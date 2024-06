Το ΘΕΑΤΡΟ 2510, διοργανώνει το 5ο Φεστιβάλ Θεάτρου 2510 το οποίο επιστρέφει για 5η συνεχομένη χρονιά, από τις 11 έως τις 22 Ιουνίου με μια σύμπραξη καλλιτεχνών στην ιστορική περιοχή των Εξαρχείων.

Για 12 συνεχόμενες μέρες, η τέχνη θα πρωταγωνιστεί στην περιοχή, με 38 μοναδικές παραστάσεις. Θεατρικές Ομάδες, Μusical, Μονόλογοι,Ομάδες Improv, Performance, Χορός, Καραγκιόζης, αλλά και βραδιές με ζωντανή μουσική, δίνουν την ευκαιρία στο κοινό να γνωρίσει νέους καλλιτέχνες και να επιλέξει κάθε μέρα τουλάχιστον μια διαφορετική παράσταση σε ένα φεστιβάλ που προάγει την τέχνη και τη δημιουργικότητα.

Για πρώτη φορά, οι θεατές θα έχουν την ευκαιρία να ψηφίσουν τις αγαπημένες τους παραστάσεις και να γίνουν μέλη της κριτικής επιτροπής. Σας καλούμε να συμμετάσχετε στον διαγωνισμό που θα αναδείξει την ομάδα που θα κερδίσει το Α’ Βραβείο.

Παράλληλα, κατά τη διάρκεια του φεστιβάλ, θα διεξαχθούν δωρεάν μαθήματα Yoga και δημιουργικής έκφρασης μέσω της τέχνης, από καθηγητές του ΧΩΡΟΥ 2510 καθώς και BAZAAR χειροποίητων ειδών δώρου, όπου οι επισκέπτες θα μπορούν να ανακαλύψουν μοναδικά δημιουργήματα. Το Φεστιβάλ στεγάζεται στον συνεργατικό πολιτιστικό ΧΩΡΟ 2510, όπου λειτουργεί εδώ και 4 χρόνια το ΘΕΑΤΡΟ 2510.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΕΣΤΙΒΑΛ

Τρίτη 11/6

18.45: «ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΑΜΟΥ» του Αντόν Τσέχωφ, από τους Broadway Bunch (απόφοιτοι, μαθητές Καλλιτεχνικών σχολείων Αττικής)

Ο Λομώφ, νεαρός κτηματίας, επισκέπτεται το σπίτι της γειτόνισσας και φίλης του Νατάλιας για να τη ζητήσει σε γάμο. Μια σειρά παρεξηγήσεων όμως που οδηγούν σε τσακωμούς, κάνουν το τέλος να μη φαίνεται τόσο αίσιο.

Διδασκαλία- Σκηνοθεσία: Μαρία Χελιδώνη

Παίζουν: Μανώλης Παράλαιμος, Μάργα Τσέλιου, Αναστασία Παγώνη

20.45: «ΕΧΩ ΚΑΙ ΦΙΛΟΥΣ» Improv theatre

Μια παράσταση κωμικού αυτοσχεδιασμού βασισμένο στις δικές σας ιδέες που ξεκινάει από το σημαντικότερο. Με όρεξη για παιχνίδι, δίψα για περιπέτεια και φαντασία. Μια μία παράσταση που στήνεται μπροστά στα μάτια σας, με τις ιδέες σας και με την τρέλα τους, που δεν υπήρχε πριν μπείτε στο θέατρο, και δεν θα υπάρχει αφού φύγετε. Χωρίς σενάριο, χωρίς γραμμένα αστεία, χωρίς έτοιμες ιδέες.

Παίζουν: Τάσος Ασλανίδης Κώστας Γεροντής Μάνος Καλαϊτζόγλου Βίκυ Κοκκίνη Έφη Κρούσκου Νίκη Κρουσουλούδη Μηνάς Κωνσταντίνου Χριστίνα Λέτζου Αντρέας Μερσινιάδης Κωνσταντίνος Παυλόπουλος Βασιλική Περσοπούλου Εύη Τσούμπεκα

22.15: «ΤΟ ΣΟΙ ΣΟΥ ΜΕΣΑ» της Ελένης Σιδεροπούλου. Θεατρική ομάδα VOX ET CORPU

Ένα κωμικό έργο γεμάτο γέλιο, μυστήρια και πολλές ανατροπές. Λένε πως τους συγγενείς δεν τους επιλέγεις και στην περίπτωση του Γιώργη αυτό θα ήταν σωτήριο καθώς το σόι του δεν είναι και το πιο “φυσιολογικό”. Ο Γιώργης και η γυναίκα του η Τζωρτζίνα μένουν σε ένα απομακρυσμένο χωριό της Ελλάδας, το Ραχίδι, μακριά από την φασαρία της πόλης ζώντας μια δύσκολη αλλά ήσυχη ζωή. Η άφιξη όμως του ξάδερφου του Γιώργη από την Αμερική θα φέρει τα πάνω κάτω. Ο Σάκης, ένας σκληρός και επικίνδυνος τύπος, θα έρθει να ταράξει την ηρεμία του ζευγαριού και μαζί του θα φέρει μυστικά, συμφορές αλλά και….άλλες επισκέψεις που θα βάλουν σε κίνδυνο την ζωή όλων.

Σκηνοθεσία: Ελένη Σιδεροπούλου και Σταύρος Παναγιωτόπουλος

Παίζουν: Σταυρούλα Θωμαδάκη, Σταύρος Παναγιωτόπουλος, Βασίλης Πρέκας

Ελένη Σιδεροπούλου

23.00: «BELLYTALE» παρουσίαση του τμήματος Oriental της Μαριάντα Αντωνίου (Χώρος 2510) Είσοδος ελεύθερη

Belly Dance Show, ένα από τα ομορφότερα είδη τέχνης και ένα πολύ ισχυρό μέσο έκφρασης του εαυτού, δημιουργίας, ευχαρίστησης και εκτόνωσης.

