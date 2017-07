PRE/POST FESTIVAL Vol. 7

Κυριακή 6 Αυγούστου

Δημοτικό Κηποθέατρο Πρέβεζας

Ώρα έναρξης: 20:00

ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ :

8 € (προπώληση)

(προπώληση) 10€ (στο ταμείο)

*** ΤΑ ΣΗΜΕΙΑ ΠΡΟΠΩΛΗΣΗΣ ΘΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΟΥΝ ΣΥΝΤΟΜΑ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Το Pre/Post Festival επιστρέφει στην Πρέβεζα για έβδομη χρονιά, έχοντας καταφέρει να καθιερωθεί ως ένα από τα μεγαλύτερα εναλλακτικά φεστιβάλ της περιοχής.

Με νέο χώρο διεξαγωγής -για πρώτη φορά στη μέχρι στιγμής ιστορία του- το Δημοτικό Κηποθέατρο Πρέβεζας (λόγω εργασιών συντήρησης στον μέχρι πρότινος χώρο διεξαγωγής, το Κάστρο του Παντοκράτορα), η καρδιά του Pre/Post χτυπάει στο κέντρο της πόλης, σε ένα περιβάλλον περιτριγυρισμένο από δέντρα, δίπλα στην παραλία της Κυανής Ακτής.

Με κεκτημένη ταχύτητα από την άκρως επιτυχημένη διεξαγωγή του την προηγούμενη χρονιά, το Pre/Post Festival «χτίζει» και πάλι το line-up του, έχοντας ως πρώτη ύλη του τα stoner / ψυχεδελικά ηχοχρώματα.

Τέσσερεις μπάντες προερχόμενες από την ίδια σκηνή, με κοινή βάση τους τον βαρύ rock ήχο, και ταυτόχρονα η καθεμία φέροντας τη δική της μοναδική προσωπικότητα, συνθέτουν ένα από τα πιο ενδιαφέροντα line-ups για το εγχώριο σκληρό και εναλλακτικό μουσικό στερέωμα, ορίζοντας έναν και μόνο προορισμό: Αυτόν της Κυριακής 6 Αυγούστου, στη σκηνή του έβδομου Pre/Post Fest.

***

PLANET OF ZEUS

Το heavy rock σχήμα των Planet of Zeus μικρή ανάγκη έχει από συστάσεις. Με πορεία που διαγράφεται από το 2000 και συμπεριλαμβάνει περιοδείες σε όλα τα μήκη και πλάτης της Ευρώπης (ανάμεσα στις οποίες, κάποιες στο πλευρό των Clutch και Grand Magus), συμμετοχές σε φεστιβάλς-ορόσημα (όπως το Βρετανικό Bloodstock) και συναυλίες κάθε μεγέθους και τύπου, από αυτοδιαχειριζόμενα στέκια μέχρι στάδια, δεν θα ήταν υπερβολή να πούμε πως το κουαρτέτο από την Αθήνα έχει καταξιωθεί δικαιωματικά στη συνείδηση του κοινού, ως μία από τις μεγαλύτερες εγχώριες -και όχι μόνο- ροκ δυνάμεις. Με το τέταρτο σε σειρά full length album τους, “Leader of the Pack” οι Planet of Zeus μας παρουσιάζονται στην καλύτερη μέχρι στιγμής φάση τους, καλλιτεχνικά, με τα shows τους να αποτελούν πόλο έλξης για το απανταχού ροκ κοινό, χάρη στην ανεξάντλητη ενέργεια και την ικανότητα του σχήματος να καθηλώνει τον θεατή. Μην τους χάσετε στο έβδομο Pre/Post Festival.

