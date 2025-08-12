play_arrow

keyboard_arrow_right

Listeners:

Top listeners:

skip_previous skip_next
00:00 00:00
chevron_left
Go to album
  • cover play_arrow

    Rock Radio Rock Apodraseis Radio Station

  • cover play_arrow

    Sound Opinions Yana Bolder

Νέες κυκλοφορίες

Δείτε το Νέο Single Video των The Skelters

today12 Αυγούστου, 2025 1

Φόντο
share close

Οι The Skelters δίνουν στην δημοσιότητα το πρώτο single και video με τίτλο “AWESOME” από το επερχόμενο concept album τους “Con Man’s Chronicles” που θα κυκλοφορήσει από την Sleaszy Rider Records στις 10 Οκτωβρίου 2025.

Σε στιχουργικό επίπεδο, συστήνει τον κεντρικό χαρακτήρα του άλμπουμ — τη νοοτροπία του, τον τρόπο ζωής του και τη γοητεία του με μια σκοτεινή, διεστραμμένη πινελιά.
Μουσικά, σηματοδοτεί μια τολμηρή νέα εποχή για τους Skelters, με έναν ήχο που παντρεύει τη ροκ ενέργεια με σύγχρονες επιρροές και φρέσκια αισθητική.

Αυτό το τραγούδι είναι μόνο μια πρόγευση όσων έρχονται
γιατί το άλμπουμ που ακολουθεί είναι γεμάτο ανατροπές, ένταση και εκπλήξεις.

Angel Harvits: Bass, Vocals
Daniel Charavitsidis: Drums, Vocals
Kostis Vogiatzoglou: Guitar, Vocals

Video Link:
https://www.youtube.com/watch?v=Nvi4RbJfVt4

https://linktr.ee/theskelters

Συντάχθηκε από: Rockap.gr

Rate it

Σχετικά άρθρα

Δείτε το Νέο Single Video των The Skelters

Νέες κυκλοφορίες

Δείτε το Νέο Single Video των The Skelters

Οι The Skelters δίνουν στην δημοσιότητα το πρώτο single και video με τίτλο "AWESOME" από το επερχόμενο concept album τους "Con Man's Chronicles" που θα κυκλοφορήσει από την Sleaszy Rider Records στις 10 Οκτωβρίου 2025. Σε στιχουργικό επίπεδο, συστήνει τον κεντρικό χαρακτήρα του άλμπουμ — τη νοοτροπία του, τον τρόπο ζωής του και τη γοητεία του με μια σκοτεινή, διεστραμμένη πινελιά. Μουσικά, σηματοδοτεί μια τολμηρή νέα εποχή για τους Skelters, με έναν ήχο που παντρεύει τη ροκ […]

Οι U2 εκφράζουν τη ρήξη: Δημοσίευσαν προτάσεις για την κατάσταση στη Γάζα

Διεθνή νέα

Οι U2 εκφράζουν τη ρήξη: Δημοσίευσαν προτάσεις για την κατάσταση στη Γάζα

Οι U2 εξέφρασαν δημόσια τη θέση τους για την κατάσταση στη Λωρίδα της Γάζας, τονίζοντας την ανάγκη για ειρήνη και υπερασπιζόμενοι την ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Σε ανάρτησή τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τα τέσσερα μέλη του συγκροτήματος (Bono, The Edge, Adam Clayton και Larry Mullen Jr.) καταδίκασαν τόσο τις «απάνθρωπες» ενέργειες της Χαμάς όσο και την έντονη απάντηση της ισραηλινής κυβέρνησης υπό τον Μπενιαμίν Νετανιάχου. ➡️ Περισσότερα στο RockDog.gr 👉 •ΕΔΩ•