Χορεύουν οι: Αντωνίου Μαριάντα, Γκέλα Μαρία, Δρούκα Βίκυ,Κρικώνη Λύδα, Λελεδάκη Έλλη, Μπούρα Σταυρούλα, Χρήστου Χριστίνα, Χριστοπούλου Δανάη

ΤΕΤΑΡΤΗ 12/6

19.00 -20.30: «ΔΩΡΕΑΝ ΜΑΘΗΜΑ ΥΟGA» με την Ιωάννα Mπαλατσούκα

Ενα open level μάθημα από την ομάδα του Χώρου 2510, που μπορούν παρακολουθήσουν ασκούμενοι της yoga αλλά και άτομα χωρίς προηγούμενη εμπειρία. (στον Α’ όροφο)

Για κράτηση θέσης: 6031627670

21.00: «ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ» του Κωνσταντίνου Σωτηριάδη

Το κείμενο με αφορμή τον Φιλοκτήτη του Σοφοκλή μιλάει για την κοινωνική εγκατάλειψη, το κράτος και τους μηχανισμούς του που γυρνάνε την πλάτη τους σε μειονότητες. Για την ανάγκη των ανθρώπων να ανήκουμε σ ένα κοινωνικό σύνολο με οποιοδήποτε προσωπικό κόστος. Το κλασσικό κείμενο του Φιλοκτήτη αποτέλεσε αφορμή για να γραφτεί απο το μηδέν ένα νέο κείμενο που ανοίγει διάλογο, για τον εργασιακό μεσαίωνα, την ανάγκη των ανθρώπων να ανήκουν σε ένα κοινωνικό σύνολο και την συνήθη τακτική του συστήματος να εκμεταλλεύεται αυτή την βαθιά μας ανάγκη.

Παίζουν: Νεφέλη Κράλλη, Νίνα Τουμαζάτου, Κωνσταντίνος Σωτηριάδη

22.15: «MURDER SONGS» από το μουσικό ντουέτο WITCH BERRIES

Νeo-ethnic, cabaret, jazz, με στοιχεία rock και κλασικής μουσική. Μια μουσική παράσταση με αφορμή διαβόητους φόνους που συντάραξαν τον κόσμο κι έγιναν τραγούδια. Με σκοτεινό αλλά και παιγνιώδες ύφος ερμηνεύουν πρωτότυπες συνθέσεις, μελοποιημένη ποίηση, διασκευάζουν μελωδίες του κόσμου και καταπιάνονται με την παγκόσμια πολυφωνία.

Ερμηνεύουν: Τζίνα Καρδιόλακα: πιάνο, φωνή, κρουστά, ukulele, Κατερίνα Σέγκου: φωνή, κρουστά, μεταλλόφωνο, κιθάρα.

ΠΕΜΠΤΗ 13/6

18.45: «ΔΙΑ ΤΕΣΣΕΡΑ» της Δανάη Γκενέ και του Σπύρου Κοπανιτσάνου

Ο Ιωάννης Παπαρούσσος είναι ή μάλλον ήταν ο μεγαλύτερος από τα 4 αδέλφια της οικογένειας.Τα υπόλοιπα τρία: οι αδερφές του Αικατερίνη, Δομηνίκη και Ελευθερία. Η πρώτη μένει στην Αθήνα, η δεύτερη στο μοναστήρι της Αγίας Θέκλας και η τρίτη στο χωριό, στο Ζωγρί Καρδίτσας.Ο Ιωάννης ζούσε τα τελευταία χρόνια στην Αμερική κι έκανε μια μεγάλη περιουσία, ωστόσο οι σχέσεις με τις αδερφές του, ήταν ανύπαρκτες. Παρόλα αυτά καλούνται αυτές και η Ρωσίδα σύντροφος του στο συμβολαιογραφικό γραφείο του Αγησίλαου Ζουρνά για την ανάγνωση της διαθήκης. Πέθανε και αφήνει μια μεγάλη περιουσία σε όλες τους, υπό έναν, όμως, πολύ σημαντικό όρο.

Παίζουν: Αντώνης Παρασκευουδάκης, Βίκυ Νικήτα, Βένια Παπαδηµητρίου, Στέλλα Κοκκινέλη, Κυριακή Αποστολίδου, Αθηνά Μουστάκα, Νίκος Τόκας

21.00 «Ο ΔΡΑΚΟΣ» του Ε.Σβάρτς του Ανδρέα Ζαφείρη, Θεατρική Ομάδα 2510

Μια αντιναζιστική σάτιρα. Γράφτηκε στη διάρκεια της πολιορκίας του Λένινγκραντ το 1943, ενώ ο συγγραφέας ήταν μέσα στη πόλη. Την εποχή που την πόλη, αλλά κι όλο τον κόσμο απειλούσε ο «Δράκος» του φασισμού. Το θέμα της όμως δεν είναι μόνο ο ναζισμός αλλά και οι «δημοκρατίες» που τον ανέχονται ή τον συντηρούν. Ο Λανσελοτ, περιπλανώμενος ήρωας και δρακοκτόνος φτάνει στην πόλη και στο σπίτι του Καρλομάγνου και της κόρης του Έλσας. Εκεί μαθαίνει από τον Γάτο τους ότι την πόλη την εξουσιάζει τα τελευταία 400 χρόνια ένας φοβερός Δράκος που παίρνει για νύφη κάθε χρόνο μια νέα κοπέλα .