NAXATRAS

Υπάρχοντας από το 2012 και έχοντας κυκλοφορήσει το πρώτο, ομώνυμο full length album τους, το 2015, χρησιμοποιώντας εξ’ ολοκλήρου αναλογικά μέσα και εκτελώντας όλο το υλικό τους ζωντανά, οι Naxatras δεν άργησαν να αποτελέσουν μια ανερχόμενη -πλέον καταξιωμένη- δύναμη για τον εγχώριο rock ήχο, γεγονός που αποδεικνύουν τόσο με την διαρκώς αυξανόμενη δημοτικότητα και την εξαιρετική συνέπειά τους (τρεις επίσημες κυκλοφορίες μέσα σε δύο χρόνια), όσο και με τις απίστευτα δεμένες ζωντανές εμφανίσεις τους, που προσελκύουν όλο και περισσότερο κόσμο. Δυναμικά ρυθμικά μοτίβα, ονειρικές μελωδίες και ταξιδιάρικα κιθαριστικά solos, όλα εμποτισμένα με μία μαγευτική 70’s ατμόσφαιρα και αισθητική, αποτελούν τον βασικό κορμό των μουσικών δημιουργιών των Naxatras, μίας μπάντας που δεν διστάζει να πειραματιστεί με psych, progressive, blues, funk, stoner και oriental στοιχεία, προκειμένου να διεγείρει της αισθήσεις των θεατών / ακροατών.

DEAF RADIO

Το κουαρτέτο των Deaf Radio «εξερράγη» ως βόμβα μεγατόνων τον Ιανουάριο του 2017, πραγματοποιώντας μία από τις θεαματικότερες εισόδους εναλλακτικού rock σχήματος στην εγχώρια μουσική πραγματικότητα και σκηνή. Η κυκλοφορία του αριστουργηματικού ντεμπούτο «Alarm» αναστάτωσε κοινό και τύπο σε όλα τα μήκη και πλάτη της χώρας (και όχι μόνο), χάρη στην υψηλή ποιότητα, την ακατέργαστη rock γνησιότητα και την υπνωτιστικά εναλλακτική διάθεσή του, οδηγώντας τις κόπιες βινυλίου του σε ένα αβίαστο sold out, και καταξιώνοντας τους ίδιους ως ένα από τα ταχύτερα ανερχόμενα σχήματα της σκηνής στον ήχο τους. Η καθολική αποδοχή του κοινού και η όλο και μεγαλύτερη ροπή τους προς τις μεγάλες φεστιβαλικές σκηνές, κατοχυρώνει όλα τα παραπάνω και άτυπα διασφαλίζει άλλη μια εκρηκτική εμφάνιση στη σκηνή του εβδόμου Pre/Post Festival.

STONED SPIRIT

Το stoner metal σχήμα των Stoned Spirit, έχοντας κυκλοφορήσει τον Μάϊο του 2016, το ντεμπούτο full length album του, με τίτλο «Spirits of Zos» και με το ανανεωμένο line-up του, που μας πρωτοσυστήθηκε τον Απρίλιο του 2015, έχει επιστρέψει δυναμικά στις ζωντανές σκηνές ανά την Ελλάδα, πραγματοποιώντας καθηλωτικές εμφανίσεις που διέπονται από ηχητικό βάρος και ασυγκράτητη ενέργεια. Μία τέτοια εμφάνιση ετοιμάζουν και για το άνοιγμα της αυλαίας του φετινού Pre/Post Festival.

***

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΗΠΟΘΕΑΤΡΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

Το Δημοτικό Κηποθέατρο Πρέβεζας είναι ένας υπέροχος συναυλιακός χώρος στο κέντρο της πόλης, σε ένα περιβάλλον περιτριγυρισμένο από δέντρα, δίπλα στην παραλία της Κυανής Ακτής. Η χωρητικότητά του ανέρχεται στα 800+ άτομα. Η καρδιά του Pre/Post θα χτυπάει φέτος για πρώτη χρονιά στο Δημοτικό Κηποθέατρο Πρέβεζας.

***

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ:

W: www.facebook.com/prepostfestival

W: www.prepostfest.blogspot.gr

E: dbsoundsgr@gmail.com

T: +306973498050