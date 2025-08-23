Οι Φέρ’ το Φόκο είναι μια μπάντα που ξεκίνησε πριν περίπου δέκα χρόνια.

Στο ενεργητικό της έχει δυο δίσκους και πέντε singles.

Ο ήχος της μπάντας συνδυάζει τον ηλεκτρισμό με post punk, indie και alterntive rock στοιχεία, τον πειραματισμό και την παράδοση. Σε συνδυασμό με τον αποκαλυπτικό και βαθιά υπαρξιακό στίχο δημιουργούν αυτό που η μπάντα ονομάζει «ηλεκτρικό λυρισμό».

Στοίχημα για τους Φέρ’ το Φόκο είναι να συνεχίζουν να δημιουργούν τραγούδια με ρίσκο.

«ΤΟ “Φέρ’ το Φόκο” είναι μια φράση απεύθυνσης. Την απευθύνουμε στον «άλλο», για να μας δώσει την φωτιά του κι έπειτα να μπορέσουμε με την σειρά μας να μεταδώσουμε την φωτιά που πήραμε. Αυτό άλλωστε είναι η διαδικασία της ζωής αλλά και της τέχνης στον πυρήνα της. Κι όταν λέμε φόκο, εννοούμε ακριβώς αυτό το στοιχείο δημιουργίας και εξέλιξης ώστε να αναδυθεί το νέο.»

Νικόλας Ευαντινός:

Ερμηνεία / κιθάρα / τζουράς-μπαγλαμάς-ιρλανδέζικο μπουζούκι

Θοδωρής Σπανοδήμος: Τύμπανα/κρουστά

Γιώργος Λαμπράκης: Ηλεκτρικές κιθάρά

Γιώργος Τσαγκαράκης: Μπάσο

https://www.youtube.com/channel/UCJGJN5vhLmW5SrpxJNsBuKA

https://www.facebook.com/fertofoko

https://www.instagram.com/fer_to_foko/

https://fertofoko.bandcamp.com/album/-