Δείτε το Νέο Single Video των The Skelters

Οι The Skelters δίνουν στην δημοσιότητα το πρώτο single και video με τίτλο “AWESOME” από το επερχόμενο concept album τους “Con Man’s Chronicles” που θα κυκλοφορήσει από την Sleaszy Rider Records στις 10 Οκτωβρίου 2025.

Σε στιχουργικό επίπεδο, συστήνει τον κεντρικό χαρακτήρα του άλμπουμ — τη νοοτροπία του, τον τρόπο ζωής του και τη γοητεία του με μια σκοτεινή, διεστραμμένη πινελιά.

Μουσικά, σηματοδοτεί μια τολμηρή νέα εποχή για τους Skelters, με έναν ήχο που παντρεύει τη ροκ ενέργεια με σύγχρονες επιρροές και φρέσκια αισθητική.

Αυτό το τραγούδι είναι μόνο μια πρόγευση όσων έρχονται

γιατί το άλμπουμ που ακολουθεί είναι γεμάτο ανατροπές, ένταση και εκπλήξεις.

Angel Harvits: Bass, Vocals

Daniel Charavitsidis: Drums, Vocals

Kostis Vogiatzoglou: Guitar, Vocals

Video Link:

https://www.youtube.com/watch?v=Nvi4RbJfVt4

https://linktr.ee/theskelters