Παίζουν: Καρίνα Αραμπατζή, Μαριάννα Βανιώτη ,Μάρκος Γάτας, Αντώνης Γιαβρόγλου , Εβίτα Κλωνή, Δημήτρης Κοκκινόπουλος, Ελευθερία Ματσαρίδου, Στράτος Νικολούδη, Εύα Σταθοπούλου, Χαρά Τάκου, Πασχάλης Τσεσμελής, Βικτωρία Τσουλέλη

22.15 «ΓΚΟΥΣΓΚΟΥΝΙΑΔΑ» του Ανδρέα Ζαφείρη, Θεατρική Ομάδα 2510

Μια ξέφρενη, σουρεαλιστική κωμωδία, αλλά κι ένα σχόλιο στην cult ελληνική πραγματικότητα, που φλερτάρει ολοένα και περισσότερο με το γκροτέσκο. Μια ομάδα φεμινιστριών κάνουν κατάληψη σε ένα κινηματογράφο που παίζει παλιές, «ερωτικές» ταινίες αλλα στην πραγματικότητα είναι βιτρίνα κυκλώματος trafficking. Τα πράγματα περιπλέκονται περισσότερο όταν, εκτός από πολιτικούς, δημοσιογράφους, τσατσάδες και αστυνόμους εμφανίζονται οι δυο πρωταγωνιστές των ταινιών και ο έρωτας αρχίζει να ανθίζει.

Παίζουν: Ελένη Ζαγκούτη Τάσος Φιλοξενίδης Κωνσταντίνα Μυλωνάκη Σωτήρης Αυγέρης Μαρία Μανταλένα Σοφρά Αγγελική Κολιού (Μουστακάτου) Ανθή Βαφειαδάκη Μιμή Μητροπούλου Κραβαριώτη Ιωάννα Μαρία Χατζηγεωργίου Γιεσεμίν Χελάλι Κωνσταντίνος Καραΐσκος Μερόπη Κοσσυβάκη Ανδριανή Ρούβαλη Ιωάννα Χαλκιαδάκη Μαρία Λαγγουβάρδου Παυλίνα Αλεξανδράτου Valérie Οδυσσέας Σίμου Νίδια Αεράκη Αντώνης Δουργούνογλου

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 14/6

18.00: «ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ – ΑΛΛΑΓΗ -ΚΕΝΟ – ΧΑΟΣ» Performance με την Μαρίνα Μαριόλα

Εσύ τι νιώθεις σε κάθε μία λέξη? Το απρόσμενο πως χτυπά /ξαφνιάζει το έσω σου? Η αλλαγή και το απρόσμενο σου ξυπνάνε χάος , αλλά και ανάγκη για εξερεύνηση αυτού ή προσέχεις πάντα το κενό μεταξύ σταθερότητας και αλλαγής;

19.15: «ΓΚΟΥΣΓΚΟΥΝΙΑΔΑ» του Ανδρέα Ζαφείρη, Θεατρική Ομάδα 2510

Μια ξέφρενη, σουρεαλιστική κωμωδία, αλλά κι ένα σχόλιο στην cult ελληνική πραγματικότητα, που φλερτάρει ολοένα και περισσότερο με το γκροτέσκο. Μια ομάδα φεμινιστριών κάνουν κατάληψη σε ένα κινηματογράφο που παίζει παλιές, «ερωτικές» ταινίες αλλα στην πραγματικότητα είναι βιτρίνα κυκλώματος trafficking. Τα πράγματα περιπλέκονται περισσότερο όταν, εκτός από πολιτικούς, δημοσιογράφους, τσατσάδες και αστυνόμους εμφανίζονται οι δυο πρωταγωνιστές των ταινιών και ο έρωτας αρχίζει να ανθίζει.

21.15 «Ο ΜΑΥΡΟΣ ΜΟΝΑΧΟΣ» του Αντόν Τσέχωφ σε Θεατρική διασκευή του Κωνσταντίνου Μπαλαμπανίδη

Ένας μοναχός χίλια χρόνια πριν εμφανίστηκε σε ανθρώπους της ερήμου, η εικόνα του αντανακλάται σε αντικατοπτρισμούς σε διάφορα σημεία της γης μέχρι που στο τέλος καταλήγει να περιπλανιέται στο διάστημα. «Ποιος είναι αυτός ο Μαύρος μοναχός; Ένα καλοκάγαθο πνεύμα που ηρεμεί τους κουρασμένους ανθρώπους με όνειρα και αυταπάτες για τον ρόλο τους ως «εκλεκτών του Θεού και ευεργετών της ανθρωπότητας»… ή, αντίθετα, ένα κακό πνεύμα που με ποταπή κολακεία τους παρασύρει στον κόσμο της τρέλας»;

Σκηνοθεσία: Χρήστος Πανούτσος, Παίζουν: Κωνσταντίνος Μπαλαμπανίδης, Χρήστος Πανούτσος

23.30 -23.45 ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΧΟΡΟΥ της Μαρίας Ξυλά

Tο τμήμα σύγχρονου χορού του Χώρου 2510, παρουσιάζει 4 διαφορετικές χορογραφίες, θα μας ταξιδέψουν με χορό και μουσική .

22.30 «ΟΙ ΗΛΙΘΙΟΙ» του Neil Simon, Θεατρική Ομάδα DOS PETRAS

Είναι μια σουρεαλιστική κωμωδία με κοινωνικοπολιτικές προεκτάσεις. Διαδραματίζεται

σε ένα απόμερο χωριό της Ουκρανίας, το Κουλιέντσικοφ, όπου όλοι οι κάτοικοι

νομίζουν ότι είναι ηλίθιοι. Ένας ανυποψίαστος δάσκαλος καταφθάνει για να

κάνει μάθημα στην κόρη του γιατρού, την οποία όμως διεκδικεί και ο άρχοντας

του τόπου. Μέσα από διάφορα ευτράπελα, απόρροια της ηλιθιότητάς τους,

καταλήγουν να βρουν όλοι την ευτυχία που τους αξίζει.

