Σύμπραξη Αθήνας, Λευκωσίας και Θεσσαλονίκης



την Παρασκευή 29/9 στο υπόγειο του ΑΝ club!



The Cave Children , The Low Spark & Million Hollers



μαζί σε μια ξεχωριστή ροκ βραδιά την Παρασκευη 29 Σεπτεμβρίου!.



Έναρξη 21:30 – Είσοδος 8 €

THE CAVE CHILDREN (GR)

Η τετράδα των Cave Children επιστρέφει στα μουσικά δρώμενα της πρωτεύουσας μετά από έξι μήνες περισυλλογής, για να παρουσιάσει νέο υλικό στο ιστορικό An Club.

Δημιουργήθηκαν στην Αθήνα το 2013 και αποτελούνται από τους Βασίλη Βλαχάκο (φωνή, κιθάρα), Βασίλη Νιτσάκη (μπάσο), Ορέστη Μπενέκα (synths, φωνητικά) και Δημήτρη Στεργίου (τύμπανα). Κυκλοφόρησαν την πρώτη τους ολοκληρωμένη δουλειά, με τίτλο Quasiland το 2015 από την Inner Ear Records, η οποία απέσπασε εξαιρετικές κριτικές εκτός συνόρων με κορυφαίες εκείνες των NME, Happy Magazine και Shindig! Magazine. Στη συνέχεια ακολούθησε το single “Alpha Male/Believe” που κυκλοφόρησε φέτος στη σειρά “A Distant Victory Singles Club” (Inner Ear Records, 2017).

Αν και μετρούν λιγοστά χρόνια πορείας, έχουν πραγματοποιήσει το πρώτο τους βαλκανικό τουρ , συμμετείχαν σε μεγάλα φεστιβάλ σε Ελλάδα και Κύπρο (Rocκwave Festival, Fengaros Festival, Up Festival ) και αποτέλεσαν opening acts για καταξιωμένα ονόματα της διεθνούς εναλλακτικής μουσικής όπως οι Allah Las, Lana del Rey, Radio Moscow και Ought.

ΤΗΕ LOW SPARK (CY)

Οι The Low Spark από τη Λευκωσία παρουσιάζουν ζωντανά τον πρώτο τους δίσκο “Α few but many” που κυκλοφόρησε τον περασμένο Μάιο, καθώς και καινούρια κομμάτια, για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Ο ήχος τους φέρνει μαζί τις εκφάνσεις της progressive–psychedelic rock, με αρκετές αναφορές στα 70s rock, τη soul και την blues και χαρακτηρίζεται από τη συνεχή εναλλαγή μεταξύ συναρπαστικών εντάσεων και μελωδικών γραμμών, που σε πολλές στιγμές αγγίζουν τα όρια της μουσικής drone, της noise και της shoegaze. Το Βρετανικό περιοδικό Prog είπε: “Imagine Traffic and early Floyd mashed with Motorpsycho, and you’re in the right ’hood. Cyprus might not be a hotspot on the global prog map, but The Low Spark are absolutely worth a visit.”

Στο δίσκο παίζουν ο Λευτέρης Μουμτζής (μπάσο, φωνή, πλήκτρα), ο Μάριος Μιχαήλ (κιθάρες) και ο Στέφανος Μελετίου (τύμπανα, κρουστά). O Μιχαήλ έχει έκτοτε αντικατασταθεί από τον Λούη Παφίτη στην κιθάρα. Ηχογραφήθηκε στο στούντιο eleven63 στη Λευκωσία από την Μικαέλα Τσαγγάρη και τον Αντρέα Τραχωνίτη και οι μίξεις έγιναν στην Αθήνα από τον Άλεξ Μπόλπαση. Στη συναυλία θα πωλούνται CD του δίσκου ‘Few but many’ και μπλουζάκια The Low Spark . Ο δίσκος μπορεί επίσης να βρεθεί στην διαδικτυακή πλατφόρμα bandcamp.com.

MILLION HOLLERS (GR)

Blues + rock’n’roll = Million Hollers

Active since 2011

Currently recording an album

This is our past:

7″ Million Hollers [2013]

10″ Once upon a whiskey [2015]

Στα κενά μεταξύ των σετ μουσική θα επιλέγει ο SOFRONIS (CY).

https://www.facebook.com/events/114549312588323/