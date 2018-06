Η Rock και η Metal μουσική σκηνή για το 2018 έχει ήδη ενδιαφέρον, αλλά και πωλήσεις.

Το Metal Insider δημοσίευσε μια λίστα με τα 10 άλμπουμ που έχουν ήδη τις περισσότερες πωλήσεις μέχρι σήμερα.

Ένα περίεργο στην υπόθεση αυτή, είναι το γεγονός ότι οι περισσότεροι δίσκοι ΔΕΝ κυκλοφόρησαν φέτος.

Οι Guns N Roses, οι Metallica, οι Bon Jovi και οι Judas Priest βρίσκονται μέσα στην λίστα αυτή.

Δείτε την:

1. Metallica – Hardwired… to Self-Destruct (136,000 πωλήσεις)

2. Bon Jovi – This House Is Not for Sale (131,000 πωλήσεις)

3. Breaking Benjamin – Ember (117,500 πωλήσεις)

4. Greta Van Fleet – From the Fires (98,000 πωλήσεις)

5. A Perfect Circle – Eat the Elephant (94,000 πωλήσεις)

6. Five Finger Death Punch – A Decade of Destruction (87,300 πωλήσεις)

7. Metallica – Metallica (87,000 πωλήσεις)

8. Judas Priest – Firepower (84,000 πωλήσεις)

9. Five Finger Death Punch – And Justice for None (82,500 πωλήσεις)

10. Shinedown – Attention Attention (80,500 πωλήσεις)