Ο Βασίλης Παπακωνσταντίνου εμφανίστηκε με πατερίτσα στη συναυλία του στο Ναύπλιο

Εγχώρια Νέα

Ο Βασίλης Παπακωνσταντίνου εμφανίστηκε με πατερίτσα στη συναυλία του στο Ναύπλιο

Ο γνωστός τραγουδιστής είχε πρόσφατα ένα ατύχημα Ο Βασίλης Παπακωνσταντίνου καθήλωσε το κοινό το βράδυ της Τετάρτης 6 Αυγούστου στο Ναύπλιο, σε μια συναυλία γεμάτη συναίσθημα, πάθος και ένταση, όπως μόνο εκείνος ξέρει να προσφέρει. Παρά τον πρόσφατο τραυματισμό του και την πατερίτσα με την οποία εμφανίστηκε στη σκηνή, η ενέργεια και η ψυχή του παρέμειναν αμείωτες. Με αυθεντικότητα και δύναμη, ερμήνευσε αγαπημένα τραγούδια που έχουν χαραχτεί βαθιά στη μνήμη […]

Iron Maiden • Πέθανε ο πρώτος τραγουδιστής του συγκροτήματος, Πολ Μάριο Ντέι

Διεθνή νέα

Iron Maiden • Πέθανε ο πρώτος τραγουδιστής του συγκροτήματος, Πολ Μάριο Ντέι

Ο καλλιτέχνης έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 69 ετών Πέθανε ο πρώτος τραγουδιστής των Iron Maiden, Πολ Μάριο Ντέι σε ηλικία 69 ετών. Η είδηση ότι έφυγε από τη ζωή, ανακοινώθηκε από το συγκρότημα του, More εχθές Τρίτη 29 Ιουλίου, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η αιτία θανάτου δεν έχει γίνει ακόμα γνωστή. ➡️ Περισσότερα στο RockDog.gr 👉 •ΕΔΩ•          

«Ευχαριστούμε Όζι» • Το Μπέρμιγχαμ, η γενέτειρα του θρυλικού frontman των Black Sabbath αποχαιρετά το «είδωλό της»

Διεθνή νέα

«Ευχαριστούμε Όζι» • Το Μπέρμιγχαμ, η γενέτειρα του θρυλικού frontman των Black Sabbath αποχαιρετά το «είδωλό της»

Οι θαυμαστές αποτίουν φόρο τιμής στο είδωλο της χέβι μέταλ «Αναπαύσου εν ειρήνη, Όζι» (RIP Ozzy), «Ευχαριστούμε για τη μουσική σου»: Στο Μπέρμιγχαμ, τη γενέτειρα του Όζι Όζμπορν, οι θαυμαστές αποτίουν φόρο τιμής στο είδωλο της χέβι μέταλ και frontman του συγκροτήματος Black Sabbath, που πέθανε χθες σε ηλικία 76 ετών, δύο εβδομάδες μετά την τελευταία συναυλία του σε αυτήν την πόλη της κεντρικής Αγγλίας. Κοντά στον σιδηροδρομικό σταθμό, μηνύματα και λουλούδια έχουν τοποθετηθεί μπροστά από μία μεγάλη τοιχογραφία […]

insert_link

Νέες κυκλοφορίες

Δείτε το Νέο Single Video των The Skelters

Οι The Skelters δίνουν στην δημοσιότητα το πρώτο single και video με τίτλο "AWESOME" από το επερχόμενο concept album τους "Con Man's Chronicles" που θα κυκλοφορήσει από την Sleaszy Rider Records στις 10 Οκτωβρίου 2025. Σε στιχουργικό επίπεδο, συστήνει τον κεντρικό χαρακτήρα του άλμπουμ — τη νοοτροπία του, τον τρόπο ζωής του και τη γοητεία του με μια σκοτεινή, διεστραμμένη πινελιά. Μουσικά, σηματοδοτεί μια τολμηρή νέα εποχή για τους Skelters, με έναν ήχο που παντρεύει τη ροκ […]

today12 Αυγούστου, 2025 1

insert_link

Διεθνή νέα

Οι U2 εκφράζουν τη ρήξη: Δημοσίευσαν προτάσεις για την κατάσταση στη Γάζα

Οι U2 εξέφρασαν δημόσια τη θέση τους για την κατάσταση στη Λωρίδα της Γάζας, τονίζοντας την ανάγκη για ειρήνη και υπερασπιζόμενοι την ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Σε ανάρτησή τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τα τέσσερα μέλη του συγκροτήματος (Bono, The Edge, Adam Clayton και Larry Mullen Jr.) καταδίκασαν τόσο τις «απάνθρωπες» ενέργειες της Χαμάς όσο και την έντονη απάντηση της ισραηλινής κυβέρνησης υπό τον Μπενιαμίν Νετανιάχου. ➡️ Περισσότερα στο RockDog.gr 👉 •ΕΔΩ•