Μετάφραση/Διασκευή: Στέλλα Θανοπούλου, Σκηνοθεσία: Στέλλα Θανοπούλου

ΣΑΒΒΑΤΟ 15/6

11.00-13.00 «ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ- ΕΚΦΡΑΣΗΣ» με την Εύη Γλύπτη

Ελεύθερη είσοδος

Το εργαστήριο απευθύνεται σε όσους/όσες θέλουν να εμβαθύνουν στην κατανόηση της σωματικής έκφρασης και στην αυτοπαρατήρηση. Δεν απαιτείται προηγούμενη εμπειρία στην κίνηση. Κατά τη διάρκεια του εργαστηρίου οι συμμετέχοντες θα πειραματιστούν με διάφορες τεχνικές ενσυνείδητης κίνησης, μέσα από καθοδηγούμενους αυτοσχεδιασμούς και παρτιτούρες.

18.45 «ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΚΑΙ ΑΓΓΕΛΟΙ» του Βασίλη Λαζαρίδη

Μια βραδιά με ολόγιομο φεγγάρι. Δύο καρδιακοί φίλοι συναντιούνται σε ένα πλακιώτικο σοκάκι. Η συνάντηση τους ξυπνά μέσα τους μνήμες και βιώματα που χάραξαν την ζωή τους. Η νύχτα αυτή σηματοδοτεί μια μοναδική πορεία εσωτερικής κάθαρσης όπου μέσα από την εξομολόγηση προετοιμάζονται για την ανέλπιστη συνάντηση με τον άγγελο τους.

Γεννιόμαστε άγγελοι, ζούμε σαν δαίμονες και πεθαίνουμε σαν άγγελοι.

Κείμενο-σκηνοθεσία – μουσική επιμέλεια: Βασίλης Λαζαρίδης

Παίζουν: Μενέλαος Αναγνώστου,Γιώργος Παπαχατζής

20.15 «MACBETH PARODY» του Ανδρέα Ζαφείρη, Θεατρική Ομάδα 2510

Ένα έργο καταραμένο, που στον κόσμο του θεάτρου, δεν κατονομάζεται με τον τίτλο του, αλλά όλοι το αναφέρουν ως «το Σκωτσέζικο» ή το «ακατανόμαστο». Ατυχήματα, αυτοκτονίες και φόνοι το συντροφεύουν, σύμφωνα με το μύθο. Καλού κακού λοιπόν, αλλάξαμε τον τίτλο και, ολίγον, το περιεχόμενο, μήπως και γλυτώσουμε τη κατάρα. Προσοχή: η κατάρα δεν αφορά τους θεατές! (Μέχρι τώρα!)Μόνο τους συντελεστές. Ελάτε λοιπόν, χωρίς φόβο να δείτε μια ανελέητη σάτιρα της εξουσίας και των ανθρώπων της.

Παίζουν: Ετιέν Ντούτσκα, Τζουλιάνο Λάζε, Αντώνης Γιαβρόγλου, Χρήστος Νταούλας, Άσπα Κατσίκη, Σάντυ Μπλάνα, Μαρινίκ Μπλάνα, Καίτη Σταθοπούλου, Χαρά Λέτσου, Αναστασία-Αρετή Κυριαζοπούλου, Κοροβέση Γεωργία, Μωράκου-Κοροβέση, Χανάν Νταούντι, Ειρήνη Παπαμιχαήλ, Ειρήνη Σουρμελάκη, Ελευθερία Σταυροπούλου, Kwakú

22.15 «ΓΚΟΥΣΓΚΟΥΝΙΑΔΑ» του Ανδρέα Ζαφείρη, Θεατρική Ομάδα 2510

Μια ξέφρενη, σουρεαλιστική κωμωδία, αλλά κι ένα σχόλιο στην cult ελληνική πραγματικότητα, που φλερτάρει ολοένα και περισσότερο με το γκροτέσκο. Μια ομάδα φεμινιστριών κάνουν κατάληψη σε ένα κινηματογράφο που παίζει παλιές, «ερωτικές» ταινίες αλλα στην πραγματικότητα είναι βιτρίνα κυκλώματος trafficking. Τα πράγματα περιπλέκονται περισσότερο όταν, εκτός από πολιτικούς, δημοσιογράφους, τσατσάδες και αστυνόμους εμφανίζονται οι δυο πρωταγωνιστές των ταινιών και ο έρωτας αρχίζει να ανθίζει.

23.30 «ROMANOS THE MELODIAN» ΖΩΝΤΑΝΗ ΜΟΥΣΙΚΗ του τμήματος Κιθάρας του Χώρου 2510 (Eίσοδος ελεύθερη)

Ο Romanos the Melodian και οι (συμ)μαθητές του παρουσιάζουν ένα μουσικό πρόγραμμα με κιθάρες, ντουέτα, ξένα και ελληνικά τραγούδια

ΚΥΡΙΑΚΗ 16/6

11.00-13.00 «ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ- ΕΚΦΡΑΣΗΣ» με την Εύη Γλύπτη (Είσοδος ελεύθερη)

Το εργαστήριο απευθύνεται σε όσους/όσες θέλουν να εμβαθύνουν στην κατανόηση της σωματικής έκφρασης και στην αυτοπαρατήρηση. Δεν απαιτείται προηγούμενη εμπειρία στην κίνηση. Κατά τη διάρκεια του εργαστηρίου οι συμμετέχοντες θα πειραματιστούν με διάφορες τεχνικές ενσυνείδητης κίνησης, μέσα από καθοδηγούμενους αυτοσχεδιασμούς και παρτιτούρες.

