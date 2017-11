Κάποιες άλλες, όχι και τόσο μακρινές, εποχές ο «σκληρός» ήχος κι οι πιο extreme εκφάνσεις του δεν έχαιραν μεγάλης εκτίμησης από όσους δεν είχαν επαφή με το συγκεκριμένο είδος μουσικής και τα άτομα που είχαν τα συγκεκριμένα ακούσματα αντιμετωπίζονταν, τουλάχιστον, με δυσπιστία.

Οι καιροί, ωστόσο, άλλαξαν κι η «σκληρή» μουσική αποτελεί πλέον, καλώς ή κακώς, μέρος της ποπ κουλτούρας. Ακόμα και παρακλάδια όπως το black ή το death metal έχουν ευρύτερο ακροατήριο και δεν σοκάρουν όπως συνέβαινε τα προηγούμενα χρόνια. Κάποτε στην Αγγλία οι νέοι έκαναν την επανάστασή τους απέναντι στον συντηρητισμό και την καθεστηκυία τάξη με Sex Pistols αλλά το 2014 το «God Save the Queen» και το «Pretty Vacant» παιζόταν στην τελετή έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων.

Τις προηγούμενες δεκαετίες σπανίως άκουγες από έναν επαγγελματία κάποιου άλλου χώρου ότι «μεγάλωσε με hard rock ή metal», όμως στις μέρες μας είναι πολλοί αυτοί που εκμυστηρεύονται σε συνεντεύξεις την αγάπη τους για το συγκεκριμένο είδος. Μερικοί, μάλιστα, δεν ήταν/είναι μόνο οπαδοί, αλλά έχουν ασχοληθεί κι ενεργά με τη σκηνή.

Το Game of Thrones είναι, σίγουρα, η πιο «metal» τηλεοπτική σειρά και δεν χρειάζεται να αναλύσουμε διεξοδικά τους λόγους… Σπαθιά, δράκοι, μάγισσες και αίμα αποτελούν αγαπημένη θεματολογία, για να μην αναφέρουμε και την cameo εμφάνιση των Mastodon. Φαίνεται, όμως, ότι και πολλοί από τους συντελεστές της σειράς αρέσκονται σε αυτού του είδους τη μουσική. Ο Peter Dinklage, μάλιστα, που ενσαρκώνει τον Tyrion Lannister, στις αρχές της καριέρας του ήταν και τραγουδιστής στους «Whizzy», ένα συγκρότημα με βάση το punk.

Θιασώτης του ακραίου ήχου είναι, επίσης, η Jada Pinkett Smith, γνωστή ηθοποιός και σύζυγος του Will Smith. Η μικρή το δέμας αμερικανίδα είναι τραγουδίστρια και βασική συνθέτης του nu metal γκρουπ Wicked Wisdom που, ανάμεσα σε άλλα, έχει καταγράψει στο ενεργητικό του και τη συμμετοχή στο Ozzfest.

Παραμένοντας στους ηθοποιούς δεν θα μπορούσαμε να μην αναφέρουμε τον Jack Black, ο οποίος θα μπορούσε να θεωρηθεί και μουσικός που του αρέσει να παίζει σε ταινίες. Αρκεί κάποιος να ακούσει τους υπέροχους Tenacious D ή να δει κάποια από τα video clip τους για να καταλάβει τη λατρεία του για το rock, το οποίο συχνά-πυκνά φροντίζει να αναφέρει και στα φιλμ που συμμετέχει.

Θα ήταν, επίσης, παράλειψή μας να μην κάνουμε αναφορά στον εξαιρετικό Peter Stormare (Prison Break, Fargo, 8 mm, Swedish Dicks). Ο Σουηδός ηθοποιός, πέρα από ικανός αθλητής του καράτε, είναι και μουσικός στο συγκρότημα Blonde from Fargo, αλλά κι ιδιοκτήτης της δισκογραφικής εταιρείας StormVox. Αφήστε που η τελευταία ταινία στην οποία συμμετέχει λέγεται Kill ‘Em All!

Μεγάλοι λάτρεις του ήχου και οι κωμικοί Jim Bruer και Brian Posehn, οι οποίοι έχουν κυκλοφορήσει και προσωπικά άλμπουμ. Ο πρώτος είναι μεγάλος φαν των Metallica κι έχει συνεργαστεί μαζί τους σε πολλές περιπτώσεις, ενώ το 2016 κυκλοφόρησε με τους Jim Breuer and The Loud & Rowdy το Songs From The Garage από την Metal Blade. Ο Posehn, από την πλευρά του, κυκλοφόρησε το 2006 από τη Relapse το Live In: Nerd Rage στο οποίο συμμετείχαν οι Scott Ian (Anthrax), Joey Vera (Anthrax, Armored Saint, Fates Warning), John Tempesta (The Cult, White Zombie) και Jonathan Donais (Shadows Fall).

Αφήνοντας τους ηθοποιούς και περνώντας σε άλλους χώρους θα πρέπει να αναφέρουμε τον John Huntsman, σημερινό πρεσβευτή των ΗΠΑ στη Ρωσία, ο οποίος στα νιάτα του έπαιζε keyboards και rock and roll στους Wizard, ενώ όταν ήταν κυβερνήτης της Utah είχε διακηρύξει την «Dream Theater Day» κι είχε ανέβει πάνω στη σκηνή με τους REO Speedwagon.

Ειδική αναφορά πρέπει να γίνει και στην «iron maiden της τσόχας», Liv Boeree, η οποία είχε το δικό της ροκ συγκρότημα, πριν σπουδάσει αστροφυσικός, κάνει ένα πέρασμα από τις πασαρέλες και την τηλεόραση και καταλήξει να ασχολείται επαγγελματικά με τα παιχνίδια με τράπουλα.