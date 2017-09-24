ΓIA ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ, ΔΥΟ ΙΣΤΟΡΙΚΑ VENUES ΣΥΜΠΡΑΤΤΟΥΝ, ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ ΤΑ ΓΕΝΕΘΛΙΑ ΤΟΥΣ ΓΙΑ ΕΝΑ ΚΟΛΑΣΜΕΝΟ 4ΗΜΕΡΟ ΠΟΥ ΘΑ ΜΕΙΝΕΙ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ!!!
AN club ‘official’
since 1987
+
Gagarin 205 LIve Music Space
since 2002
NOVEMBER
Thursday 23, Friday 24, Saturday 25, Sunday 26
https://www.facebook.com/events/119310558705271/?active_tab=about
ΜΑΖΙ ΜΑΣ ΘΑ ΓΙΟΡΤΑΣΟΥΝ ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΚΑΙ ΑΓΑΠΗΜΕΝΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΟΛΑ ΑΥΤΑ ΤΑ ΧΡΟΝΙΑ, ΕΧΟΥΝ ΔΩΣΕΙ ΨΥΧΗ ΚΑΙ ΠΑΘΟΣ ΚΑΙ ΕΧΟΥΝ ΓΙΝΕΙ ΜΕΡΟΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΜΑΣ!!!
ΚΑΠΟΙΑ ΑΠΟ ΑΥΤΑ ΤΑ ΟΝΟΜΑΤΑ ΕΙΝΑΙ ΟΙ:
LAST DRIVE / NIGHTSTALKER / THERAPY? / Νικολας (Razastaar) / THE RAINDOGS! / PARADISE/ ΓΚΟΥΛΑΓΚ / Σκηνοθέτης (FFc) / CLOSER / ΔΙΑΦΑΝΑ ΚΡΙΝA / BLAINE L. REININGER/ FER DE LANCE / ΕΥΘΥΜΗΣ (TXC) / THE DIVE / ΦΟΙΒΟΣ ΔΕΛΗΒΟΡΙΑΣ / Tiny Jackal / DISTORTION TAMERS /ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ ΠΑΛΑΙΟΤΗΤΑΣ / SEXY CHRISTIANS / DAY OoF/ SPACE SLAVERY / AYΛΟΣ 542 (ΨΥΧΟΔΡΑΜΑ 07) / CELLAR DOGS /Mc YINΚA + ΠΑΡΑΞΕΝΟΣ (ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ) / RATIONALISTAS /HATEMOST(ΒΗΤΑ ΠΕΙΣ)
Μore bands will be announced
Stay tuned ….
ΣΥΝΤΟΜΑ ΘΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΟΥΝ ΟΙ ΑΚΡΙΒΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΜΕ ΤΑ ΣΥΚΓΡΟΤΗΜΑΤΑ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΑ VENUES ΠΟΥ ΘΑ ΕΜΦΑΝΙΣΤΟΥΝ.
The story continues…..!