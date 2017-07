9th Street Mode Festival

1-2-3 Σεπτεμβρίου 2017, Λιμάνι Θεσσαλονίκης

Πάνω από 50 συναυλίες και όλες οι δράσεις της street κουλτούρας στο μεγαλύτερο φεστιβάλ που έγινε ποτέ στην Βόρεια Ελλάδα!

STREET MODE: ON

Ετοιμάσου και φέτος για την πιο «φεστιβαλική» εμπειρία της χρονιάς!

3 ημέρες γεμάτες μουσική σε 4 παράλληλα stages, shows και διαγωνισμοί graffiti, street art, breaking, street dance, parkour, freerunning, bmx, skateboarding, longboard, βόλτες με καράβι στον Θερμαϊκό, δράσεις για μικρά παιδιά και πολλά ακόμη!

Παρουσιάζει και φέτος ο Γιώργος Μαυρίδης!

***

***

MUSIC LINE UP:

► Π ΑΡΑΣΚΕΥΗ 1/9

Senser (UK), The Skints (UK), Zion Train (UK), V.I.C. (Villagers of Ioannina City), Nightstalker, Vodka Juniors, Keepers of the Hustle (12ος Πίθηκος, Μικρός Κλέφτης, Λόγος Απειλή & Sadomas), Ταφ Λάθος, Bad Movies, Iratus, Anima Nation, Tuber, Naxatras, The Big Nose Attack, Τhe Noise Figures, Bangies, Ste & Northical (Κακό Συναπάντημα Sound System), Fundracar Sound System.

► ΣΑΒΒΑΤΟ 2/9

The Rumjacks (Australia), The King Blues (UK), Asian Dub Foundation Sound System (UK), City of the Sun (USA), My Sleeping Karma (Germany), Planet of Zeus, Sleepin Pillow, Εισβολέας, Στίχοιμα, Χατζηφραγκέτα, Baildsa, Κανών & Θύτης, Άλλος Κόσμος, One Drop Forward, Puta Volcano, The Kustoms, Kimis & Bebis, Pony Licks.

► ΚΥΡΙΑΚΗ 3/9

Dubioza Kolektiv (B&H), Delinquent Habits (USA), Dub Pistols (UK), The Last Drive, 1000mods, Koza Mostra, The Speakeasies Swing Band, Μιθριδάτης, Ευθύμης, 63 High, Oldschool Rednex, M.A.t.E, Despite Everything, Αντίποινα & Social Waste, Pe4enkata (BG), Θραξ Πανκc, Cyanna Mercury, SKG’s Dub Alliance, DJ Spery.

***

SIDE EVENTS:

► ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1/9

15:00 – 1055 Rock Βand Contest. We Want Τhe Airwaves!

To band contest του Street Mode Festival επιστρέφει πιο δυνατό από ποτέ! Ο live μουσικός διαγωνισμός που στέλνει μία μπάντα στο stage του επόμενου Street Mode Festival και στον αέρα του 1055Rock με airplay, must-play και ζωντανά αφιερώματα. Οι νικητές παίρνουν επίσης ένα συμβόλαιο ενός έτους από την εταιρεία Access In Music (Management & Booking Services) και custom t-shirt merch, προσφορά του One Two Six Merchandise by D-Sign. Περισσότερες πληροφορίες στο Facebook Page του φεστιβάλ. Curated by 1055 Rock.

21:00 – Special Street Dance Shows

12 shows από τις καλύτερες ομάδες χορού της Ελλάδας ζωντανά στην σκηνή του Street Mode Festival! Τα πρώτα 3 ονόματα είναι:

– Black Out Crew (Θεσσαλονίκη) – Πρωταθλητές του Battle of the Year Balkans 2017.

– Real Crew (Λάρισα) – Πρωταθλητές του Hip Hop International Greece 2017.

– Street Warriorz (Δράμα) – Πρωταθλητές του Street Fighter Greece Qualifier 2017.

*** More Names TBA

► ΣΑΒΒΑΤΟ 2/9

15:00 – The Road to Desertfest Band Contest.

Ο δρόμος για τα φημισμένα DesertFest Berlin και Desertfest Athens περνάει από το Street Mode Festival! Το Desertfest είναι αυτή τη στιγμή το διεθνές φεστιβάλ ορόσημο για τη heavy rock ψυχεδελική stoner σκηνή στην Ευρώπη. Όλες οι ανερχόμενες αλλά και καταξιωμένες μπάντες του χώρου ερίζουν για μια θέση στα lineups του φεστιβάλ, και το Street Mode Festival σε μια προσπάθεια να αναδείξει την αξιολογότατη ελληνική σκηνή, εξασφάλισε δύο θέσεις στα line–up των επόμενων Desertfest σε Βερολίνο και Αθήνα για δυο νικητές, αλλά και free band merchandise για το συγκρότημα που θα καταταγεί στην τρίτη θέση. Περισσότερες πληροφορίες στο Facebook Page του φεστιβάλ. Curated by Made Of Stone.

17:00 – DK’s Tour Of Motion.

Ο διαγωνισμός του παγκόσμιου πρωταθλητή freerunning Δημήτρη Κυρσανίδη, όπου 5 νικητές κερδίζουν το εισιτήριο τους για το Selection Jam του Red Bull Art of Motion 2017 στην Σαντορίνη, την διεθνή διοργάνωση της Red Bull για το άθλημα του freerunning! More info TBA.

18:00 – Female 1 VS 1 All Style Battle.

Μετά την περσινή επιτυχία της πρώτης απόπειρας ever για διαγωνισμό χορού μεταξύ γυναικών, το Female Battle επιστρέφει ακόμα πιο δυνατό. Οι 16 καλύτερες χορεύτριες κάθε είδους (all style) μάχονται για τον τίτλο της κορυφαίας της χρονιάς! Μία ενέργεια του Hip Hop International Greece που επιμελείται ο Απόστολος Αριστείδου. Παρουσιάζει η Τζο και ο b–boy Saspens. More info TBA.

► ΚΥΡΙΑΚΗ 3/9

17:00 – Parkour & Freerunning Jam.

Ο διαγωνισμός που έγινε θεσμός, με έπαθλα και δώρα για τους 3 νικητές! Παρουσιάζει και συντονίζει ο Δημήτρης Καϊμακάμης με την ομάδα του Natural Movement (Parkour & Climbing Academy). More info TBA.

18:00 – 1 VS 1 B–Boy Battle.

Όπως κάθε χρόνο από το 2010, οι 16 καλύτεροι χορευτές breaking της Ελλάδας (b-boys) μάχονται για τον τίτλο του