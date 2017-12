And Now What? – Purple Dino

Το εξώφυλλο μπορεί να παραπέμπει σε skate punk, 00ς, nu-metal ή thrash crossover μπάντες αλλά έχει ελάχιστη σχέση με αυτά. Περισσότερο αποτυπώνει την feelgood διάθεση των μελών της μπάντας να ροκάρουν. Η στροφή που πάρθηκε είναι πιο αμερικανοτραφής σε southern γκρούβες που χτίζουν ένα παχύ ηχητικό τοίχος και φαίνεται από την αρχή του δίσκου. Από τα πρώτα λεπτά ξεχωρίζει η πολύ διαυγής παραγωγή με ξεκάθαρο και κρυστάλλινο ήχο. Εξίσου εμφανές είναι και το γεγονός ότι κατά το διάστημα της αποχής της μπάντας έχει ανέβει ο πήχης, συγκριτικά με τον προηγούμενο δίσκο της.

Τα διάφορα στοιχεία που κρατούν το ενδιαφέρον του αναγνώστη αμείωτο είναι κάποια ετερόκλητα που όμως δένουν αρμονικά όπως το surf – rockabilέ «2day» που μπορεί στο χαρτί να φαίνεται ασύνδετο αλλά η μπάντα φροντίζει να συνδέει το κομμάτι πανέξυπνα με βαριά ξεσπάσματα μαζί με τους υπόλοιπους ογκόλιθους του δίσκου. Υπάρχουν και πιο alternative metal στιγμές όπως στο «Show Me» που θυμίζουν A Perfect Circle ή πιο post grunge (σε φάση Soundgarden ή Alice in Chains με αναβολικά) σε κομμάτια όπως το «Isolated». Με παρόμοια τοποθέτηση κλείνει ο δίσκος με τα μελαγχολικά μέρη του «Unknown Destination» να προσθέτουν στην προαναφερθείσα ηχητική αύρα.







Μοντέρνος ήχος, με στιβαρό παίξιμο από όλα τα μέλη, ικανός να σε «φτιάξει» στις συναυλίες με μπόλικο headbanging και πιο ενδοσκοπικά μέρη.

Δείτε τους ζωντανά στις 21 Δεκέμβρη στην πρώτη από τις 4 μέρες του καθιερωμένου πλέον X-Mass Explode χριστουγεννιάτικου ρεβεγιόν του An Club αλλά και στο Υπόγειο στην Θεσαλλονίκη στις 22. Περισσότερες πληροφορίες εδώ & εδώ.

Για το Rockap.gr … Σταύρος Παπαγεωργόπουλος

Λίστα Τραγουδιών:

1. Soul on Fire

2. Her Ride

3. 2day

4. Show Me

5. Isolated

6. Out Of Me

7. Unknown Destination

Οι Purple Dino είναι:

Μήτσος Αγκελάκης – τύμπανα

Δούκας Κώστογλου – κιθάρα

Στέφανος Δήμου – μπάσο

Ρίστας Κοσμάς – φωνητικά

Χρήσιμοι σύνδεσμοι:

https://www.facebook.com/purpledinoband

https://purpledinoband.bandcamp.com