18.30 «ΚΩΣΤΗΣ ΠΑΛΑΜΑΣ, ΣΤΟ ΦΩΣ» του Κωνσταντίνου Τσακανάκη

Ένας παγκόσμιος ποιητής όπως ο Κωστής Παλαμάς χαρίζοντας υπόσταση στις λέξεις και στους στίχους κατόρθωσε να μυήσει όσους τον μελέτησαν στις αλήθειες που ήθελε να υπερασπιστεί: Την αγάπη για το δίκαιο, για την οικογένεια, για την πατρίδα και τον συνάνθρωπο , για τον έρωτα και τους νέους. Και κάπου εκεί ξεπροβάλλει σιγά σιγά η πρωταγωνίστρια της πορείας της ζωής του, η Μούσα του. Αυτή θα του κρατήσει το χέρι απ’ τα χρόνια της νιότης έως τη στιγμή που θα τον οδηγήσει στο αιώνιο φως .

Παίζουν: Ζωή Μαυρίδη, Μυρτώ Παναγοπούλου, Κωνσταντίνος Τσακανάκης

20.30 «Ο ΔΡΑΚΟΣ» του Ε.Σβάρτς του Ανδρέα Ζαφείρη, Θεατρική Ομάδα 2510

Μια αντιναζιστική σάτιρα. Γράφτηκε στη διάρκεια της πολιορκίας του Λένινγκραντ το 1943, ενώ ο συγγραφέας ήταν μέσα στη πόλη. Την εποχή που την πόλη, αλλά κι όλο τον κόσμο απειλούσε ο «Δράκος» του φασισμού. Το θέμα της όμως δεν είναι μόνο ο ναζισμός αλλά και οι «δημοκρατίες» που τον ανέχονται ή τον συντηρούν. Ο Λανσελοτ, περιπλανώμενος ήρωας και δρακοκτόνος φτάνει στην πόλη και στο σπίτι του Καρλομάγνου και της κόρης του Έλσας. Εκεί μαθαίνει από τον Γάτο τους ότι την πόλη την εξουσιάζει τα τελευταία 400 χρόνια ένας φοβερός Δράκος που παίρνει για νύφη κάθε χρόνο μια νέα κοπέλα .

22.15 «MACBETH PARODY» του Ανδρέα Ζαφείρη, Θεατρική Ομάδα 2510

Ένα έργο καταραμένο, που στον κόσμο του θεάτρου, δεν κατονομάζεται με τον τίτλο του, αλλά όλοι το αναφέρουν ως «το Σκωτσέζικο» ή το «ακατανόμαστο». Ατυχήματα, αυτοκτονίες και φόνοι το συντροφεύουν, σύμφωνα με το μύθο. Καλού κακού λοιπόν, αλλάξαμε τον τίτλο και, ολίγον, το περιεχόμενο, μήπως και γλυτώσουμε τη κατάρα. Προσοχή: η κατάρα δεν αφορά τους θεατές! (Μέχρι τώρα!)Μόνο τους συντελεστές. Ελάτε λοιπόν, χωρίς φόβο να δείτε μια ανελέητη σάτιρα της εξουσίας και των ανθρώπων της.

ΔΕΥΤΕΡΑ 17/6

18.45: «ΤΑΞΙΔΕΥΤΕΣ» του Βασίλη Τσάρα

Οι ταξιδευτές είναι μια ιστορία αγάπης που βασίζετε σε πραγματικό γεγονός και με αληθινούς ήρωες. Συντροφιά σε αυτό το ταξίδι θα έχουν “Αυτά!” Ποια είναι Αυτά; Όλα αυτά που μας κάνουν να… Η συνέχεια επί της σκηνής.

Παίζουν οι: Μάρω Σακίρη, Βασίλης Παπαχατζής, Βασίλης Τσάρας

21.00 «MACBETH PARODY» του Ανδρέα Ζαφείρη, Θεατρική Ομάδα 2510

Ένα έργο καταραμένο, που στον κόσμο του θεάτρου, δεν κατονομάζεται με τον τίτλο του, αλλά όλοι το αναφέρουν ως «το Σκωτσέζικο» ή το «ακατανόμαστο». Ατυχήματα, αυτοκτονίες και φόνοι το συντροφεύουν, σύμφωνα με το μύθο. Καλού κακού λοιπόν, αλλάξαμε τον τίτλο και, ολίγον, το περιεχόμενο, μήπως και γλυτώσουμε τη κατάρα. Προσοχή: η κατάρα δεν αφορά τους θεατές! (Μέχρι τώρα!)Μόνο τους συντελεστές. Ελάτε λοιπόν, χωρίς φόβο να δείτε μια ανελέητη σάτιρα της εξουσίας και των ανθρώπων της.

22.15 «ΤΟ ΜΠΑΛΚΟΝΙ» από την ομάδα ΡΟΖ ΙΠΠΟΤΕΣ – Improv theatre

Έξι πρόσωπα συναντιούνται σε ένα μπαλκόνι με κάποια αφορμή. Κατά τη διάρκειά της συνάντησης ξεδιπλώνονται οι χαρακτήρες, οι καταστάσεις και η πλοκή του έργου με βάση την έμπνευση του κοινού, εξερευνώντας τις ανθρώπινες σχέσεις, τις ιδέες και τα νοήματα που τους φέρνουν κοντά σε ένα μικρό χώρο. Η παράσταση ανήκει στην κατηγορία «long form improv» και η μορφή αυτή αυτοσχεδιασμού παρουσιάζει μια ιστορία με αρχή, μέση και τέλος.

