Groove. Groove με το καλημέρα, όλη μέρα. Αυτό χαρακτηρίζει ολάκερο το ντεμπούτο των Αθηναίων. Ηχήρη η πρώτη τους εμφάνιση, όπως και θα έπρεπε να είναι με την έναρξη του δίσκου να σε πιάνει από τα μούτρα.

Αλανιάρικα ρίφφς και φωνητικά μέσα από επεξεργασία στο «Mind Me When I’m Gone» ενώ στην συνέχεια, στο «Gold» το γρέζι της φωνής του Rami είναι σε ερωτική αρμονία με την κιθάρα του. Ήδη ο δίσκος έχει περάσει τα περισσότερα τέστ επιτυχίας μιας και από την αρχή σε κάνει να χορέψεις. Στο ίδιο μοτίβο το πιο ενεργητικό «Jacob Williams» που πυροβολεί και αυτό στο δεύτερο μισό του. Η συνέχεια μας ταξιδεύει με πιο southern στυλάκι, άνετα στο OST του True Detective ή Sons Of Anarchy. Κάπως έτσι προετοιμάζεται η συνέχεια για το υμνικό «Blackhorse» με την Planet-ική γκρούβα να είναι ότι πρέπει για ροκ μαγαζιά και ζωντανές εκτελέσεις. Οσό κατεβαίνουμε στο 2ο μισό του δίσκου συναντάμε παχιές μπασογραμμές που οδηγούν τον δίσκο στην χώρα της απόλυτης γκρούβας όπως στο «The Manipulator» ή στο «Come Back To Moscow» με πιο μπλουζ δομή που οφείλεται στην νουάρ ατμόσφαιρα της δηλητηριώδους και μεθυστικής κιθάρας. Ο δίσκος κλείνει με το διπολικό «Torment» που ισσοροπεί ανάμεσα στα αφηγηματικά μέρη και τα συνήθη πλέον γκρουβάτα που η Δια-Planet-ική χροιά στο τέλος θυμίζει Macho Libre εποχές. Τέλος το απελευθερωτικό «Freedom» πατάει και αυτό σε ελαφρώς southern μέρη και μεγαλειώδη breakdowns για να κλείσει βαρέως το τρανταχτό ντεμπούτο του Αθηναικού σχήματος.

Η μπάντα φαίνεται ότι ξεκαύλωσε στο πρώτο της πόνημα με νεύρο, ένταση και προσήλωση στο rock n roll. Ίσως και γι αυτό η μεγάλη διάρκεια του δίσκου. Οι Supersoul κρίνονται με θετικό πρόσημο μιας και δεν καθορίστηκαν από το «μαγείρεμα» των εμφανών επιρροών τους. Θες από τα εξωτερικά Royal Blood, Black Keys, Arctic Monkeys, Jack White, Wolfmother, Rival Sons, θες από τα εσωτερικά Planet Of Zeus, Deaf Radio, Cellar Dogs, Puta Volcano, Breath After Coma (να ένα ιδανικό φεστιβάλ με την πιο 2018 εμπροσθοφυλακή του ροκ στην Ελλάδα) κατάφεραν να σερβίρουν το αρχετυπικό δόγμα του rawk: αυτό που κουνάει τον κώλο σου! Ραδιο-φιλικά χιτάκια αλλά αρκετά βρώμικα που ακούγονται καλύτερα την νύχτα στο αμάξι σου ή στα μαγαζιά και επι σκηνής.



Μπορείτε να ακούσετε ολόκληρο τον δίσκο από το κανάλι του Stoned Meadow Of Doom εδώ.

Εμφανίζονται στην σκηνή του An Club για το καθιερωμένο χριστουγεννιάτικο ρεβεγιόν μαζί με Cave Children, Big Nose Attack και Deaf Radio την Παρασκευή 23 Δεκέμβρη. Περισσότερα εδώ.

Για το Rockap.gr … Σταύρος Παπαγεωργόπουλος

Λίστα Τραγουδιών :

1. Mind Me When I’m Gone

2. Gold

3. Jacob Williams

4. Carve My Stone

5. Blackhorse

6. Divine

7. Wrong Side Of Suicide

8. Came Back To Moscow

9. Sea Of Tears

10. The Manipulator

11. Down by the River

12. Faith Bender

13. The Torment

14. Freedom Prayer

Οι Supersoul είναι:

Rami Winston : φωνητικά, κιθάρα

Orestis Mass :Μπάσο, φωνητικά

Evan Maragkoudakis : Τύμπανα, φωνητικά

