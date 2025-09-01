Ποιοι είμαστε
Το Rockap Music Portal είναι ένα ηλεκτρονικό περιοδικό για τις τέχνες πάνω στην Rock μουσική.
Βγήκε στον αέρα του διαδικτύου στις αρχές του 2000.
Listeners:
Top listeners:
Rock Radio Rock Apodraseis Radio Station
Οι «Giorgos & Eva Band» κατά κόσμο Γιώργος Καραχάλιος και Εύα Παπαθανασίου – Καραχάλιου είναι δύο ταλαντούχοι νέοι ορμώμενοι από την περιοχή της Κύμης Εύβοιας. Σύντροφοι στη σκηνή και τη ζωή, έκαναν πραγματικότητα το όνειρό τους να ακολουθήσουν τη μουσική .
Τα τραγούδια τους μοιάζει να αποτελούν την απάντηση σε κάθε μορφή κοινωνικής καταπίεσης και κατάχρησης της εξουσίας. Θα μπορούσε κάποιος να τα χαρακτηρίσει ως διαχρονικά ποιήματα που γράφτηκαν και ερμηνεύτηκαν ως αντίδοτο στους χαλεπούς καιρούς που ζούμε.
Σε κάθε εμφάνισή τους καταφέρνουν να μαγεύουν και να παρασύρουν το κοινό με την αυθεντικότητα και τις δυνατές ερμηνείες τους, αφού όλα τα τραγούδια τους διακρίνονται από τη δική της προσωπική σφραγίδα. Πρόκειται για φύση και στάση ζωής καλλιτέχνες με πλούσια εθελοντική δράση και συναυλίες για κοινωφελείς σκοπούς.
Μάθετε όλα τα νέα των αγαπημένων «Giorgos & Eva Band» μέσα από το προσωπικό τους ιστολόγιο.
www.giorgosevaband.blogspot.com
Συντάχθηκε από: Rockap.gr
Giorgos & Eva Band Γιώργος Καραχάλιος Εύα Παπαθανασίου
Οι «Giorgos & Eva Band» κατά κόσμο Γιώργος Καραχάλιος και Εύα Παπαθανασίου – Καραχάλιου είναι δύο ταλαντούχοι νέοι ορμώμενοι από την περιοχή της Κύμης Εύβοιας. Σύντροφοι στη σκηνή και τη ζωή, έκαναν πραγματικότητα το όνειρό τους να ακολουθήσουν τη μουσική . Τα τραγούδια τους μοιάζει να αποτελούν την απάντηση σε κάθε μορφή κοινωνικής καταπίεσης και κατάχρησης της εξουσίας. Θα μπορούσε κάποιος να τα χαρακτηρίσει ως διαχρονικά ποιήματα που γράφτηκαν και […]
«Ο βλάκας τον κορόιδευα και είχα γράψει το ίδιο» Ο αγαπημένος καλλιτέχνης περιέγραψε ένα αστείο περιστατικό, που του συνέβη κατά τη διάρκεια των καλοκαιρινών του διακοπών. Μια ιδιαίτερη προσωπική ιστορία μοιράστηκε με το κοινό του ο Αλκίνοος Ιωαννίδης στη διάρκεια καλοκαιρινής συναυλίας που πραγματοποιήθηκε στα μέσα Αυγούστου. Ο καλλιτέχνης, φορώντας μπλούζα στη μνήμη του Βασίλη Μάγγου, ανέβηκε στη σκηνή και λίγο πριν ερμηνεύσει τον αγαπημένο «Βυθό», αποκάλυψε ένα περιστατικό που […]
Λίγο πριν την κυκλοφορία του νέου άλμπουμ με τίτλο 'Let There Be Light', οι Αθηναίοι heavy / desert rockers Honeybadger παρουσιάζουν το νέο τους single με το τίτλο 'Filth And Disorder'. Κυκλοφορεί σε όλες τις streaming πλατφόρμες την 31η Αυγούστου. Το "Filth And Disorder" είναι εδώ και εισχωρεί στις φλέβες των κοινωνικών μας δομών. Ακούστε το 'Filth And Disorder' εδώ: Το νέο single των Honeybadger οδηγεί σε μια ξέφρενη διαδρομή μέσα από μια σκοτεινή πόλη, ταλαντευόμενο ανάμεσα στην πραγματικότητα και το όνειρο, βουτώντας βαθιά στη διάβρωση του συλλογικού νου. Το τελευταίο […]
Πλησιάζουμε στον 26ο χρόνο λειτουργίας στον κόσμο του διαδικτύου — και η μουσική επιστρέφει ξανά στο επίκεντρο του Rockap.gr Ήρθε η ώρα να ανοίξουμε εκ νέου τις πόρτες μας σε ανθρώπους με πάθος, μουσικό φλέγμα και μολύβι (ή πληκτρολόγιο!). Αν είσαι: Εθισμένος στους ήχους της rock, Γραφιάς με συναίσθηση, ύφος και άποψη, Δημιουργικός και μαχητικός με χρόνους και λέξεις, τότε ίσως είσαι ακριβώς αυτός/ή που ψάχνουμε. Τι χρειάζεται να κάνεις: […]
