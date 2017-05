Groove Is Black – Half Gramme Of SOMA

Μπάντα της οποίας το όνομα είναι αναφορά στο ψυχεδελικό ναρκωτικό από το βιβλίο Brave New World του Aldus Huxley και έχει τραγούδι με τον επικό τίτλο «Gloomy Eggplant» (ζοφερή μελιτζάνα!) όπου μέσα έχει sample τα λόγια των δημιουργών του South Park για το LSD και εξώφυλλο την μελιτζάνα σαν κομήτη στο διάστημα, έ τότε σίγουρα τραβάει την προσοχή σου!

Groove is b(l)ack λοιπόν! Με το καλημέρα έχουμε την μπετόν αρμέ δήλωση της μπάντας και πρέπει να συνεχίσεις να ακούς ένα δίσκο που ξεκινά έτσι: το βασικό riff της κιθάρας κουβαλάει ρυθμικά στο πρώτο κομμάτι την όλη γκρούβα με ισχυρό υποστηρικτή αυτό το απίστευτο δίδυμο στο rhythm section των Mak σε μπάσο και ToPill σε ντραμς ώσπου θα σκάσει στα γαμάτα φωνητικά του Motor. Και αφού προσγειώθηκη η ζοφερή μελιτζάνα εκ διαστήματος το «Mega Rollo Booster» παραμένει σε ανεβαστικούς ρυθμούς με μια πιο in your face προσέγγιση που το χάος της δαμάζεται με εθιστικό τρόπο! Στο «Red Kiss» το κουπί το τραβάνε τα κολλητικά ρεφρέν και με το ομότιτλο του δίσκου έρχεται η space γκρουβα, όπου όλα λειτουργούν ρολόι με το επαναλαμβανόμενο ριφφάκι της! Πιο midtempo το «Jerk» με το μακρόσυρτο σόλο του και αυτό ταγμένο στην διαστημοψυχεδελική μελωδία. Με το «Doofie» οι καταστάσεις αποκτούν ένα πανκ ηχόχρωμα αλλά ίσα ίσα για την εναλλαγή των ρυθμών που στο ρεφρέν σέρνουν stoner/doom διδαχές. Στο εν λόγω κομμάτι συμμετέχει και Γιάννης των 1000mods στο σόλο! Στο προτελευταίο κομμάτι η ένταση είναι στα κόκκινα αλλά «μπουκωμένη» με heavy blues και hard rock αέρα! Το κλείσιμο αναλαμβάνει το «Drowned» με την αργόσυρτη εισαγωγή του και τα τρελαμένα riffs του που έπονται αυτής.

Ένας δίσκος που είναι μπορείς να βρείς από Kyuss και Soundgarden με δυνατά επαναλαμβανόμενα χτυπήματα, αλλού επιθετικά και αλλού ψυχεδελικά με τα μέλη να περιπλέκονται πολύ καλά μεταξύ τους στον παικτικό τομέα. Ο δίσκος είναι τοσο απολαυστικός και σε κάνει να γουστάρεις να χτυπηθείς που η περιχαράκωση του στα στεγανά του stoner, doom κλπ δεν προσφέρει τίποτα, είναι απλά γαμημένο rock ‘n’ roll!

Από ότι φάνηκε η αλλαγή της σύνθεσης (με μια πρόχειρη έρευνα στο διαδίκτυο στα φωνητικά είναι ο Διονύσης από τους παλιούς Vibratore Bizzaro, στο μπάσο ο Mak από Sadhus, ο Τσόκο είναι κιθαριστάς και στους Last Rizla και ο ToPill ήταν στους «Pools of Mercury, με λίγα λόγια όλοι κάτω από την ομπρέλα της Smoking Community!) διαφοροποίησε την μπάντα και αυτό είναι εμφανές από το ντεμπούτο εως και το παρόν άλμπουμ όχι τοσό ηχητικά αλλά από άποψη οράματος και συνοχής.

Η ηχογράφηση του δίσκου έγινε στα Wreck It Sound Studios στην Κόρινθο και παραγωγή του δίσκου έγινε από την ίδια την μπάντα και τον Γιώργο Λεόντη (1000mods, Last Rizla, Lucky Funeral, Godsleep, Sadhus The Smoking Community) ενώ ο τελευταίος ανέλαβε και στην μίξη. Τέλος για το εξώφυλλο είναι υπεύθυνος ο Τσόκο της Fuzz Ink. και μέσω της δισκογραφικής της κυκλοφορεί ο δίσκος. Η μπάντα θα εμφανιστεί στο πλευρό των Samsara Blues Experiment στην Αθήνα στις 27 Μάη (περισσότερες πληροφορίες εδώ.)

Σταύρος Παπαγεωργόπουλος

Λίστα Τραγουδιών :

1. Gloomy Eggplant

2. Mega Rollo Booster

3. Red Kiss

4. Groove is Black

5. Jerk

6. Doofie

7. No Man’s God

8. Drowned

Οι Half Gramme Of SOMA είναι:

Motor- Φωνητικά

Psilos- Κιθάρα

Choko- Κιθάρα

Mak- Μπάσο

ToPill- Τύμπανα