Παίζουν οι: Άννα Γιαννακίδου, Μαίρη Μαντζούνη, Χαρά Ματαρέλλη, Νικόλας Πάνος, Μαρία Παπουτσή, Θάνος Πολύζος

ΤΡΙΤΗ 18/6

19.00 «ΔΕΣΜΙΟΙ ΤΟΥ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΟΣ» Θεατρικός Μονόλογος με την Χριστίνα Ηλία

3 ιστορίες. Δύο άνδρες και μία γυναίκα κάνουν τον απολογισμό τους σε μια κρίσιμη μέρα για αυτούς. Τα λάθη του παρελθόντος, οι αδικίες που έκαναν, οι ευκαιρίες που έχασαν τους χτυπάνε την πόρτα πάλι…Οι συνέπειες των πράξεων τούς είναι δύσκολο να φύγουν. Θα λυτρωθούν άραγε;

20.45 «Ο ΔΡΑΚΟΣ» του Ε.Σβάρτς του Ανδρέα Ζαφείρη, Θεατρική Ομάδα 2510

Μια αντιναζιστική σάτιρα. Γράφτηκε στη διάρκεια της πολιορκίας του Λένινγκραντ το 1943, ενώ ο συγγραφέας ήταν μέσα στη πόλη. Την εποχή που την πόλη, αλλά κι όλο τον κόσμο απειλούσε ο «Δράκος» του φασισμού. Το θέμα της όμως δεν είναι μόνο ο ναζισμός αλλά και οι «δημοκρατίες» που τον ανέχονται ή τον συντηρούν. Ο Λανσελοτ, περιπλανώμενος ήρωας και δρακοκτόνος φτάνει στην πόλη και στο σπίτι του Καρλομάγνου και της κόρης του Έλσας. Εκεί μαθαίνει από τον Γάτο τους ότι την πόλη την εξουσιάζει τα τελευταία 400 χρόνια ένας φοβερός Δράκος που παίρνει για νύφη κάθε χρόνο μια νέα κοπέλα.

22.15 «ΕΑΝ Ο ΕΥΑΤΟΣ ΣΟΥ ΕΙΧΕ ΦΩΝΗ» της Ξένια Σπανομίχου

Ενας μονόλογος όπου η τρυφερότητα και η ωμότητα συνυπάρχουν και ισορροπούν, μας παρουσιάζουν την ιστορία μιας σύγχρονης ηρωίδας που βρήκε το θάρρος να κοιτάξει μέσα της, να ακούσει τις πραγματικές τις ανάγκες και να αγκαλιάσει και πάλι την αληθινή της φωνή. Γιατί τα όνειρα μπορεί να σκονίζονται, αλλά δεν ξεθωριάζουν.

Σκηνοθεσία: Μαρία Κοτσαρίνη, Ξένια Σπανομίχου,

Παίζουν: Ξένια Σπανομίχου

ΤΕΤΑΡΤΗ 19/6

18.45 «Ο ΜΑΥΡΟΣ ΓΛΑΡΟΣ ΚΑΤΑΜΕΣΗΣ ΣΤΑ ΠΤΩΜΑΤΑ» των Μυρτώ Λαμπρίνάκου, Θάνου Χατζόπουλου

Μία διασκευή του «Viva la Vida!» του Πίνο Κακούτσι που δίνει τον λόγο στην ασυμβίβαστη, Φρίντα Κάλο. Λίγο πριν ενωθεί με την Πελόνα. Τον Θάνατο. Η Φρίντα, ισορροπεί μεταξύ αναμνήσεων & πόνου. Σχέσεις, ιδανικά, τέχνη.

Σκηνοθεσία: Θάνος Χατζόπουλος, Παίζουν: Μυρτώ Λαμπρινάκου, Αναστασία Μαλανδρενιώτη, Θάνος Χατζόπουλος ,Μουσικός επί σκηνής: Βασιλική Πουλάκη

20.45 «ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΑΠΟ ΘΕΑΤΡΙΚΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ & ΠΟΙΗΣΗ, ΑΠΟ ΤΗΝ XOΡΩΔΙΑ 2510» υπό τη διεύθυνση του Τάκη Καριώτη (Είσοδος ελεύθερη)

Μια ξενάγηση στη χορωδιακή μουσική που φιλοδοξεί να φέρει τον ακροατή σε επαφή με τη σύγχρονη μουσική παράδοση και κουλτούρα. Με έμφαση στην a cappella μελωδία, στη διάκριση των φωνών και στην ομαδικότητα, περιλαμβάνει στο ρεπερτόριό της τραγούδια με ποικίλο περιεχόμενο και διαφορετική προέλευση

22.15 «ΜΙΚΡΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΦΟΝΩΝ» του Παναγιώτη Μπρατάκου. Θεατρική Ομάδα «Ασυνήθεις Ύποπτοι» του 1ου Εσπερινού ΕΠΑΛ-2ου Ε.Κ. Αιγάλεω.