Οι Φέρ’ το Φόκο είναι μια μπάντα που ξεκίνησε πριν περίπου δέκα χρόνια. Στο ενεργητικό της έχει δυο δίσκους και πέντε singles. Ο ήχος της μπάντας συνδυάζει τον ηλεκτρισμό με post punk, indie και alterntive rock στοιχεία, τον πειραματισμό και την παράδοση. Σε συνδυασμό με τον αποκαλυπτικό και βαθιά υπαρξιακό στίχο δημιουργούν αυτό που η μπάντα ονομάζει «ηλεκτρικό λυρισμό». Στοίχημα για τους Φέρ’ το Φόκο είναι να συνεχίζουν να δημιουργούν […]
Οι «Giorgos & Eva Band» κατά κόσμο Γιώργος Καραχάλιος και Εύα Παπαθανασίου – Καραχάλιου είναι δύο ταλαντούχοι νέοι ορμώμενοι από την περιοχή της Κύμης Εύβοιας. Σύντροφοι στη σκηνή και τη ζωή, έκαναν πραγματικότητα το όνειρό τους να ακολουθήσουν τη μουσική . Τα τραγούδια τους μοιάζει να αποτελούν την απάντηση σε κάθε μορφή κοινωνικής καταπίεσης και κατάχρησης της εξουσίας. Θα μπορούσε κάποιος να τα χαρακτηρίσει ως διαχρονικά ποιήματα που γράφτηκαν και […]
«Ο βλάκας τον κορόιδευα και είχα γράψει το ίδιο» Ο αγαπημένος καλλιτέχνης περιέγραψε ένα αστείο περιστατικό, που του συνέβη κατά τη διάρκεια των καλοκαιρινών του διακοπών. Μια ιδιαίτερη προσωπική ιστορία μοιράστηκε με το κοινό του ο Αλκίνοος Ιωαννίδης στη διάρκεια καλοκαιρινής συναυλίας που πραγματοποιήθηκε στα μέσα Αυγούστου. Ο καλλιτέχνης, φορώντας μπλούζα στη μνήμη του Βασίλη Μάγγου, ανέβηκε στη σκηνή και λίγο πριν ερμηνεύσει τον αγαπημένο «Βυθό», αποκάλυψε ένα περιστατικό που […]
Λίγο πριν την κυκλοφορία του νέου άλμπουμ με τίτλο 'Let There Be Light', οι Αθηναίοι heavy / desert rockers Honeybadger παρουσιάζουν το νέο τους single με το τίτλο 'Filth And Disorder'. Κυκλοφορεί σε όλες τις streaming πλατφόρμες την 31η Αυγούστου. Το "Filth And Disorder" είναι εδώ και εισχωρεί στις φλέβες των κοινωνικών μας δομών. Ακούστε το 'Filth And Disorder' εδώ: Το νέο single των Honeybadger οδηγεί σε μια ξέφρενη διαδρομή μέσα από μια σκοτεινή πόλη, ταλαντευόμενο ανάμεσα στην πραγματικότητα και το όνειρο, βουτώντας βαθιά στη διάβρωση του συλλογικού νου. Το τελευταίο […]
Πλησιάζουμε στον 26ο χρόνο λειτουργίας στον κόσμο του διαδικτύου — και η μουσική επιστρέφει ξανά στο επίκεντρο του Rockap.gr Ήρθε η ώρα να ανοίξουμε εκ νέου τις πόρτες μας σε ανθρώπους με πάθος, μουσικό φλέγμα και μολύβι (ή πληκτρολόγιο!). Αν είσαι: Εθισμένος στους ήχους της rock, Γραφιάς με συναίσθηση, ύφος και άποψη, Δημιουργικός και μαχητικός με χρόνους και λέξεις, τότε ίσως είσαι ακριβώς αυτός/ή που ψάχνουμε. Τι χρειάζεται να κάνεις: […]
Οι Φέρ’ το Φόκο είναι μια μπάντα που ξεκίνησε πριν περίπου δέκα χρόνια. Στο ενεργητικό της έχει δυο δίσκους και πέντε singles. Ο ήχος της μπάντας συνδυάζει τον ηλεκτρισμό με post punk, indie και alterntive rock στοιχεία, τον πειραματισμό και την παράδοση. Σε συνδυασμό με τον αποκαλυπτικό και βαθιά υπαρξιακό στίχο δημιουργούν αυτό που η μπάντα ονομάζει «ηλεκτρικό λυρισμό». Στοίχημα για τους Φέρ’ το Φόκο είναι να συνεχίζουν να δημιουργούν […]
Το Rockap Music Portal είναι ένα ηλεκτρονικό περιοδικό για τις τέχνες πάνω στην Rock μουσική.
Βγήκε στον αέρα του διαδικτύου στις αρχές του 2000.
2000 - 2025 ©® Rockap.gr - Rock Αποδράσεις Music Portal & Records