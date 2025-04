📌 Συνέντευξη – «Χαοτική Διάσταση»

Το φώναξαν και πάλι ΖΩΝΤΑΝΟΙ!

Το συγκρότημα Χαοτική Διάσταση, από τις πλέον κλασικές punk rock μπάντες της χώρας που ξεκίνησε από την Πάτρα στα τέλη του ’80, είναι και πάλι στο προσκήνιο μετά από αρκετά χρόνια απουσίας. Ζωντανές εμφανίσεις και καινούριες ηχογραφήσεις έρχονται το επόμενο διάστημα.

Συνέντευξη στον Ανδρέα Σεϊντή (seidis)

Α.Σ.: Τελευταία φορά είχαμε κάνει μια κουβέντα το 2009. Τι σας έκανε να ξανά βγείτε πάλι μπροστά;

Τ.Π.: Υπήρχαν τρείς βασικοί λόγοι που έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στην επανεμφάνισή μας. Πρώτον, η ανάγκη κάθε μέλους να εκφραστεί. Κακά τα ψέματα, η μουσική και οι πρόβες αποτελούν μια μορφή ψυχοθεραπείας για εμάς. Δεύτερον, πιστεύουμε ότι έχουμε ακόμα να πούμε και να προσφέρουμε «πράγματα» μέσα από τους στίχους, τη στάση μας και γενικότερα τη μουσική μας. Τρίτον, η προτροπή φίλων και ανθρώπων του μουσικού χώρου (και όχι μόνο) για να βγούμε ξανά μπροστά.

Α.Σ.: Έχει αλλάξει η σύνθεση της μπάντας από τότε;

Τ.Π.: Όχι, παραμένει η ίδια με την έννοια ότι η μπάντα στηρίζεται στο ίδιο βασικό τρίο από το 1999. Ντραμς και φωνή: Τάκης, μπάσο: Χρήστος και κιθάρα: Νίκος. Η προσθήκη δεύτερης κιθάρας είναι κάτι που πηγαινοέρχεται κατά καιρούς και ανάλογα με τις ανάγκες.

Α.Σ.: Την προηγούμενη χρονιά κυκλοφορήσατε μόνοι σας ένα cd με τίτλο «Εξόντωση». Πείτε μας δυο λόγια πώς προέκυψε και για την διαδικασία παραγωγής. Απευθυνθήκατε και σε κάποιο label πριν αποφασίσετε να το κυκλοφορήσετε μόνοι σας;

Τ.Π.: Το 2024 κυκλοφορήσαμε μόνοι μας ένα demo cd με τίτλο «Εξόντωση». Ήταν ακριβώς αυτό, ένα demo, δηλαδή μία υπόσχεση ότι τα τραγούδια αυτά, συν κάποια άλλα που δουλεύουμε αυτό τον καιρό, θα αποτελέσουν την ολοκληρωμένη δουλειά που ετοιμάζουμε. Όπως αναφέρουμε και στο ένθετο του cd, τα τραγούδια είχαν ηχογραφηθεί το μακρινό 2003. Αποτελούν όμως σημαντικά κομμάτια για εμάς και θέλαμε να υπάρχουν και να ακουστούν έστω και σε demo μορφή. Ούτως ή άλλως τα περισσότερα από αυτά τα παίζαμε από παλιά στις εμφανίσεις μας.

Όσον αφορά το label, η αλήθεια είναι ότι δεν ψαχτήκαμε ιδιαίτερα. Από το λίγο που ασχοληθήκαμε, σίγουρα τα πράγματα δεν είναι όπως παλιότερα.

Α.Σ.: Ποια είναι η ανταπόκριση του κόσμου και το feedback που παίρνετε για αυτό το εγχείρημα και γενικά για την επιστροφή σας;

Τ.Π.: Κάναμε «δειλά» την αρχή αλλά η μεγάλη ανταπόκριση του κόσμου μας έκανε να θεωρούμε ότι οφείλουμε να συνεχίσουμε. Πραγματικά, όλο αυτό το διάστημα έχουμε εισπράξει πολύ αγάπη, μεγάλη ενθάρρυνση στο να συνεχίσουμε αυτό που κάνουμε και πάρα πολύ σεβασμό. Μπορούμε να πούμε ότι το feedback είναι απίστευτο!

