Ακούστε το νέο single των The Skelters με τίτλο “That’s Right”

Ποιοι είμαστε
Το Rockap Music Portal είναι ένα ηλεκτρονικό περιοδικό για τις τέχνες πάνω στην Rock μουσική.
Βγήκε στον αέρα του διαδικτύου στις αρχές του 2000.
Listeners:
Top listeners:
Rock Radio Rock Apodraseis Radio Station
Οι The Skelters δίνουν στην δημοσιότητα το Δεύτερο single και video με τίτλο “Thats Right” από το επερχόμενο concept album τους “Con Man’s Chronicles” που θα κυκλοφορήσει από την Sleaszy Rider Records στις 10 Οκτωβρίου 2025.
Μουσικά, εισχωρεί σε φρέσκο ροκ έδαφος, συνδυάζοντας έναν τολμηρό νέο ήχο με την χαρακτηριστική ενέργεια του συγκροτήματος.
Στιχουργικά, το κομμάτι εμβαθύνει στο κεντρικό θέμα του άλμπουμ, τονίζοντας την ένταση μεταξύ του καλλιτέχνη και του αινιγματικού πρωταγωνιστή.
Είναι μια ακόμη δυνατή ματιά σε όσα επιφυλάσσει το άλμπουμ, αλλά αυτή είναι μόνο η αρχή.
Angel Harvits: Bass, Vocals
Daniel Charavitsidis: Drums, Backing Vocals
Kostis Vogiatzoglou: Guitar, Backing Vocals
Video Link:
https://www.youtube.com/watch?v=mmFq9Rkuus4
Συντάχθηκε από: Rockap.gr
today13 Σεπτεμβρίου, 2025 54 3
Οι The Skelters δίνουν στην δημοσιότητα το Δεύτερο single και video με τίτλο "Thats Right" από το επερχόμενο concept album τους "Con Man's Chronicles" που θα κυκλοφορήσει από την Sleaszy Rider Records στις 10 Οκτωβρίου 2025. Μουσικά, εισχωρεί σε φρέσκο ροκ έδαφος, συνδυάζοντας έναν τολμηρό νέο ήχο με την χαρακτηριστική ενέργεια του συγκροτήματος. Στιχουργικά, το κομμάτι εμβαθύνει στο κεντρικό θέμα του άλμπουμ, τονίζοντας την ένταση μεταξύ του καλλιτέχνη και του αινιγματικού πρωταγωνιστή. Είναι μια ακόμη δυνατή ματιά σε […]
Οι CAMERES επιστρέφουν με το νέο τους single με τίτλο «Φράχτες», ένα τραγούδι γεμάτο ένταση και συναισθηματικό βάθος. Με στίχους που μιλούν για τα όνειρα που χάνονται, για τα εμπόδια που υψώνονται στην καρδιά και για τη μάχη με τη σιωπή, οι CAMERES καταθέτουν μια ακόμη δυνατή μουσική στιγμή. Το «Φράχτες» συνδυάζει ατμοσφαιρικό ήχο με ροκ στοιχεία και μια ερμηνεία που αγγίζει, δημιουργώντας ένα ταξίδι γεμάτο εικόνες και συναίσθημα. Η […]
"Δεν θα σε θυμάται κανείς... " είναι ο τίτλος του 1ου single & visualiser lyric video μέσα από το επερχόμενο δεύτερο προσωπικό album του Petros Fuzzhead. Το single που κυκλοφόρησε στις 11 Σεπτεμβρίου 2025 είναι ένα μάλλον πειραματικό κομμάτι γραμμένο με την λογική του looping και είναι μέρος της "loop therapy" εκδοχής του προσωπικού του project. H μουσική γεννήθηκε πρωταπριλιά και οι (ελληνόφωνοι) στίχοι κάποια στιγμή φέτος το καλοκαίρι. - Μουσική/Στίχοι/Ενορχήστρωση/κιθάρες/μπάσο/mouth drum/shaker/φωνές/video: Πέτρος Fuzzhead Βυζούκης - Παραγωγή/Ηχογράφηση/Engineering/Editing/Μίξη: Πάνος […]
Το Ίδρυμα Ωνάση έκανε ένα ξεχωριστό βήμα για τον πολιτισμό, αποκτώντας με δωρεά την τεράστια και πολυσχιδή συλλογή δίσκων του Γιάννη Πετρίδη. Η συλλογή περιλαμβάνει σπάνιες και αγαπημένες κυκλοφορίες από τη δεκαετία του ’60, βιβλία, soundtracks, και μουσική από Ελλάδα, Ιταλία και Γαλλία — από ρεμπέτικα μέχρι σύγχρονα έργα. Η συλλογή μεταφέρθηκε στη Στέγη, όπου σχεδιάζεται να στεγαστεί σε ένα ειδικά διαμορφωμένο χώρο αφιερωμένο στην ακρόαση, την έρευνα και την […]
