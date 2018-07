Μία εκκεντρική προσωπικότητα, ένα ασύλληπτο ταλέντο με τεράστια δύναμη ψυχής, ένας πραγματικός θρύλος…

«Δεν θα γίνω ένας ροκ σταρ. Θα γίνω ένας θρύλος» είχε πει κάποτε. Και έγινε. Παρόλο που στις τελευταίες του στιγμές είχε εκφράσει το φόβο του ότι ο κόσμος θα τον ξεχάσει.

Ήταν 23 Νοεμβρίου του 1991, όταν ο εμβληματικός frontman των Queen Φρέντι Μέρκιουρι, ο κατά κόσμον, Φαρόκ Μπουλσάρα που γεννήθηκε στη Ζανζιβάρη, ανακοινώνει και επίσημα στους δημοσιογράφους –που είχαν κατασκηνώσει για μέρες έξω από το σπίτι του- ότι πάσχει από AIDS.

Μία ημέρα μετά, σαν σήμερα, 24 Νοεμβρίου 1991, φεύγει από τη ζωή αφήνοντας πίσω του ένα τεράστιο έργο, τραγούδια αναλλοίωτα στο χρόνο, αλλά και ένα δυσαναπλήρωτο κενό: Ο Φρέντι δεν είναι πια μαζί μας.

Στον τελευταίο δίσκο που κυκλοφόρησαν οι Queen το 1991 “Innuendo” ο Μέρκιουρι ήταν ήδη πολύ καταβεβλημένος. Το «The show must go on» είναι ένα τραγούδι για αυτόν και αν και κανείς δεν πίστευε ότι θα καταφέρει να το ερμηνεύσει στην επώδυνη κατάσταση.

Μάλιστα, ο κιθαρίστας του συγκροτήματος, Μπράιαν Μέι, είχε εκφράσει αμφιβολίες ότι θα μπορούσε να το ερμηνεύσει. Όμως εκείνος, πίνοντας λίγη βότκα, μπήκε στο στούντιο και έδωσε κάτι πέρα από όσο άντεχε το σώμα του: την ψυχή του, με το αποτέλεσμα που όλοι γνωρίζουμε.

Η ερμηνεία του στο τραγούδι θα αφήσει εποχή και στη συναυλία προς τιμήν που πραγματοποιήθηκε το 1992 θα παιχτεί πρώτο, με τον Έλτον Τζον στα φωνητικά και τον Τόνι Αϊόμι στην κιθάρα.

Ο Φρέντι Μέρκιουρι αναμφισβήτητα ήταν μία εκκεντρική προσωπικότητα, αυτό το γνωρίζουν όλοι. Υπάρχουν όμως και μερικές πτυχές της ζωής του που ίσως αρκετοί να αγνοούν.







1. Εργαζόταν ως ζωντανό μοντέλο σε σχολή ζωγραφικής

Ως φοιτητής γραφιστικής στην Σχολή Καλών Τεχνών του Ealing τη δεκαετία του ’60 ο Φρέντι Μέρκιουρη ήταν συχνά άφραγκος. Όντας σε απόγνωση και χωρίς τη δυνατότητα να αγοράσει ένα παντελόνι, εργαζόταν ως μοντέλο τα απογεύματα για μία σχολή ζωγραφικής. «Μας έδιναν μία πετσέτα για να προστατεύσουμε τα επίμαχά μας. Όμως συχνά θυμάμαι όλες αυτές τις μεγάλες κυρίες που ζωγράφιζαν εικόνες του ημίγυμνου Φρέντι Μέρκιουρι», θυμάται ένας «συνάδελφός» του, που πόζαραν μαζί.

2. Έφτιαξε μία αυτοσχέδια σκηνή για τον «άγνωστο» Ντέιβιντ Μπάουι

Τον Απρίλιο του 1969 ο Ντέιβιντ Μπάουι, ένας άγνωστος τότε συνθέτης και τραγουδιστής, έδινε συναυλία κατά τη διάρκεια του μεσημεριανού στο κυλικείο της Σχολής Καλών Τεχνών Ealing, όπου φοιτούσε ο Μέρκιουρι. Ο Φρέντι ήταν εκείνος που βοήθησε στη μεταφορά του ηχητικού εξοπλισμού (ενισχυτή) του Μπάουι, ενώ με τα τραπέζια του κυλικείου έφτιαξε μία αυτοσχέδια σκηνή. Όταν μετά από χρόνια συνεργάστηκαν, δεν ανέφερε ποτέ τον τρόπο που γνωρίστηκαν.

