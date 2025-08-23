Ποιοι είμαστε
Το Rockap Music Portal είναι ένα ηλεκτρονικό περιοδικό για τις τέχνες πάνω στην Rock μουσική.
Βγήκε στον αέρα του διαδικτύου στις αρχές του 2000.
Στο ενεργητικό της έχει δυο δίσκους και πέντε singles.
Ο ήχος της μπάντας συνδυάζει τον ηλεκτρισμό με post punk, indie και alterntive rock στοιχεία, τον πειραματισμό και την παράδοση. Σε συνδυασμό με τον αποκαλυπτικό και βαθιά υπαρξιακό στίχο δημιουργούν αυτό που η μπάντα ονομάζει «ηλεκτρικό λυρισμό».
Στοίχημα για τους Φέρ’ το Φόκο είναι να συνεχίζουν να δημιουργούν τραγούδια με ρίσκο.
«ΤΟ “Φέρ’ το Φόκο” είναι μια φράση απεύθυνσης. Την απευθύνουμε στον «άλλο», για να μας δώσει την φωτιά του κι έπειτα να μπορέσουμε με την σειρά μας να μεταδώσουμε την φωτιά που πήραμε. Αυτό άλλωστε είναι η διαδικασία της ζωής αλλά και της τέχνης στον πυρήνα της. Κι όταν λέμε φόκο, εννοούμε ακριβώς αυτό το στοιχείο δημιουργίας και εξέλιξης ώστε να αναδυθεί το νέο.»
Νικόλας Ευαντινός:
Ερμηνεία / κιθάρα / τζουράς-μπαγλαμάς-ιρλανδέζικο μπουζούκι
Θοδωρής Σπανοδήμος: Τύμπανα/κρουστά
Γιώργος Λαμπράκης: Ηλεκτρικές κιθάρά
Γιώργος Τσαγκαράκης: Μπάσο
https://www.youtube.com/channel/UCJGJN5vhLmW5SrpxJNsBuKA
https://www.facebook.com/fertofoko
https://www.instagram.com/fer_to_foko/
https://fertofoko.bandcamp.com/album/-
Γιώργος Λαμπράκης Γιώργος Τσαγκαράκης Θοδωρής Σπανοδήμος Νικόλας Ευαντινός Φέρ' το Φόκο
today13 Ιουνίου, 2024 32 2
Ντοκιμαντέρ για τη ζωή του Όζι Όσμπορν, ο οποίος πέθανε τον περασμένο μήνα σε ηλικία 76 ετών, αφαιρέθηκε από το τηλεοπτικό πρόγραμμα του BBC πριν από την προγραμματισμένη πρεμιέρα του, στις 18 Αυγούστου κατόπιν αιτήματος της οικογένειάς του. Το αφιέρωμα, με τίτλο «Ozzy Osbourne: Coming Home» γυρίστηκε σε διάστημα τριών ετών και περιγράφεται ως «μια εμπνευσμένη αφήγηση του τελευταίου κεφαλαίου της ζωής του Όζι». Το ντοκιμαντέρ για τον πρωτοπόρο της heavy metal περιλαμβάνει […]
Οι θρυλική συλλογή Underground Όνειρα επιστρέφει δυναμικά! Μετά από 6 επιτυχημένες εκδόσεις που ανέδειξαν δεκάδες συγκροτήματα και καλλιτέχνες της ελληνικής σκηνής, ήρθε η στιγμή για το Vol. 7. 👉 Αν είσαι μέλος σε μπάντα ή solo καλλιτέχνης, αυτή είναι η ευκαιρία σου να ακουστείς πιο δυνατά από ποτέ! Γιατί να συμμετάσχεις; 📢 Προβολή & Αναγνώριση: Το όνομά σου και η μουσική σου θα παρουσιαστούν στο Rockap.gr, αλλά και σε όλα […]
Άλμπουμ: Κάνε τον πόνο σου άρπα Καλλιτέχνης: Μαρία Φιρλίγκου Είδος: Ποιητικό τραγούδι • Σύγχρονη κλασική μουσική • Πειραματική Το «Κάνε τον πόνο σου άρπα» είναι το πρώτο ολοκληρωμένο άλμπουμ της Μαρίας Φιρλίγκου, με 12 μελοποιήσεις ποιημάτων του Κώστα Καρυωτάκη — τόσο δικών του όσο και μεταφράσεών του από ξένους ποιητές όπως ο Heinrich Heine. Η μουσική συνδυάζει κλασική αρμονία με ανατολίτικους δρόμους και πειραματικές ενορχηστρώσεις, με έντονη παρουσία φωνής και […]
Το 1999, κάνει εντελώς ξαφνικά την εμφάνιση του στα δισκάδικα, ένα 7ιντζο δισκάκι (EP) που έχει για εξώφυλλο ένα είδος ερπετού και κάτω δεξιά γράφει με κεφαλαία γράμματα “ΚΟΡΚΟΦΙΛΟΣ“. Το δισκάκι, αντικείμενο συλλεκτικής αξίας, φέρει στην πίσω πλευρά την ένδειξη DREAM RECORDS, DR01 καθώς και MADE IN GREECE, στοιχείο που ενισχύει το τοπικό του χαρακτήρα. Περιλαμβάνεται σε gatefold sleeve, ενδεικτικό της προσοχής στην αισθητική ακόμη και σε μικρής κυκλοφορίας εκδόσεις. Ένα δισκάκι […]
today18 Αυγούστου, 2025 42 2
today16 Αυγούστου, 2025 91 2