Σαν σήμερα, στις 9 Σεπτεμβρίου 2019, η ελληνική μουσική σκηνή βυθίστηκε στη θλίψη με την είδηση του ξαφνικού θανάτου του Λαυρέντη Μαχαιρίτσα, ενός από τους πιο αγαπημένους και σημαντικούς τραγουδοποιούς της σύγχρονης ελληνικής ροκ. Ο Λαυρέντης γεννήθηκε στον Βόλο το 1956 και από μικρός έδειξε την αγάπη του για τη μουσική. Στα τέλη της δεκαετίας του ’70 ξεκίνησε τη δισκογραφική του πορεία με το συγκρότημα PLJ Band, το οποίο αργότερα […]
Οι The Skelters δίνουν στην δημοσιότητα το Δεύτερο single και video με τίτλο "Thats Right" από το επερχόμενο concept album τους "Con Man's Chronicles" που θα κυκλοφορήσει από την Sleaszy Rider Records στις 10 Οκτωβρίου 2025. Μουσικά, εισχωρεί σε φρέσκο ροκ έδαφος, συνδυάζοντας έναν τολμηρό νέο ήχο με την χαρακτηριστική ενέργεια του συγκροτήματος. Στιχουργικά, το κομμάτι εμβαθύνει στο κεντρικό θέμα του άλμπουμ, τονίζοντας την ένταση μεταξύ του καλλιτέχνη και του αινιγματικού πρωταγωνιστή. Είναι μια ακόμη δυνατή ματιά σε […]
Οι CAMERES επιστρέφουν με το νέο τους single με τίτλο «Φράχτες», ένα τραγούδι γεμάτο ένταση και συναισθηματικό βάθος. Με στίχους που μιλούν για τα όνειρα που χάνονται, για τα εμπόδια που υψώνονται στην καρδιά και για τη μάχη με τη σιωπή, οι CAMERES καταθέτουν μια ακόμη δυνατή μουσική στιγμή. Το «Φράχτες» συνδυάζει ατμοσφαιρικό ήχο με ροκ στοιχεία και μια ερμηνεία που αγγίζει, δημιουργώντας ένα ταξίδι γεμάτο εικόνες και συναίσθημα. Η […]
today16 Σεπτεμβρίου, 2025 83 43
"Δεν θα σε θυμάται κανείς... " είναι ο τίτλος του 1ου single & visualiser lyric video μέσα από το επερχόμενο δεύτερο προσωπικό album του Petros Fuzzhead. Το single που κυκλοφόρησε στις 11 Σεπτεμβρίου 2025 είναι ένα μάλλον πειραματικό κομμάτι γραμμένο με την λογική του looping και είναι μέρος της "loop therapy" εκδοχής του προσωπικού του project. H μουσική γεννήθηκε πρωταπριλιά και οι (ελληνόφωνοι) στίχοι κάποια στιγμή φέτος το καλοκαίρι. - Μουσική/Στίχοι/Ενορχήστρωση/κιθάρες/μπάσο/mouth drum/shaker/φωνές/video: Πέτρος Fuzzhead Βυζούκης - Παραγωγή/Ηχογράφηση/Engineering/Editing/Μίξη: Πάνος […]
today15 Σεπτεμβρίου, 2025 14 1
Το Ίδρυμα Ωνάση έκανε ένα ξεχωριστό βήμα για τον πολιτισμό, αποκτώντας με δωρεά την τεράστια και πολυσχιδή συλλογή δίσκων του Γιάννη Πετρίδη. Η συλλογή περιλαμβάνει σπάνιες και αγαπημένες κυκλοφορίες από τη δεκαετία του ’60, βιβλία, soundtracks, και μουσική από Ελλάδα, Ιταλία και Γαλλία — από ρεμπέτικα μέχρι σύγχρονα έργα. Η συλλογή μεταφέρθηκε στη Στέγη, όπου σχεδιάζεται να στεγαστεί σε ένα ειδικά διαμορφωμένο χώρο αφιερωμένο στην ακρόαση, την έρευνα και την […]
today13 Σεπτεμβρίου, 2025 54 3
Σαν σήμερα, στις 9 Σεπτεμβρίου 2019, η ελληνική μουσική σκηνή βυθίστηκε στη θλίψη με την είδηση του ξαφνικού θανάτου του Λαυρέντη Μαχαιρίτσα, ενός από τους πιο αγαπημένους και σημαντικούς τραγουδοποιούς της σύγχρονης ελληνικής ροκ. Ο Λαυρέντης γεννήθηκε στον Βόλο το 1956 και από μικρός έδειξε την αγάπη του για τη μουσική. Στα τέλη της δεκαετίας του ’70 ξεκίνησε τη δισκογραφική του πορεία με το συγκρότημα PLJ Band, το οποίο αργότερα […]
Το Rockap Music Portal είναι ένα ηλεκτρονικό περιοδικό για τις τέχνες πάνω στην Rock μουσική.
Βγήκε στον αέρα του διαδικτύου στις αρχές του 2000.
2000 - 2025 ©® Rockap.gr - Rock Αποδράσεις Music Portal & Records