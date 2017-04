ΣΑΒΒΑΤΟ 22 ΑΠΡΙΛΙΟΥ

Πριν από ένα μήνα όμως, και ύστερα από 16 χρόνια κυκλοφόρησε νέο τεύχος, και για να το γιορτάσει διοργανώνει μια συναυλία στο φιλόξενο Αν κλαμπ, το Σάββατο 22 Απρίλη, με 5 garage/psych μπάντες,μπάντες που συμμετέχουν μεταξύ άλλων, στην cd συλλογή με τίτλο “στοιχειά” που συνοδεύει το τεύχος αυτό!!Στον χώρο θα μπορείτε να προμηθευτείτε το τελευταίο, αλλά και παλιότερα τεύχη του gew-gaw και φυσικά τις κυκλοφορίες των συγκροτημάτων!!!

To νέο τεύχος, περιέχει συνεντεύξεις των, The Snails, Constantine, Impuritan, Roaring 420s, Galactic Harbour, κείμενα για τους The Statycs, Blue Night Trip, The Teardrops κλπ, καθώς και εκατοντάδες ριβιούς!

Περιέχει επίσης cd συλλογή με γκαραζοψυχεδελικά συγκροτήματα (15 ελληνικά, 3 αμερικάνικα, ένα καναδέζικο, ένα αγγλικό και ένα γερμανικό), τα οποία τραγουδάνε όλα στα ελληνικά!! Θα ακούσετε τα ελληνικά συγκροτήματα: The Frantic V, The Mongrelettes, The Snails, The Basements, The Teardrops, Blue Night Trip, The Cyclothymics, Διαφυγόν Κέρδος κλπ, αλλά και τους Αμερικανούς Constantine, The Seventh Ring Of Saturn, The Thingz, τους γερμανούς Le Mur, τους καναδούς Light Bulb Alley και τους Εγγλέζους The Bordellos, να προσφέρουν στο gew-gaw γκαραζοψυχεδελικά τραγούδια, τραγουδισμένα στα ελληνικά!!

BLUE NIGHT TRIP

Οι Blue Night Trip είναι μια rock n’ roll μπάντα που σχηματίστηκε στην Αθήνα τον Σεπτέμβριο του 2013 από τέσσερις φίλους: Panos Mellor – vocals/guitar (The Lizardz,The Ducky Boyz), TakisAp. – bass, Billy Psychobilly – guitar/vocals (The Psykicks), Panos Ramone – drums/b.vocals (Toxica Apovlita, The Psykicks, The B-Sides, The Tipsies).

Έχουν εμφανιστεί live σε διάφορους χώρους όπως το Κύτταρο, το Αν club, το After Dark, το Remedy και το Tiki Bar, σε festival όπως το Indie Free καθώς και σε διάφορα κοινωνικοπολιτικά στέκια και πάρκα. Τον Σεπτέμβρη του 2015 ο Billy έφυγε απο την μπάντα και στη θέση του ήρθε ο Ske (Toxica Apovlita, The Tipsies).

ΔΙΑΦΥΓΟΝ ΚΕΡΔΟΣ

Το «ΔΙΑΦΥΓΟΝ ΚΕΡΔΟΣ» είναι μια αθηναϊκή rock’n’roll μπάντα που γεννήθηκε στο προαύλιο της Βαρβακείου Π.Σ. το 1978. Η μαμά του και ο μπαμπάς του το εγκατέλειψαν νωρίς, με αποτέλεσμα η βάπτισή του να γίνει ύστερα από 8 ολόκληρα χρόνια (1986). Ως σήμερα, καταφέρνει να αποφεύγει τα φώτα της δημοσιότητας, καταδικασμένο ωστόσο σε συνεχή ύπαρξη.

Παίζοντας με ψυχή και πάθος επιλεγμένα κομμάτια από την british invasion των Stones και των Who, μέχρι την paisley underground των Dream Syndicate και την αυστραλέζικη ανεξάρτητη σκηνή, και από το ψυχεδελικό garage των Elevators και το πρωτόλειο πανκ των MC5 μέχρι την αναβίωση των Fuzztones και το psychobilly των Gun Club, το Δ.Κ. έχει εμφανιστεί στα πιο γνωστά live club της Αθήνας (GAGARIN, RODEO, KYTTAΡΟ, ΑΝ, AFTER DARK, LAZY, JASMINE, κ.ά.), ενώ είχε την τύχη να ανοίξει τις συναυλίες εμβληματικών συγκροτημάτων, όπως οι Nomads, οι Godfathers, οι Wishbone Ash, οι Blues Magoos και οι Taste.

Κατά ένα περίεργο τρόπο, η μετουσίωση όλων αυτών των ακουσμάτων στις συνθέσεις του Δ.Κ. συναντήθηκε με τον ελληνικό στίχο, καθώς η ζωή της μπάντας εκτυλίχθηκε σε παράλληλη χρονική πορεία με τους ελληνικούς ροκ μύθους του Παύλου Σιδηρόπουλου, του Δημήτρη Πουλικάκου και των Τρυπών. Επιδεικνύοντας απόλυτη συνέπεια ως προς τις προγραμματικές του δηλώσεις, το Δ.Κ. κυκλοφορεί μέσα στην πρώτη του 30ετία, τον Μάϊο του 2016, τον καρπό ενός πολυετούς μουσικού ταξιδιού με 13 πρωτότυπες συνθέσεις και τον διακριτικό τίτλο: «ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ!». Το CD διατίθεται στην Αθήνα, στο δισκάδικο Sound Effect Records (Σπύρου Τρικούπη 50 & Καλλιδρομίου), ενώ αποστέλλεται ταχυδρομικά στην υπόλοιπη Ελλάδα (με επικοινωνία στο diafygonkerdos@gmail.com) και διατίθεται ψηφιακά μέσω του ιστότοπου: diafygonkerdos.bandcamp.co m.

Περισσότερες πληροφορίες και υλικό για τη μπάντα υπάρχουν στην ιστοσελίδα: www.diafygonkerdos.gr και στο Facebook: Διαφυγόν Κέρδος / Lost Profit. Tηλeφωνική επικοινωνία: 6944-651870 (Νίκος).

Όμως η σταθερή στήριξη από την πολυεθνική εταιρεία Ekfygon Perdos Productions καθώς και από το

ΑΝΑΠΛΟΥΣ

Οι Ανάπλους δημιουργήθηκαν στα μέσα των ’90s με ήχο που ξεκινούσε από το garage για να φτάσει στο post rock και λέξεις στα ελληνικά. Κυκλοφόρησαν τον πρωτο τους δισκο το 2009 με τιτλο «ανοσια» με την anazitisi records και έχουν έναν ακομη ακυκλοφορητο., Σήμερα παραμένουν όλοι δραστήρια μέλη της ελληνικής μουσικής σκηνής, ως σύνολο όμως κάνουν μονάχα αυστηρά επιλεγμένες εμφανίσεις.