today12 Αυγούστου, 2025 10

insert_link

Εγχώρια Νέα

Ο Βασίλης Παπακωνσταντίνου εμφανίστηκε με πατερίτσα στη συναυλία του στο Ναύπλιο

Ο γνωστός τραγουδιστής είχε πρόσφατα ένα ατύχημα Ο Βασίλης Παπακωνσταντίνου καθήλωσε το κοινό το βράδυ της Τετάρτης 6 Αυγούστου στο Ναύπλιο, σε μια συναυλία γεμάτη συναίσθημα, πάθος και ένταση, όπως μόνο εκείνος ξέρει να προσφέρει. Παρά τον πρόσφατο τραυματισμό του και την πατερίτσα με την οποία εμφανίστηκε στη σκηνή, η ενέργεια και η ψυχή του παρέμειναν αμείωτες. Με αυθεντικότητα και δύναμη, ερμήνευσε αγαπημένα τραγούδια που έχουν χαραχτεί βαθιά στη μνήμη […]

today7 Αυγούστου, 2025 10

insert_link

Διεθνή νέα

Iron Maiden • Πέθανε ο πρώτος τραγουδιστής του συγκροτήματος, Πολ Μάριο Ντέι

Ο καλλιτέχνης έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 69 ετών Πέθανε ο πρώτος τραγουδιστής των Iron Maiden, Πολ Μάριο Ντέι σε ηλικία 69 ετών. Η είδηση ότι έφυγε από τη ζωή, ανακοινώθηκε από το συγκρότημα του, More εχθές Τρίτη 29 Ιουλίου, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η αιτία θανάτου δεν έχει γίνει ακόμα γνωστή. ➡️ Περισσότερα στο RockDog.gr 👉 •ΕΔΩ•          

today30 Ιουλίου, 2025 20

insert_link

Διεθνή νέα

«Ευχαριστούμε Όζι» • Το Μπέρμιγχαμ, η γενέτειρα του θρυλικού frontman των Black Sabbath αποχαιρετά το «είδωλό της»

Οι θαυμαστές αποτίουν φόρο τιμής στο είδωλο της χέβι μέταλ «Αναπαύσου εν ειρήνη, Όζι» (RIP Ozzy), «Ευχαριστούμε για τη μουσική σου»: Στο Μπέρμιγχαμ, τη γενέτειρα του Όζι Όζμπορν, οι θαυμαστές αποτίουν φόρο τιμής στο είδωλο της χέβι μέταλ και frontman του συγκροτήματος Black Sabbath, που πέθανε χθες σε ηλικία 76 ετών, δύο εβδομάδες μετά την τελευταία συναυλία του σε αυτήν την πόλη της κεντρικής Αγγλίας. Κοντά στον σιδηροδρομικό σταθμό, μηνύματα και λουλούδια έχουν τοποθετηθεί μπροστά από μία μεγάλη τοιχογραφία […]

today23 Ιουλίου, 2025 19

House Of Rock

GrungeΤώρα στον αέρα

House Of Rock

With Veronica and Nina
access_time2:00 pm - 6:00 pm

Ποιοι είμαστε

Το Rockap  Music Portal είναι ένα ηλεκτρονικό περιοδικό για τις τέχνες πάνω στην Rock μουσική.

Βγήκε στον αέρα του διαδικτύου στις αρχές του 2000.

Ακούστε μας!

Το ραδιόφωνό μας είναι πάντα online!
Ακούστε τώρα εντελώς δωρεάν!
play_arrowPlay now

Αναζήτηση:

  • Soon...
  • radio@rockap.gr
  • Soon..

Rock Apodraseis Music Portal ©® 2000 - 2025