάλαιο στην ιστορία του minimal cold/synth wave ήχου, που φλερτάρει με το πειραματικό industrial και το proto– EBM. Σχηματίστηκαν το 1988, όταν το ιδρυτικό δίδυμο βρισκόταν ακόμα στην εφηβική ηλικία, και διαμόρφωσαν τον ήχο τους χρησιμοποιώντας αναλογικά συνθεσάιζερ και drum machines. Στα πρώτα τους χρόνια, ηχογραφούσαν σχεδόν καθημερινά και πολύ σύντομα κυκλοφόρησαν singles – ορόσημα, όπως τα Desire To Desire / Brazilia (Wipe Out, 1988) και 21st C.E.T. (Wipe Out, 1989), που αργότερα απέκτησαν cult status.

Μετά το ντεμπούτο άλμπουμ τους, Code of Obsession (Wipe Out, 1990), και το πιο synth-pop 12ιντσο, Warm Nights Driving on Wet Streets (Elfish, 1991), ο Νίκος Βελιώτης αποχώρησε προσωρινά για να ακολουθήσει την προσωπική του πορεία, η οποία περιλαμβάνει συνεργασίες με τον Γιάννη Αγγελάκα και τους MMMD (μαζί με τον ILIOS και τον Coti K). Ο Μαχαίρας συνέχισε με τους In Trance 95 έως το 1997, μαζί με τον Γιώργο Γερανιό και την περιστασιακή βοήθεια του Coti K.

2024 remastered videos of In Trance 95 at Minimal Wave YouTube page:

Desire to Desire / Brazilia

Το 2010 η μπάντα επέστρεψε με την αρχική της σύνθεση δίνοντας σειρά συναυλιών έως το 2013. Την ίδια περίοδo οι In Trance 95 εντάχθηκαν στoν κατάλογο της περίφημης Νεοϋρκέζικης δισκογραφικής Minimal Wave, κυκλοφορώντας τα άλμπουμ Cities of Steel & Neon (2011) και Shapes In A New Geometry (2012) ενώ το κομμάτι τους Presidente συμπεριλήφθηκε στη συλλογή Minimal Wave Tapes Vol.2, μία από τις πιο χαρακτηριστικές του είδους.

In Trance 95 – Presidente (1988)

https://www.youtube.com/watch?v=p8UR8HUCNiM

In Trance 95 – Cities Of Steel And Neon

https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=Ayk2ZBmlA9Y

Το 2023 οι In Trance 95 επέστρεψαν στη σκηνή, συμμετέχοντας στο Release Athens Festival, με τον Doric (Στάθης Λεοντιάδης) να τους συνοδεύει και να συνεχίζει τη συνεργασία μαζί τους. Πριν λίγο καιρό ολοκληρώθηκε η ηχογράφηση της νέας τους δουλειάς, πάντα στη Minimal Wave και με την προσωπική συμβολή της Veronica Vasicka. Πρόκειται για ένα διπλό άλμπουμ που θα περιλαμβάνει ολοκαίνουργιο υλικό, ακυκλοφόρητα demos και remixed κομμάτια από το αρχείο του συγκροτήματος. Η ημερομηνία κυκλοφορίας θα ανακοινωθεί σύντομα, ενώ μέρος αυτής της νέας δουλειάς θα παρουσιαστεί για πρώτη φορά στη σκηνή του Piraeus Club Academy.

