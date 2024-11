Σε ηλικία 57 ετών έφυγε ο κιθαρίστας των Ενδελέχεια Αντώνης Δημητρίου.

Ο Αντώνης Δημητρίου υπήρξε μια ιδιαίτερα αγαπητή και σεβαστή μορφή της ελληνικής μουσικής σκηνής, κυρίως για τη συμμετοχή του στο συγκρότημα Ενδελέχεια, το οποίο άφησε ανεξίτηλο αποτύπωμα στην ελληνική ροκ μουσική σκηνή τη δεκαετία του ’90.

Εκτός από τη μουσική του καριέρα, είχε υπάρξει και ραδιοφωνικός παραγωγός, δημιουργώντας με τη φωνή και τις επιλογές του μια μοναδική ατμόσφαιρα στον ραδιοφωνικό σταθμό Kosmos.

Η απώλεια του Αντώνη Δημητρίου αφήνει ένα μεγάλο κενό στον κόσμο της μουσικής και της ραδιοφωνίας, με φίλους, συνεργάτες και θαυμαστές να τον θυμούνται για το πάθος του για τη μουσική, την προσφορά του και την ανθρώπινη ζεστασιά του.

Την είδηση την ανακοίνωσε ο ξάδερφός του, Γρηγόρης Ψαριανός, γνωστός πολιτικός και ραδιοφωνικός παραγωγός, με μια συγκινητική ανάρτηση στην προσωπική του σελίδα τα ξημερώματα της Τετάρτης.

Η κηδεία του θα γίνει την Τρίτη 19 Νοεμβρίου, το πρωί, στο Γ’ Νεκροταφείο Νίκαιας, στη μικρή εκκλησία, και θα ακολουθήσει αποτέφρωση στη Ριτσώνα.

Η διοίκηση της ΕΡΤ εκφράζει τα ειλικρινή συλλυπητήριά της στην οικογένεια και στους οικείους του».

Ποιος ήταν ο Αντώνης Δημητρίου

Ο Αντώνης Δημητρίου υπήρξε μια εμβληματική μορφή της μουσικής σκηνής της δεκαετίας του 1980 και του 1990 στην Ελλάδα, με μια πορεία που τον καθιέρωσε ως κιθαρίστα, μουσικό και ραδιοφωνικό παραγωγό. Γεννημένος σε μια εποχή που τα μουσικά ρεύματα κυριαρχούσαν στη νεολαία, ο Δημητρίου ήταν παιδί του new wave και του punk. Ανάμεσα στους καλλιτέχνες που τον επηρέασαν ήταν οι U2, οι Cure, οι Echo and the Bunnymen, οι Clash, οι Birthday Party και οι Bauhaus, δημιουργώντας το μουσικό υπόβαθρο της δικής του πορείας.

Στη μέση της δεκαετίας του 1980, ενώ ήταν ακόμη μαθητής στο 4ο Λύκειο Νέας Σμύρνης, ο Αντώνης ίδρυσε τους Joyful Nurses, μια μπάντα που έγινε γνωστή για την εκρηκτική της ενέργεια και τις δυναμικές συναυλίες της. Στην άνοιξη του 1986, η μπάντα είχε την τιμή να ανοίξει τη θρυλική, αλλά επεισοδιακή συναυλία του Παύλου Σιδηρόπουλου και των Απροσάρμοστων στην πλατεία της Νέας Σμύρνης, μια στιγμή που σημάδεψε τη μουσική σκηνή της εποχής.

Η πορεία του Αντώνη Δημητρίου, τόσο με τους Joyful Nurse, όσο και ως μέλος των Ενδελέχεια, τον κατέστησε μια ξεχωριστή φιγούρα στην ελληνική μουσική σκηνή. Μέσα από τη μουσική του, τη συμμετοχή του σε σημαντικά μουσικά κινήματα και την ενεργό παρουσία του στην ραδιοφωνία, ο Αντώνης κατάφερε να αφήσει ανεξίτηλο αποτύπωμα στην ελληνική μουσική και πολιτιστική ζωή.