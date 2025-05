«Η τέχνη που δεν πεθαίνει: Ο τελευταίος κατασκευαστής πιάνων και η μάχη του με τον χρόνο»

Νέες κυκλοφορίες

Οι Hypnotic Nausea έδωσαν στη δημοσιότητα ένα νέο video clip, νέο single, εξώφυλλο και tracklist από την επερχόμενη, τρίτη σε σειρά, δισκογραφική δουλειά τους με τίτλο "The Age of Nothing" που έχει προγραμματιστεί να κυκλοφορήσει στις 25 Απριλίου 2025 μέσω της One Little Victory Records. Με την τελευταία της κυκλοφορία, η μπάντα, όπως έχει αναφέρει στο παρελθόν, ολοκληρώνει την τριλογία που ξεκίνησε με το "Hypnosis"(2015) και ολοκληρώνει τον κύκλο […]