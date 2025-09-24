play_arrow

Εγχώρια Νέα

Ακούστε το νέο single των The Skelters με τίτλο “That’s Right”

today24 Σεπτεμβρίου, 2025 1

Οι The Skelters δίνουν στην δημοσιότητα το Δεύτερο single και video με τίτλο  “Thats Right” από το επερχόμενο concept album τους “Con Man’s Chronicles” που θα κυκλοφορήσει από την Sleaszy Rider Records στις 10 Οκτωβρίου 2025.

Μουσικά, εισχωρεί σε φρέσκο ροκ έδαφος, συνδυάζοντας έναν τολμηρό νέο ήχο με την χαρακτηριστική ενέργεια του συγκροτήματος.
Στιχουργικά, το κομμάτι εμβαθύνει στο κεντρικό θέμα του άλμπουμ, τονίζοντας την ένταση μεταξύ του καλλιτέχνη και του αινιγματικού πρωταγωνιστή.
Είναι μια ακόμη δυνατή ματιά σε όσα επιφυλάσσει το άλμπουμ, αλλά αυτή είναι μόνο η αρχή.

Angel Harvits: Bass, Vocals
Daniel Charavitsidis: Drums, Backing Vocals
Kostis Vogiatzoglou: Guitar, Backing Vocals

https://www.youtube.com/watch?v=mmFq9Rkuus4

https://linktr.ee/theskelters

Συντάχθηκε από: Rockap.gr

Rock Apodraseis Music Portal ©® 2000 - 2025