Οι «Giorgos & Eva Band» κατά κόσμο Γιώργος Καραχάλιος και Εύα Παπαθανασίου – Καραχάλιου είναι δύο ταλαντούχοι νέοι ορμώμενοι από την περιοχή της Κύμης Εύβοιας. Σύντροφοι στη σκηνή και τη ζωή, έκαναν πραγματικότητα το όνειρό τους να ακολουθήσουν τη μουσική .

Τα τραγούδια τους μοιάζει να αποτελούν την απάντηση σε κάθε μορφή κοινωνικής καταπίεσης και κατάχρησης της εξουσίας. Θα μπορούσε κάποιος να τα χαρακτηρίσει ως διαχρονικά ποιήματα που γράφτηκαν και ερμηνεύτηκαν ως αντίδοτο στους χαλεπούς καιρούς που ζούμε.

Σε κάθε εμφάνισή τους καταφέρνουν να μαγεύουν και να παρασύρουν το κοινό με την αυθεντικότητα και τις δυνατές ερμηνείες τους, αφού όλα τα τραγούδια τους διακρίνονται από τη δική της προσωπική σφραγίδα. Πρόκειται για φύση και στάση ζωής καλλιτέχνες με πλούσια εθελοντική δράση και συναυλίες για κοινωφελείς σκοπούς.