Το έργο αναδεικνύει τις παθογένειες της ελληνικής κοινωνίας. Άνθρωποι της διπλανής πόρτας σε ‘’ακραίες’’ καταστάσεις. Ένα έργο για την καταστροφική δύναμη της αγάπης και ταυτόχρονα ένα καυστικό σχόλιο για τον κόσμο της κίτρινης δημοσιογραφίας και ίσως το πιο σύγχρονο ελληνικό έργο. Ένας φόνος σε κάθε ιστορία που προβληματίζει σε σύγχρονα κοινωνικά ζητήματα. Κάθε ήρωας παρουσιάζει τα γεγονότα όπως εκείνος θεωρεί ότι έγιναν αναζητώντας δικαίωση… Αναρωτιέται κανείς εύλογα: ποιος είναι ο θύτης και ποιος το θύμα;;;

Σκηνοθεσία: Αλέξανδρος Γιάγκας, Παίζουν: Αναγνωστοπούλου Αναστασία, Αποστόλου Μοσχούλα, Γενοφιαν Βασιλίκη, Γιάγκας Αλξ/νδρος, Δρούγκα Φωτεινή, Μουλαρογεώργος Ανδρέας, Μωρίκης Ηλίας, Ορφανίδου Όλγα, Ρούσσος Νώντας, Σφακιανάκη Εμμανουέλα, Τσανάκας Αλεξ/νδρος , Τραγούδι: Τριπερίνα Γιώτα, Μπουζούκι: Μουλαρογεωργος Ανδρέας Χορός: Αναγνωστοπούλου Αναστασία

ΠΕΜΠΤΗ 20/6

19.00 «SHE WHO LOVES SILENCE» A prequel to “I Am The Labyrinth” by DARKPLAY THEATRE

Μια ιστορική αναδρομή της ιστορίας του Λαβυρίνθου. Μια πρωτότυπη και διαδραστική παράσταση που θίγει θέματα από τους αρχαίους ελληνικούς μύθους, όπως το σεξ, ο έρωτας , ο θάνατος, η βία και η επιρροή των θεών . Η παράσταση ξεκινάει από την στιγμή που εισέρχεστε στον χώρο του θεάτρου. Το κοινό είναι η σκηνή. Οι ηθοποιοί αλληλεπιδρούν και καθοδηγούν το κοινό. Ένας ‘θεός’ θα σας μιλήσει και ο μύθος θα δημιουργηθεί από εσάς. Θα υπάρχει σκοτάδι, δυνατή μουσική και έντονα φώτα. Μπορείτε να στέκεστε, να περπατάτε ή να κινείστε ή να κάθεστε. Το κοινό μπορεί να κληθεί να φορέσει θεατρικές μάσκες

20.45 «ΒΕRLIN THE MUSICAL» της Ναταλία Ηλία

Η Μουσικοθεατρική παράσταση διηγείται την ιστορία μιας ομάδας καλλιτεχνών με φόντο την κοινωνικοπολιτική αναταραχή και το φημισμένο τείχος του Βερολίνου στην Γερμανία του 1960. Οι καλλιτέχνες του ιστορικού καμπαρέ BERLIN στο Ανατολικό Βερολίνο, προσπαθούν να επιβιώσουν μέσα στην ζοφερή πραγματικότητα που δημιούργησε το τείχος και χώρισε οικογένειες, φίλους, συντρόφους. Θα καταφέρουν άραγε να δουν το τείχος να γκρεμίζεται; Και αν ναι, ο ελεύθερος κόσμος που ονειρεύονται, θα είναι όντως τόσο ελεύθερος όσο νομίζουν;

Παίζουν: Δέσποινα Ζενεμπίση, Ναταλία Ήλια, Δημήτρης Μιχελής, Κατερίνα Πέτσα, Πάνος Στεφανίδης, Πιάνο: Νίκος Ζενεμπίσης, Ακορντεόν: Αλέξανδρος Πενταράς

22.15 «ΟΧΙ ΒΙΑ ΥΠΝΟΥ» Θεατρική Performance της Χρύσα Μιχάλαρου

Είναι ένα έργο εμπνευσμένο από τον θανάσιμο τραυματισμό του Ζακ Κωστόπουλου, που δεν διστάζει να μας φέρει αντιμέτωπους με την ωμότητα της βίας. Το κείμενο πλάθεται δημιουργικά και τελικά δεν αφορά μόνο ένα θύμα αλλά μπορεί να αφορά κάθε θύμα που έφυγε με βίαιο τρόπο. Η ιστορία αντικρίζει τις σκοτεινές στιγμές βίας, υπενθυμίζοντας τις σκοτεινές στιγμές της δικαιοσύνης που απέχουν από τη δικαίωση και τη λύτρωση.Μπορεί να είναι, η φωνή κραυγής απόγνωσης της μάνας, της οικογένειας, της κοινωνίας ενός ζητήματος που μας αφορά όλους.

Κείμενο – Σκηνοθεσία- Ερμηνεία: Χρύσα Μιχάλαρου, Σύνθεση -Μουσική Επί σκηνής (με μπάσο): Θάνος Μυλωνάς

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 21/6

18.45 «ΣΑΡΩ» της Ευτυχίας Δρακοπούλου

Ένας μαύρος κωμικός μονόλογος, σε δεκαπεντασύλλαβο. Επειδή το φαινόμενον «Σαρώ», σαρώνει τα πάντα στο πέρασμά του, χωρίς συναισθηματισμούς, τύψεις και ενοχές, βυθισμένο στην απόλυτη λήθη… Μοναδική θεραπεία, το σκάκι!

