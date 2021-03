Κυκλοφόρησε η δεύτερη ολοκληρωμένη δουλειά των garage punk / heavy rockers 2 Headed Dogs.



Ο δίσκος λέγεται “The Engine Is On” και είναι μια αναξάρτητη παραγωγή. Ο δίσκος είναι διαθέσιμος για ακρόαση μέσα από το YouTube και το Βandcamp των 2 Headed Dogs και μπορείται να τον ακούσεται στα παρακάτω links

2 Headed Dogs – The Engine Is On (Full Album)

2 Headed Dogs – The Engine Is On (Full Album – Bandcamp)

Επίσης είναι διαθέσιμος και σε μορφή CD, τα οποία μπορείται να βρείτε στο Bandcamp της μπάντας. Η κυκλοφορία σε μορφή βινυλίου αναμένεται έως το τελος της χρονιάς.

Το “The Engine Is On” έχει διάρκεια 30 λεπτά και περιλαμβάνει 9 συνθέσεις:1. Death Race 2. The Engine Is On 3. Brand New Mother 4. The Prey 5. Last Chance 6. Moonlight Reaction 7. Round 1 8. Down The Road 9. You



H παραγωγή, η μίξη και το μαστερινγκ του δίσκου έγιναν από τους 2 Headed Dogs στο προσωπικό τους studio στην Πρέβεζα.

Το εξώφυλλο και το design του δίσκου έγιναν από την Damage INC (https://www.facebook.com/orangutan.rocks.productions)



