Οι Ecollapse είναι ένα groove/thrash metal σχήμα που ιδρύθηκε το 2007 (τότε ως Carpe Diem) στην πόλη της Κοζάνης. Καθ’ όλη τη διάρκεια των χρόνων, υπήρξαν πολλές αλλαγές από το όνομα μέχρι το ύφος του ήχου και τα μέλη της μπάντας, αποτελώντας την πλέον ο Παναγιώτης Παπαστεργίου (κιθάρα/φωνητικά), ο Γιάννης Παπανώτας (μπάσο), ο Δημήτρης Θάνος (τύμπανα) και ο Γιάννης Σεβίλογλου (φωνητικά). Μέχρι σήμερα έχουν κυκλοφορήσει δύο άλμπουμ και έχουν στο δυναμικό τους συναυλίες σε Θεσσαλονίκη (Eightball, Harley, Silver Dollar κλπ.) καθώς και στην γενέτειρά τους (Golden Apple Festival σαν support στους Firewind, Kozani 4, Sourdstock Festival κλπ.). Το 2013 σημάνει την αλλαγή του ονόματος της μπάντας από Carpe Diem σε Ecollapse, αφήνοντας πίσω τον symphonic metal ήχο και αλλάζοντάς τον με thrash/death metal στο πρώτο επίσημο άλμπουμ με τίτλο “Blood Season” που κυκλοφορεί το 2014. Τέσσερα χρόνια αργότερα η μπάντα επιστρέφει με τον δεύτερο δίσκο ονόματι “Humanity” όπου και ακολούθησαν οι προαναφερθέντες ζωντανές εμφανίσεις τους για την προώθησή του. Το 2020 αποτελεί μια μεγάλη αλλαγή για την μπάντα καθώς ο Παναγιώτης Παπαστεργίου αφήνει την σκυτάλη των φωνητικών στα χέρια του Γιάννη Σεβίλογλου για να εστιάζει περισσότερο στο κιθαριστικό κομμάτι, και έτσι ξεκινάει η προετοιμασία του τρίτου δίσκου.

“Dying With The Wolves” Info:

Το ”Dying With The Wolves” συγκριτικά με τις προηγούμενες δουλειές της μπάντας είναι πιο αργό, πιο βαρύ, οριακά στα πλαίσια του groove/metalcore φάσματος, κρατώντας όμως τα death και thrash στοιχεία, προσθέτοντας τεχνικές μελωδίες και τα brutal φωνητικά του νεοσύστατου μέλους Γιάννη Σεβίλογλου το αποτέλεσμα βγήκε όπως ακριβώς είχε προγραμματιστεί. Από στιχουργικής άποψης, η μπάντα εμβαθύνει στην οπτική της περί θεμάτων όπως ο Β’ Παγκόσμιος, τον κατασταλτικό σύγχρονο τρόπο ζωής, κοινωνικά και υπαρξιακά ζητήματα και ανησυχίες, καθώς και ελπίδα για ένα νέο καλύτερο μέλλον. Η παραγωγή, η μίξη και το master του “Dying With The Wolves” έγινε από τον κιθαρίστα της μπάντας Παναγιώτη Παπαστεργίου, ο οποίος είναι υπεύθυνος για το εξώφυλλο και το layout του booklet για τον νέο δίσκο. Οι ηχογραφήσεις των κιθαρών, του μπάσου και των φωνητικών έγιναν στο home studio της μπάντας. Τα τύμπανα ηχογραφήθηκαν από τον Ζήση Σαπνάρα στα Binaural Feeling Studios στην Κοζάνη. Τα πλήκτρα γράφτηκαν και ηχογραφήθηκαν από τον Μάκη Καβούκα.

“Dying With The Wolves” Track Listing:



1. Dying With The Wolves

2. The Rise, The Fall

3. Evil Empire

4. Many Soldiers (βασισμένο στο ποίημα με τον ίδιο τίτλο του Edgar Lee Masters)

5. Bloodless Skin

6. Cassandra’s Dream

7. Unbreakable (Instrumental)

8. Evil Knows Better

9. L.A.D.

10. Our Wine

11. Leviathan (Instrumental)

Επιμέλεια φωτογράφησης: Δημήτρης Κοκκαλιάρης

Ecollapse discography:

“Blood Season” (2014) [Self–Financed/Independent]

“Humanity” (2018) [Self-Financed/Independent]

“Dying With The Wolves” (2023) [Self-Financed/Independent]

