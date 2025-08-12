Δείτε το Νέο Single Video των The Skelters

Ποιοι είμαστε
Το Rockap Music Portal είναι ένα ηλεκτρονικό περιοδικό για τις τέχνες πάνω στην Rock μουσική.
Βγήκε στον αέρα του διαδικτύου στις αρχές του 2000.
Οι The Skelters δίνουν στην δημοσιότητα το πρώτο single και video με τίτλο “AWESOME” από το επερχόμενο concept album τους “Con Man’s Chronicles” που θα κυκλοφορήσει από την Sleaszy Rider Records στις 10 Οκτωβρίου 2025.
Σε στιχουργικό επίπεδο, συστήνει τον κεντρικό χαρακτήρα του άλμπουμ — τη νοοτροπία του, τον τρόπο ζωής του και τη γοητεία του με μια σκοτεινή, διεστραμμένη πινελιά.
Μουσικά, σηματοδοτεί μια τολμηρή νέα εποχή για τους Skelters, με έναν ήχο που παντρεύει τη ροκ ενέργεια με σύγχρονες επιρροές και φρέσκια αισθητική.
Αυτό το τραγούδι είναι μόνο μια πρόγευση όσων έρχονται
γιατί το άλμπουμ που ακολουθεί είναι γεμάτο ανατροπές, ένταση και εκπλήξεις.
Angel Harvits: Bass, Vocals
Daniel Charavitsidis: Drums, Vocals
Kostis Vogiatzoglou: Guitar, Vocals
Video Link:
https://www.youtube.com/watch?v=Nvi4RbJfVt4
Οι U2 εξέφρασαν δημόσια τη θέση τους για την κατάσταση στη Λωρίδα της Γάζας, τονίζοντας την ανάγκη για ειρήνη και υπερασπιζόμενοι την ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Σε ανάρτησή τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τα τέσσερα μέλη του συγκροτήματος (Bono, The Edge, Adam Clayton και Larry Mullen Jr.) καταδίκασαν τόσο τις «απάνθρωπες» ενέργειες της Χαμάς όσο και την έντονη απάντηση της ισραηλινής κυβέρνησης υπό τον Μπενιαμίν Νετανιάχου. ➡️ Περισσότερα στο RockDog.gr 👉 •ΕΔΩ•
Ο γνωστός τραγουδιστής είχε πρόσφατα ένα ατύχημα Ο Βασίλης Παπακωνσταντίνου καθήλωσε το κοινό το βράδυ της Τετάρτης 6 Αυγούστου στο Ναύπλιο, σε μια συναυλία γεμάτη συναίσθημα, πάθος και ένταση, όπως μόνο εκείνος ξέρει να προσφέρει. Παρά τον πρόσφατο τραυματισμό του και την πατερίτσα με την οποία εμφανίστηκε στη σκηνή, η ενέργεια και η ψυχή του παρέμειναν αμείωτες. Με αυθεντικότητα και δύναμη, ερμήνευσε αγαπημένα τραγούδια που έχουν χαραχτεί βαθιά στη μνήμη […]
Ο καλλιτέχνης έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 69 ετών Πέθανε ο πρώτος τραγουδιστής των Iron Maiden, Πολ Μάριο Ντέι σε ηλικία 69 ετών. Η είδηση ότι έφυγε από τη ζωή, ανακοινώθηκε από το συγκρότημα του, More εχθές Τρίτη 29 Ιουλίου, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η αιτία θανάτου δεν έχει γίνει ακόμα γνωστή. ➡️ Περισσότερα στο RockDog.gr 👉 •ΕΔΩ•
Οι θαυμαστές αποτίουν φόρο τιμής στο είδωλο της χέβι μέταλ «Αναπαύσου εν ειρήνη, Όζι» (RIP Ozzy), «Ευχαριστούμε για τη μουσική σου»: Στο Μπέρμιγχαμ, τη γενέτειρα του Όζι Όζμπορν, οι θαυμαστές αποτίουν φόρο τιμής στο είδωλο της χέβι μέταλ και frontman του συγκροτήματος Black Sabbath, που πέθανε χθες σε ηλικία 76 ετών, δύο εβδομάδες μετά την τελευταία συναυλία του σε αυτήν την πόλη της κεντρικής Αγγλίας. Κοντά στον σιδηροδρομικό σταθμό, μηνύματα και λουλούδια έχουν τοποθετηθεί μπροστά από μία μεγάλη τοιχογραφία […]
