Οι DIRTY FUSE γιορτάζουν δέκα χρόνια καβάλα στα κύματα με ένα Reunion Tour στη ΒΡΑΖΙΛΙΑ!

Τον Ιανουάριο 2018, μαζί με τον Κώστα και τον Duda θα εξερευνούν την περιοχή του Sao Paolo με τον μοναδικό surf ήχο τους!

Η περιοδεία θα ξεκινήσει από την σκηνή του Lost ‘n’ Found(Κεραμικού 53, 10463 Αθήνα τηλ. 2105246564)

στις 12 Ιανουαρίου και στις 21:30

Είσοδος ελεύθερη!!!

Dirty Fuse

Οι Dirty Fuse σχηματίστηκαν το 2008 από τον κιθαρίστα Duda Victor και τον ντράμερ Χρήστο Κόγιο με σκοπό να εξερευνήσουν τον μανιασμένο κόσμο του surf rock. Με επιρροές από Dick Dale, Ventures, Atlantics, Ramones και Televison, η μουσική τους είναι βασισμένη στην old school surf μουσική των ’60s, αποδιδόμενη με την ενέργεια του garage και του punk rock. Με δικές τους κυρίως συνθέσεις ξεκινούν την περιπλάνηση τους στα live bars της Αθήνας σαν τρίο (κιθάρα, μπάσο και τύμπανα). Μετά από κάποιες αλλαγές στη σύνθεση τους στα μέσα του 2009 ηχογραφούν τα πρώτα τους κομμάτια τα οποία θα κυκλοφορήσουν ένα χρόνο αργότερα στο 7″ βινύλιο «Lost Riders». Μέσα στο 2010 προστίθενται στη μπάντα οι Μάνος Κισαμιτάκης (σαξόφωνο), Γιάννης Δράκος (μπάσο) και Κώστας Μπακούλας (κιθάρα). Το 2012 κυκλοφορούν το ομώνυμο full-length CD «Dirty Fuse», με το κομμάτι Sunset Beach (απόδοση του «Ακρογιαλιές Δειλινά» του Β. Τσιτσάνη) να βρίσκει μεγάλη αποδοχή από το ραδιόφωνο και τους DJs (ψηφίστηκε Νο 47 στα 101 καλύτερα surf κομμάτια στον κόσμο από τα ’70 μέχρι σήμερα από τους ακροατές του North Sea Surf Radio και τους αναγνώστες του φόρουμ SurfGuitar101.com). Το 2013 συνεχίζουν κυκλοφορώντας το 10″ βινύλιο «Surfbetika!» (ψηφίστηκε Νο 60 στα 101 καλύτερα surf άλμπουμ στον κόσμο από τα ’70 μέχρι σήμερα από τους ακροατές του North Sea Surf Radio και τους αναγνώστες του φόρουμ SurfGuitar101.com) με αποδόσεις εφτά παλιών ρεμπέτικων τραγουδιών.

Στη συνέχεια προστίθεται στο συγκρότημα η κιθαρίστρια Έρη Καπετανάκη, λόγω της επικείμενης αποχώρησης του Duda Victor τον Μάρτιο του 2015.Τον Αύγουστο του 2015 και μετά απο μία άκρως επιτυχημένη τουρνε στην Κρήτη, ο κιθαρίστας Κώστας Μπακούλας αποχωρεί και το συγκρότημα συνεχίζει με τους Χρήστο Κόγιο(ντράμς), Μάνο Κισαμιτάκη(σαξόφωνο), Γιάννη Δράκο(μπάσο) και Έρη Καπετανάκη(κιθάρα). Χαρακτηριστικό των Dirty Fuse σε όλη τη διάρκεια της πορείας τους είναι η συνεχής και δυναμική παρουσία τους σε live stages.

Σημαντικές στιγμές στην πορεία των Dirty Fuse είναι η εμφάνισή τους δίπλα στους Atlantics στο Bat City,Intenso (2013),η συμμετοχή τους στο North Sea Surf Festival στην Ολλανδία (2014), η συμμετοχή τους στο Surfer Joe Summer Festival στην Ιταλία (2012), η εμφάνισή τους δίπλα στους The Fleshtones στο Gagarin 205 (2014), η διοργάνωση του Surf Rock Mayhem, του πρώτου all-surf-music live event στο Bios (2013), η σύνέχεια των επιτυχημένων διοργανώσεων φέρνει στο φεστιβάλ του Ιουλίου 2015 σαν Headliners τους Αμερικάνους Daikaiju το πρώτο αμερικάνικο Surf συγκρότημα που επισκεπτεται την Ελλάδα και οι συμμετοχές τους στη συλλογή του Continental Magazine (USA, 2012), στο soundtrack του ντοκυμαντέρ «Welcome to the show (Η μουσική κληρονομιά του Παύλου Σιδηρόπουλου)»(2013), στο soundtrack του ντοκυμαντέρ «Yusef`s Song» (2014) και στη συλλογή Unsigned United (2009), στην πρώτη συλλογή με ελληνικά Surf συγκροτήματα Search for Atlantis (2014).

Δισκογραφία

Lost Riders, 7 «EP (2010, self-released)

Dirty Fuse, CD (2012, Green Cookie Records)

Surfbetika!, 10 «EP (2013, Green Cookie Records)

last wave, CD/LP (2014, Deep Eddy Records, Ikaros Records/B-otherside Records)

Back to Brazil (2015 Self released)