Αλκίνοος Ιωαννίδης • Η άγνωστη ιστορία πίσω από τον «Βυθό» που αποκάλυψε σε συναυλία

Ποιοι είμαστε
Το Rockap Music Portal είναι ένα ηλεκτρονικό περιοδικό για τις τέχνες πάνω στην Rock μουσική.
Βγήκε στον αέρα του διαδικτύου στις αρχές του 2000.
Ο αγαπημένος καλλιτέχνης περιέγραψε ένα αστείο περιστατικό, που του συνέβη κατά τη διάρκεια των καλοκαιρινών του διακοπών.
Μια ιδιαίτερη προσωπική ιστορία μοιράστηκε με το κοινό του ο Αλκίνοος Ιωαννίδης στη διάρκεια καλοκαιρινής συναυλίας που πραγματοποιήθηκε στα μέσα Αυγούστου. Ο καλλιτέχνης, φορώντας μπλούζα στη μνήμη του Βασίλη Μάγγου, ανέβηκε στη σκηνή και λίγο πριν ερμηνεύσει τον αγαπημένο «Βυθό», αποκάλυψε ένα περιστατικό που τον ακολουθεί μέχρι σήμερα.
Λίγο πριν την κυκλοφορία του νέου άλμπουμ με τίτλο 'Let There Be Light', οι Αθηναίοι heavy / desert rockers Honeybadger παρουσιάζουν το νέο τους single με το τίτλο 'Filth And Disorder'. Κυκλοφορεί σε όλες τις streaming πλατφόρμες την 31η Αυγούστου. Το "Filth And Disorder" είναι εδώ και εισχωρεί στις φλέβες των κοινωνικών μας δομών. Ακούστε το 'Filth And Disorder' εδώ: Το νέο single των Honeybadger οδηγεί σε μια ξέφρενη διαδρομή μέσα από μια σκοτεινή πόλη, ταλαντευόμενο ανάμεσα στην πραγματικότητα και το όνειρο, βουτώντας βαθιά στη διάβρωση του συλλογικού νου. Το τελευταίο […]
Πλησιάζουμε στον 26ο χρόνο λειτουργίας στον κόσμο του διαδικτύου — και η μουσική επιστρέφει ξανά στο επίκεντρο του Rockap.gr Ήρθε η ώρα να ανοίξουμε εκ νέου τις πόρτες μας σε ανθρώπους με πάθος, μουσικό φλέγμα και μολύβι (ή πληκτρολόγιο!). Αν είσαι: Εθισμένος στους ήχους της rock, Γραφιάς με συναίσθηση, ύφος και άποψη, Δημιουργικός και μαχητικός με χρόνους και λέξεις, τότε ίσως είσαι ακριβώς αυτός/ή που ψάχνουμε. Τι χρειάζεται να κάνεις: […]
Οι Φέρ’ το Φόκο είναι μια μπάντα που ξεκίνησε πριν περίπου δέκα χρόνια. Στο ενεργητικό της έχει δυο δίσκους και πέντε singles. Ο ήχος της μπάντας συνδυάζει τον ηλεκτρισμό με post punk, indie και alterntive rock στοιχεία, τον πειραματισμό και την παράδοση. Σε συνδυασμό με τον αποκαλυπτικό και βαθιά υπαρξιακό στίχο δημιουργούν αυτό που η μπάντα ονομάζει «ηλεκτρικό λυρισμό». Στοίχημα για τους Φέρ’ το Φόκο είναι να συνεχίζουν να δημιουργούν […]
Ντοκιμαντέρ για τη ζωή του Όζι Όσμπορν, ο οποίος πέθανε τον περασμένο μήνα σε ηλικία 76 ετών, αφαιρέθηκε από το τηλεοπτικό πρόγραμμα του BBC πριν από την προγραμματισμένη πρεμιέρα του, στις 18 Αυγούστου κατόπιν αιτήματος της οικογένειάς του. Το αφιέρωμα, με τίτλο «Ozzy Osbourne: Coming Home» γυρίστηκε σε διάστημα τριών ετών και περιγράφεται ως «μια εμπνευσμένη αφήγηση του τελευταίου κεφαλαίου της ζωής του Όζι». Το ντοκιμαντέρ για τον πρωτοπόρο της heavy metal περιλαμβάνει […]
