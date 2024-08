Ο θρυλικός κιθαρίστας Reb Beach στην Αθήνα!

Ο μουσικός που αγαπήσαμε από τους Whitesnake & Winger έρχεται στη χώρα μας για μία και μοναδική συναυλία.

Σάββατο 26 Οκτωβρίου | Fuzz Club

Ο βιρτουόζος της κιθάρας Reb Beach θα ανέβει στη σκηνή του Fuzz Club το Σάββατο 26 Οκτωβρίου.

Τον είδαμε στο πλάι της Chaka Kahn και του Bob Dylan, τον γνωρίσαμε από τον Alice Cooper, τον μάθαμε από τους Winger και τον αγαπήσαμε από τους Whitesnake.

Και τώρα θα τον απολαύσουμε για μία βραδιά στην Αθήνα!

Μαζί του οι Bad Boys: Michele Luppi (μπάσο), Fabio Dessi (φωνητικά), Khaled Abbas (κιθάρα), Paolo Caridi (drums), Enrico Varisco (πλήκτρα).

Reb Beach

Μεγάλωσε ακούγοντας τα ιερά τέρατα του ροκ της δεκαετίας του ’70 και τζαμάροντας αρχικά με το πιάνο του και στη συνέχεια με την κιθάρα του για ώρες. Ο άνθρωπος που του άλλαξε την αντίληψη για τη μουσική ήταν ο Steve Morse (Dixie Dregs & Deep Purple) αφού η ταχύτητα και η περιπλοκότητα του παιξίματός του, απείχε αρκετά από τον κλασικό blues–based ήχο της ροκ της εποχής.

Πέρασε μερικά εξάμηνα στο Berkeley School of Music αλλά γρήγορα κατάλαβε ότι η τυπική προσέγγιση της μουσικής, δεν ήταν αρκετή για τον ίδιο. Ξεκίνησε να πειραματίζεται με δικά του κομμάτια σε ένα μείγμα jazz & rock και κατάφερε να κερδίσει τον διαγωνισμό Annual Best Guitarist. Τότε, πήρε την κιθάρα του και ταξίδεψε στη Νέα Υόρκη. Πολύ γρήγορα βρέθηκε να παίζει δίπλα σε θρύλους όπως Eric Clapton, Bob Dylan, Roger Daltrey, Chaka Kahn, The Bee Gees, Howard Jones και Twisted Sister. Ήταν ήδη ξεκάθαρο ότι ήταν ένας βιρτουόζος που είχε την ικανότητα να προσαρμόζεται σε διαφορετικά στυλ μουσικής. Ήταν πλέον έτοιμος για το επόμενο βήμα.

Κάπου εκεί, γνώρισε το άλλο του μισό, τον μπασίστα Kip Winger και μαζί έφτιαξαν τους Winger. Και τότε άρχισε το πραγματικό μουσικό του ταξίδι. Μαζί ηχογράφησαν τρία άλμπουμ: Winger (1988), In the heart of the young (1990) και Pull (1993), ενώ κυκλοφόρησαν και πολλά singles όπως: Seventeen, Madalaine, Headed for a Heartbreak και Miles Away.

Αργότερα ξεκίνησε να παίζει στη μπάντα του Alice Cooper και στην πορεία αντικατέστησε τον George Lynch στους Dokken. Στο μεταξύ έκανε κι άλλες συνεργασίες και έβγαλε τον πρώτο του solo δίσκο (Masquerade, 2002). Την ίδια χρονιά μπήκε στην παρέα των Whitesnake και μέχρι σήμερα αποτελεί το δεύτερο πιο παλιό μέλος τους μετά τον David Coverdale. Μαζί τους έχει γυρίσει όλο τον πλανήτη και έχουν παίξει μπροστά σε εκατοντάδες χιλιάδες fans, ενώ έχουν ηχογραφήσει και 4 δίσκους: Good to Be Bad (2008), Forevermore (2011), The Purple Album (2015) και Flesh & Blood (2019).

Σήμερα ετοιμάζεται για το tour στην Ευρώπη με τους Bad Boys και για μία και μοναδική στάση στην Αθήνα. Ετοιμάσου να τον απολαύσεις στη σκηνή του Fuzz Club το Σάββατο 26 Οκτωβρίου!