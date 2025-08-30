Αλκίνοος Ιωαννίδης • Η άγνωστη ιστορία πίσω από τον «Βυθό» που αποκάλυψε σε συναυλία

«Ο βλάκας τον κορόιδευα και είχα γράψει το ίδιο»

Ο αγαπημένος καλλιτέχνης περιέγραψε ένα αστείο περιστατικό, που του συνέβη κατά τη διάρκεια των καλοκαιρινών του διακοπών.

Μια ιδιαίτερη προσωπική ιστορία μοιράστηκε με το κοινό του ο Αλκίνοος Ιωαννίδης στη διάρκεια καλοκαιρινής συναυλίας που πραγματοποιήθηκε στα μέσα Αυγούστου. Ο καλλιτέχνης, φορώντας μπλούζα στη μνήμη του Βασίλη Μάγγου, ανέβηκε στη σκηνή και λίγο πριν ερμηνεύσει τον αγαπημένο «Βυθό», αποκάλυψε ένα περιστατικό που τον ακολουθεί μέχρι σήμερα.