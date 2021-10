Οι Αθηναίοι alternative rockers ayfel σας παρουσιάζουν το νέο τους single “Fly”. Mπορείτε να παρακολουθήσετε το video παρακάτω.

Η παραγωγή του video clip και το animation είναι δημιουργία των ayfel.

To νέο single “Fly” θα κυκλοφορήσει στις 27 Σεπτεμβρίου 2021 και θα διατίθεται από την ίδια την μπάντα.

Πληροφορίες για το νέο single

Το “Fly” ηχογραφήθηκε στα Destiny Studios (Μαρούσι, Αθήνα) από τον Πέτρο Βινάκο.

Για τη μίξη και το mastering είναι υπεύθυνος ο Steve Lado (Tardive Dyskinesia).

Το artwork είναι μια δημιουργία των ayfel.

Λίγα λόγια για την μπάντα

Οι ayfel δημιουργήθηκαν το 2018 από τους Ryan (φωνητικά), Eddie ( κιθάρες / πλήκτρα) και Ηλία (τύμπανα) στην Αθήνα, με στόχο να εξερευνήσουν τις διάφορες πτυχές του μοντέρνου rock.

Η μπάντα έχει σαφείς επιρροές από την alternative rock / metal σκηνή των δεκαετιών ’90s και ’00s (Linkin Park, Muse) αλλά πειραματίζονται με ένα πολύ ευρύτερο μουσικό φάσμα, πλαισιώνοντας έτσι τη βάση της rock / metal με στοιχεία από διαφορετικά είδη μουσικής (Twenty One Pilots, Faith No More).

Κάθε τραγούδι των ayfel διηγείται μια ξεχωριστή ιστορία, χτισμένη με βαριά riffs και grooves, “πιασάρικα” hooks, φιλοσοφημένη αρμονία, alternative hip-hop στοιχεία και μοντέρνα πλήκτρα. Οι στίχοι, κυρίως βιωματικοί, συμπληρώνουν το σύμπαν των ayfel.

Δισκογραφία των ayfel

2019: Checkpoint (EP / 4 tracks)

2019: Dream (Single)

2020: Neverland (Single)

2021: Don’t Dream (Single)

2021 Wallflower (Single)

2021: Lil Axe (Single)

2021: Fly (Single)

Οι ayfel είναι οι:

Ryan – φωνητικά

Eddie – κιθάρες / keyboards

Ηλίας – drums

Σύνδεσμοι επικοινωνίας με τους ayfel:

Official Page: http://www.ayfelmusic.com/

Facebook: https://www.facebook.com/ayfelmusic

Instagram: https://www.instagram.com/ayfelmusic/

Bandcamp: https://ayfel.bandcamp.com/

YouTube: https://www.youtube.com/c/ayfelmusic

Spotify: https://open.spotify.com/artist/3KFroeD7LMhVsVeyk3o2th

Email: ayfelmusic@gmail.com