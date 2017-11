Πριν λίγο καιρό, οι Αθηναίοι Afformance ανακοίνωσαν την επικείμενη ταυτόχρονη κυκλοφορία δύο albums, μέσω της εγχώριας δισκογραφικής εταιρείας United We Fly στις 20 Οκτωβρίου 2017. Πρόκειται για τα “Pop Nihilism” και “Music for Imaginary Film #1”, από τα οποία δόθηκε μόλις στη δημοσιότητα το πρώτο ηχητικό δείγμα.

Αυτό προέρχεται από το “Sol in the Battlefield” που είναι το τρίτο κομμάτι του “Music for Imaginary Film #1”. Μπορείτε να το ακούσετε και να δείτε το όμορφο video που το συνοδεύει, με υλικό από τα sessions των ηχογραφήσεων του album, εδώ:

Αμφότερες οι δισκογραφικές κυκλοφορίες είναι διαθέσιμες για προπαραγγελία σε ψηφιακή και φυσική (CD, LP) μορφή, μέσω της επίσημης ιστοσελίδας της United We Fly: https://unitedwefly.com/store

Διαβάστε κάποιες πρώτες εντυπώσεις του τύπου και άλλων εξεχόντων προσωπικοτήτων της εγχώριας μουσικής κοινότητας, σχετικά με αυτό το ιδιαίτερο και ξεχωριστό δισκογραφικό project:

– «Αιθέρια θλιμμένοι και αστικά κλειστοφοβικοί. Ένα μελαγχολικό αλλά συνάμα κυνικό πορτραίτο των καιρών που διανύουμε.» – Φοίβος Κρομμύδας (Cine Freaks, Lifo)

– «Ραφιναρισμένες ευαισθησίες, ικανές να ξετινάξουν τους μικροκόσμους στους οποίους πολλοί έτρεξαν να στρουθοκαμηλίσουν.» – Χάρης Συμβουλίδης (Avopolis, Sonik, Στο Κόκκινο)

– «Στυλιζαρισμένη παραισθητικότητα, σημάδι μίας ωριμότητας που πηγαίνει πέρα από την απλή εκτίναξη τεστοστερόνης και προκατασκευασμένης εγκεφαλικότητας» – Στυλιανός Τζιρίτας (ΣΑΣΤέΗΝ, Annibus, Sonik)

– «Το μουσικό ανάλογο του γιν/γιανγκ. Ένα γοητευτικό, τολμηρό και παιχνιδιάρικο ταξίδι.» – Παναγιώτης Μπάρλας (toperiodiko.gr, Popaganda, Planet of Songs, Merlin‘s Music Box)

– «Μακράν η πιο ενδιαφέρουσα δουλειά των Afformance μέχρι τώρα και μάλιστα στο ουσιαστικότερο επίπεδο έκφρασής τους.» – Ευστάθιος Ταμβίσκος (3 Shades of Black, Fraternity of Sound)

***

Η ηχογράφηση, η μίξη και το mastering των δύο albums έχουν πραγματοποιηθεί κατά κύριο λόγο στο Dudu Loft (αλλά και σε αρκετές άλλες τοποθεσίες, λιγότερο ή περισσότερο συνηθισμένες) με τα ίδια τα μέλη της μπάντας σε ρόλους παραγωγού και μηχανικού ήχου, ενώ οι φωτογραφίες των εξωφύλλων είναι της Μαρίζας Καψαμπέλη και ο σχεδιασμός του layout ανήκει στην Semitone Labs.

Μείνετε συντονισμένοι στα sites και τις σελίδες κοινωνικής δικτύωσης των Afformance και της United We Fly, για να ενημερώνεστε πρώτοι για ότι νεότερο σχετικά με τις εν λόγω κυκλοφορίες: