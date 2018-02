Ο C-DRAIN επιστρέφει στα Ιωάννινα με νέο δίσκο για ένα μοναδικό Full-Band Live στο Route66. Αφηχθής απο το Λονδίνο και μετά απο χρόνια μουσικών περιηγήσεων στο εξωτερικό, αυτή την φορά επέλεξε να κάνει την εκκίνηση και παρουσίαση της νέας του δουλειάς το “No Plumbing Business!” Ep – που έχει λάβει ήδη εξαιρετικές κριτικές – στην πόλη που μεγάλωσε!

Ο C-DRAIN – κατα κόσμον Christos Pappas – θα παρουσιάσει με την μπάντα του ένα πρόγραμμα με τα νέα του κομμάτια απο το νέο δίσκο αλλά και πρόσφατα αγαπημένα όπως και «πειραγμένες» διασκευές και απο το προηγούμενο του Covers Unplugged Ep Album…όπως και πολλές εκπλήξεις! Ένα πρόγραμμα πλαισιωμένο με πολλή ενέργεια, ηλεκτρικό και ακουστικό ήχο, βγαλμένο κατευθείαν από την Βρετανική σκηνή με indie αισθητική, που κυμαίνεται από το Αγγλικό post-80’s rock, Αμερικάνικο folk, μέχρι Ska, indie-Dance αλλά και Alternative διαδρομές…!

New Single : Come On! Watch Here: https://youtu.be/AqRhzMLP3qw

Παίζουν:

Christos Pappas – Vocals, Electric & Acoustic Guitar

Spiros Foukis – Drums

Dimitris Varouxis – Bass Guitar

Alex Karadimos – Electric Guitar & Effects

Marialena Evangelaki – Violin & Backing Vocals

Έναρξη : 9:30

Επικοινωνία – κρατήσεις:

Route 66 – 693 702 3130

Damage: 8€

https://www.facebook.com/events/949935158516293/

Presented by: CPS Records

– www.cps-records.com –

Reviews / Kριτικές:

BBC RADIO: C-Drain’s “Oh Miami!” – “Very Nice!!!”

VINYLMINE: “‘Eνα ευχάριστο EP από τον C-Drain είναι το “No Plumbing Business!”, έναν άνθρωπο που ξέρει να γράφει «σωστά» ποπ τραγούδια.”

No TiTle Magazine (UK): “…If this artist continues to unearth interesting influences and a variety of angles his future album would certainly create a few welcome debates…”

Brian Wilson (The Beach Boys): Favourites C-Drain’s ‘Oh Miami!’ and reposted it t on his personal page!

ΕΡΤ (Δεύτερο): C-Drain ‘Covers Unplugged’ στα TOP 6 Αγγλόφωνα άλμπουμ του 2016 και στα TOP 20 όλων των κυκλοφοριών του 2016.

Music emissions.com (USA): Rating: 9/10 “…‘So What?’ is just the sort of musical break from the misery we need. And that is the key to what makes a good pop song – it fits the moment!

ΔΙΣΚΟΡΥΧΕΙΟΝ:‘Covers Unplugged’ “…πολύ καλή δουλειά, δημιουργώντας έναν ήχο χαμηλών τόνων γενικώς, πέραν των λιγοστών εξάρσεων, ο οποίος είναι πλήρης, ακούγεται πλήρης και στέκεται μια χαρά.”

Music Emissions.com (USA): Rating: 9,5/10 – “Producer/artist Christos Pappas resurfaces with his latest track “Oh Miami!” Blending modern rock with continuing West Coast retro pop theme, he switches coasts, pens an ode and paints a vivid portrait of the Southern Florida party city. Mixing tinges of reggae as a clever nod to its proximity to the Caribbean, this could be the metropolis’ next theme song!”