Παίζουν οι: Ευτυχία Δρακοπούλου, Ειρήνη Λιοκουκουδάκη

Μουσικοί: Νίκος Τσαλίκης – πιάνο, Γιώργος Συργανίδης – Φλάουτο,Αλέξανδρος Καρυδιάς – Κιθάρα

20.45 «ΤΟ ΦΑΝΤΑΣΜΑ ΤΗΣ ΟΠΕΡΑΣ» του GASTON LEROUX

Ένας θεατρικός μονόλογος εμπνευσμένος από το κλασικό αριστούργημα της παγκόσμιας λογοτεχνίας Μία παράσταση που μέσα της μπλέκονται αρμονικά η αφήγηση, το θέατρο και η μουσική. Μία ιστορία ρομαντισμού που ακροβατεί ανάμεσα στο σκοτάδι και το φως ανάμεσα στην τρυφερή αγάπη και στον καταστροφικό έρωτα. Η λαμπερή υψίφωνος Κριστίν Ντααέ, ακούει μια φωνή μέσα στους σκοτεινούς διαδρόμους της όπερας. Εκείνη πιστεύει πως είναι ο «Άγγελος της Μουσικής». Όμως ,αυτή η φωνή ανήκει σε ένα «φάντασμα» που την ερωτεύεται και που θέλει να την πάρει μακριά από όλους.

Επιμέλεια κειμένου- αφήγηση- δραματουργία: Σμαράγδα Αποστολάτου

Πιάνο: Λουκία Γκαρδιακού

22.30 «ΕΜΕΙΣ ΤΑ ΘΑΥΜΑΤΑ, ΑΥΤΟΙ ΤΙΣ ΜΠΙΖΝΕΣ» Live μουσική performance με τους Νικόλας Μποντίνας & Άρτεμις Αγαθοπούλου

Loop Project. Πρωτότυπες μουσικές συνθέσεις, τραγούδια και ποίηση σε ήχους rock, ψυχεδέλειας, progressive και garage, βαλσάκια και μπαλάντες,

Τραγούδι, λούπες, κιθάρες, πλήκτρα: Νικόλας Μποντίνας

Τραγούδι, κίνηση, κρουστά: η Άρτεμις Αγαθοπούλου

ΣΑΒΒΑΤΟ 22/6

18.00 «ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ: Ο ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΚΑΤΑΡΑΜΕΝΟ ΦΙΔΙ» με τον Νικόλα Πέππα

Μια ζωντανή παράσταση Θεάτρου Σκιών με πρωταγωνιστή τον λαϊκό ήρωα, τον Καραγκιόζη. Ο μύθος του Αϊ Γιώργη του Δρακοκτόνου ζωντανεύει στο πανί του Καραγκιόζη. Ενας αιμοβόρος Όφις πολιορκεί την πηγή που προμηθεύει την πολιτεία με νερό και απειλεί τους κατοίκους. Ο Πασάς βγάζει διαταγή να τον φονεύσουν. Κανένας δεν τα καταφέρνει, μέχρι που εμφανίζεται ως από μηχανής θεός ο Μέγας Αλέξανδρος.

Συντελεστές: Νικόλας Πέππας (Φωνές, Μιμήσεις), Βαγγέλης Σταθάτος, Δημήτρης Μπάκος (Βοηθοί Σκηνής)

20.00 «ΑΣΤΡΟ ΗΜΕΡΑΣ» Ποιητική Performance από την ομάδα ΚΟΜΠΛΕ

Η επιτελεστική απαγγελία ποιημάτων βασίζεται σε ποιήματα της ποιήτριας Έλλης Διακογιάννη από το βιβλίο της, “Άστρο Ημέρας” (εκδόσεις Κέδρος) και σε πρωτότυπη μουσική, μέρος της οποίας έχει γραφτεί για την εν λόγω παράσταση. Πρόκειται για μία σύνθεση αναδυόμενη από τη διαχείριση της απώλειας ανθρωπίνων σχέσεων, τα συναισθήματα που τη συνοδεύουν, τη μνήμη, τη λήθη, την αναμονή και την επίδραση των φυσικών στοιχείων σε όλες τις προαναφερθείσες έννοιες.

Παίζουν: Έλλη Διακογιάννη, Κατερίνα Βελλοπούλου, Δημήτρης Ζαρρεάς.

21.45 «ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ» Θεατρικός Μονόλογος με την Άρτεμις Αγαθοπούλου

Ένα κείμενο – μανιφέστο για τον σύγχρονο άνθρωπο και τον παράλογο κόσμο. Μια γυναίκα μπαίνει σ’ ένα χώρο να συναντήσει και να ταρακουνήσει ένα πρόσωπο, περιδιαβαίνοντας στις «ηλικίες», τις διαστάσεις της ύπαρξης, την παιδικότητα, την φαντασία, το όνειρο και την πραγματικότητα. Ποιο το αύριο της ανθρωπότητας; Το δικό μου, το δικό σου, των παιδιών μας; Η αγωνία της κραυγή! Πώς θα την δεχτούμε; Πόσο αλύγιστοι θα παραμείνουμε, πόσο σκληροί;

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΦΕΣΤΙΒΑΛ:

Ημ/νιες Φεστιβάλ:

Από Τρίτη 11 έως Σάββατο 22/6

Από τις 18.00 -23.00

Τιμές Εισιτηρίων: 8€ (ενιαίο)

Για 2 παραστάσεις: 13€, Για 3 παραστάσεις: 18€

Ημ/νιες Bazaar:

Από Παρασκευή 14 εως Κυριακή 23/6

Από τις 16.00 -22.00 (καθημερινές)

Π.Σ.Κ.: 14.00-22.00 (Είσοδος ελεύθερη)

Καλλιτεχνική Διεύθυνση: Ανδρέας Ζαφείρης

Διοργάνωση Φεστιβάλ & Επικοινωνία – Δημόσιες Σχέσεις: Ελευθερία Σακαρέλη

ΘΕΑΤΡΟ 2510: Θεμιστοκλέους 52, Εξάρχεια

Τηλ. Κρατήσεων: 6955445130, 6975535197

Fb: https://web.facebook.com/groups/160315452935307

https://web.facebook.com/2510theatregroup

https://www.instagram.com/theater2510/