3. Είχε παραπάνω δόντια από τον ανθρώπινο μέσο όρο

Το ξεχωριστό χαμόγελο του Μέρκιουρι ήταν αποτέλεσμα τεσσάρων επιπλέον δοντιών που είχαν εντοπιστεί στο βάθος του στόματός του και τού έσπρωχναν την οδοντοστοιχία μπροστά. Δεν ήθελε ποτέ να τα φτιάξει, φοβούμενος ότι αυτό θα επηρέαζε τις φωνητικές του ικανότητες

4. Ήταν υπεύθυνος για την εμφάνιση των Sex Pistols

Την 1η Δεκεμβρίου 1976, οι Queen είχαν «κλείσει» εμφάνιση στο τηλεοπτικό σόου «Tonight With Bill Grundy», για να παρουσιάσουν το νέο τους άλμπουμ «Day At The Races». Το συγκρότημα ωστόσο ακύρωσε την εμφάνιση γιατί τελικά ο Μέρκιουρι μετά από 15 χρόνια αποφάσισε να πάει στον οδοντίατρο. Τους Queen αντικατέστησαν οι Sex Pistols. Και όλοι ξέρουμε τι ακολούθησε…

5. Άρχισε να γράφει το θρυλικό «Bohemian Rhapsody» όταν ακόμη ήταν φοιτητής

Φίλοι του από το κολέγιο θυμούνται τον Φρέντι να παίζει και να τραγουδά ασταμάτητα την εισαγωγή της μεγαλύτερης επιτυχίας των Queen στο πιάνο του σχολείου. «Το αποκαλούσε το «τραγούδι του καουμπόι». Αλλά παιδευόταν να πάει παρακάτω από το στίχο «Mama, just killed a man»», θυμάται ένας από τους συμμαθητές του. Τελικά, του πήρε πέντε χρόνια για να ολοκληρώσει την πιο διάσημη «ραψωδία» της παγκόσμιας μουσικής

6. Βαριόταν τα (ατελείωτα) σόλο του Μπράιαν Μέι στη σκηνή

Λογικό ή όχι κανείς δεν μπορεί να το πει. Ο κιθαρίστας των Queen, όταν σολάριζε στις συναυλίες του συγκροτήματος, πολλές φορές ξεπερνούσε τα 10 λεπτά. Κατά τη διάρκεια ενός τέτοιου μακρόσυρτου σόλο, ο Φρέντι που περίμενε στα παρασκήνια έλεγε: «Για το Θεό, πάμε για ψώνια, πάρτε με από δω!»

7. Έδινε γυναικεία παρατσούκλια στους φίλους και τους συναδέλφους του, πλην ενός

Ο Μέρκιουρι αποκαλούσε τον εαυτό του «Μελίνα» τον Μπράιαν Μέι «Μάγκι», τον Ρότζερ Τέιλορ, «Λιζ» τον Έλτον Τζον «Σάρον» και «Φίλις» τον Ροντ Στιούαρτ. Ο μόνος που την είχε γλιτώσει ήταν ο John Deacon, ο οποίος θεωρούνταν ότι ξεχείλιζε αρρενωπότητα. Την ίδια στιγμή, την πρώην φίλη του Μαίρη Όστιν, αποκαλούσε «Στιβ», προς… τιμή του Six Million Dollar Man, Στιβ Όστιν

8. Είχε κάνει κεφαλοκλείδωμα στον Φράνις Ρόσι του Status Quo

Η μεγάλη σύγκρουση Quo – Queen έγινε στα παρασκήνια στο Live Aid. Μέρκιουρι και Ρόσι ήρθαν στα χέρια, όταν ο δεύτερος έκανε ένα σχόλιο για την σεξουαλική ταυτότητα του frontman των Queen. Ο Μέρκιουρι του απάντησε με ένα κεφαλοκλείδωμα. Ο Ρόσι παραδέχθηκε ότι μετά δεν μπορούσε να κουνηθεί.







9. Έστειλε χριστουγεννιάτικο δώρο στον Έλτον Τζον μέσα από τον τάφο

Τα Χριστούγεννα του 1991, έναν μήνα δηλαδή μετά τον θάνατο του Μέρκιουρι, ο φίλος του Έλτον Τζον έλαβε ένα πακέτο μέσα σε μαξιλαροθήκη. Το κουτί περιείχε έναν πίνακα ενός εκ των αγαπημένων καλλιτεχνών του Έλτον Τζον, Χένρι Σκοτ Τιουκ, και ένα σημείωμα το οποίο έγραφε΅«Αγαπητή Σάρον, νομίζω ότι θα σου αρέσει. Με αγάπη, Μελίνα»

10. Δεν ήθελε να γεράσει

«Θα είναι τόσο βαρετά να είσαι 70 ετών. Εχω ζήσει μία γεμάτη ζωή και αν αύριο πέθαινα, δεν θα έδινα δεκάρα», είχε δηλώσει το 1987.

The Show Must Go On: Το κύκνειο άσμα του Φρέντι. Ήταν το τελευταίο τραγούδι του δίσκου «Innuendo» και ο τρόπος να αποχαιρετήσει τον κόσμο που τον λάτρεψε

Η συγκλονιστική ερμηνεία του στο Bohemian Rhapsody στο Wembley (1986)

Who wants to live forever

[Πηγή]