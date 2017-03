Μια από τις πιο φρέσκιες κυκλοφορίες με καθαρά ανοιξιάτικη διάθεση και δυνατές συνθέσεις από τους Holy Monitor. Έχοντας την «γεύση» των King Gizzard And The Lizzard Wizzard παρατηρώ μια σύμπνοια όχι με τον φρενήρη ρυθμό των τελευταίων αλλά με το μικροτονικό και ζεστό ηχόχρωμα ειδικά του πρόσφατου «Flying Microtonal Banana» (εάν και χρονικά δεν νομίζω τα παιδιά να επηρεάστηκαν αφού και αυτό βγήκε πριν λίγες μέρες). Επίσης ηχητική σύμπνοια για να μπω στο παιχνίδι, αποτελούν οι γλυκόπιοτες ψυχεδέλειες των Tame Impala και η πιο μουντή χροιά των Black Angels.

Όλα αυτά ελπίζω να βάζουν στο κλίμα για τα κομμάτια που παρουσιάζονται ακολούθως: Από το ambient υποβλητικό και κινηματογραφικό intro πάμε στο «Nemesis», ένα νεοψυχεδελικό και ανεβαστικό κομμάτι με έντονα πλήκτρα. Στη συνέχεια το «Bed Of Earth», με ας πούμε tribal χαρακτηριστικά συνοδευόμενο από μαγευτικά φωνητικά και ένα μπάσο που εξασφαλίζει το δεμένο τελικό αποτέλεσμα δια χειρός Άλεξ Μπόλμπαση (γνωστός μεταξύ άλλων για την μίξη σε Noise Figures και Cyanna Mercury ). Το «Vine» είναι απλά μια μαγεία στο χωροχρόνο, μιαν αυθεντική ψυχεδέλεια με χειροπιαστά αποτελέσματα που κάνει τις αισθήσεις σας να ταξιδέψουν. Ξετυλίγεται αργά σαν μια χορευτική λιτανεία στην έρημο και με τις κατάλληλες μίνιμαλ συγχορδίες στην κιθάρα, υπνωτικό ντέφι και για χαλί τα πλήκτρα και τα φωνητικά σε ένα από τα προσωπικά αγαπημένα του δίσκου. Και έτσι δίχως να το καταλάβεις φτάνουμε στα μισά του δίσκου με το πιο upbeat και βασισμένο στην κιθάρα αυτή τη φορά Golden Light ενώ μετά ακολουθεί το Aphrodite’s Child-ικό και χορευτικό «Αφροδίτη» με το διόλου τυχαίο όνομα να αντηχεί την δεκαετία των 60ς πιο ζωντανά από οποιοδήποτε οπτικό υλικό επικρατώντας έτσι όλων των αισθήσεων. Η επιτυχημένη συνταγή συνεχίζεται στο «Bend The Trees». Πιο σκοτεινό και σαμανιστικό το «Icarus» με ανεπαίσθητη ηχητική γεύση από Dead Can Dance. Σε πλήρη αντιδιαστολή βρίσκουμε το «Ice Giants» πιστό σε garage παράδοση ενώ το κλείσιμο γίνεται με το psych-pop Cacti .

Το ομότιτλο ντεμπούτο των Holy Monitor είναι μια διαρκής κίνηση στην νωχελική πορεία ενός καραβανιού με αποτέλεσμα ο ήχος πότε σαγηνεύει, πότε κινείται σαν την άχλη του καπνού, που με χαρακτηριστική ηρεμία υπνωτίζει μέσω των επαναλαμβανόμενων ρυθμών. Πέρσι ήταν οι Chikn, φέτος οι Holy Monitor και εν αναμονή της νέας κυκλοφορίας των Whereswilder το κύμα της αθηναϊκής νεοψυχεδελικής ροκ καθιερώνεται όλο και περισσότερο.

Ακούστε ολόκληρο τον δίσκο από το κανάλι του Stoned Meadow Of Doom εδώ .

Σταύρος Παπαγεωργόπουλος

Τα τραγούδια :

1. Halcyon

2. Nemesis

3. Bed Of The Earth

4. The Vine

5. Golden Light

6. Αφροδίτη

7. Bend The Trees

8. Icarus

9. Ice Giants

10. Cacti

Οι Holy Monitor είναι:

Γιώργος – κιθάρα, φωνή

Στέφανος – κιθάρα

Άλεξ – μπάσο

Βαγγέλη – πλήκτρα

Δημήτρη – τύμπανα

Χρήσιμοι σύνδεσμοι :

https://www.facebook.com/holymonitor

https://holymonitor.bandcamp.com

https://soundcloud.com/holymonitor