Α.Σ.: Υπάρχει κάπου το cd σας που να μπορούν να το προμηθευτούν πέρα από τις συναυλίες σας; Γενικά έχετε κάποια επίσημη σελίδα ή κάποιο τρόπο επικοινωνίας;

Τ.Π.: Γενικά το προωθούσαμε μέσα από τις συναυλίες μας και είχαμε δώσει κάποια κομμάτια στο δισκάδικο scarecrow.gr (Εξάρχεια). Αν δε κάνω λάθος πρέπει να έχουν μείνει ελάχιστα ακόμα και δεν νομίζω να το ξανακυκλοφορήσουμε σε αυτή τη μορφή. Προς το παρόν, έχουμε μόνο ένα email και προσπαθούμε να απαντάμε σε όλους: info@xaotikidiastasi.gr. Για όποιον ενδιαφέρεται, υπάρχει και για ελεύθερο κατέβασμα στο blog της ελληνόφωνης ανεξάρτητης σκηνής: https :// seidis . blogspot . com .

Α.Σ.: Τις προηγούμενες δουλειές σας τις είχατε κυκλοφορήσει από την Wipe Out Records και όπως έχετε αναφέρει και στο παρελθόν, ήταν μια συμφωνία χωρίς να έχετε υπογράψει συμβόλαια, χωρίς να έχετε δώσει πνευματικά δικαιώματα ή να έχετε κάποιες υποχρεώσεις. Με δεδομένο ότι πλέον είναι δυσεύρετοι και κάποιοι τους πουλάνε 200 ευρώ, εάν σας προσέγγιζε μια ανεξάρτητη εταιρία σήμερα, θα δεχόσασταν το υλικό σας να επανεκδοθεί και με ποιους όρους.

Τ.Π.: Από την πρώτη στιγμή που επανεμφανιστήκαμε μας είχαν προσεγγίσει για αυτό το θέμα. Για να είμαι ειλικρινής, είμαστε θετικοί για μια επανακυκλοφορία σε βινύλιο, με την προϋπόθεση να είναι οικονομικά προσιτό για τον κόσμο που θα το αγοράσει, σε συνάρτηση πάντα με το κόστος υλοποίησης αυτού του εγχειρήματος. Επειδή μετά από τόσα χρόνια έχει γίνει συλλεκτικό, τα ποσά που το πουλάνε σε διάφορα sites δεν συνάδουν με την κουλτούρα μας και είμαστε εντελώς αντίθετοι σε αυτό.

Α.Σ.: Τις παλαιότερες παραγωγές σας τις είχε επιμεληθεί ο Δημήτρης Δημητράκας (ντράμερ των Panx Romana και άλλων). Δυστυχώς, απεβίωσε πρόσφατα. Μπορείτε να θυμηθείτε κάτι από τότε στις ηχογραφήσεις ή κάποια συμβουλή που σας είχε δώσει;

Τ.Π.: Με τον Δημήτρη Δημητράκα δεν μας ενώνουν μόνο παραγωγές και συναυλίες. Ήταν και φίλος μας. Σίγουρα έχουμε πολλά καλά να θυμόμαστε, χρήσιμες συμβουλές και κουβέντες που έχουμε κάνει. Σε αυτό όμως που θέλουμε να σταθούμε και να τον θυμόμαστε με αγάπη, είναι ότι ήταν φοβερός μουσικός που στήριζε την εναλλακτική σκηνή, καταπληκτικός παραγωγός, αλλά πάνω από όλα ένας υπέροχος άνθρωπος. Μάλιστα την Κυριακή 13 Απριλίου θα συμμετέχουμε στη μεγάλη γιορτή που διοργανώνεται στο club Κύτταρο για την μνήμη του.

Α.Σ.: Στο παρελθόν είχατε αναφέρει ότι δεν θέλετε να ανήκετε κάπου. Τα άτομα που σας προσεγγίζουν για να παίξετε σε κάποια κατάληψη ή για κάποιο σκοπό, με ποια κριτήρια σας καλούν; Δεδομένου ότι δεν έχετε πρόβλημα να παίζετε και σε μαγαζιά, έχει αλλάξει καθόλου η νοοτροπία της DIY σκηνής σε σχέση με παλαιότερα, όταν ήταν πιο «κλειστή»;

Τ.Π.: Τα κριτήρια που μας καλούν συνήθως είναι για την κάλυψη ιατρικών εξόδων, για την στήριξη πολιτικών και κοινωνικών αγώνων ή απλά και μόνο για καθαρά μουσικούς λόγους, δηλαδή για να παίξουμε και να μας ακούσουν.

Πιστεύουμε ότι έχει «καταλαγιάσει» λίγο αυτή η αντιπαράθεση και γενικά η νοοτροπία του «εμείς και εσείς» και χαιρόμαστε για αυτό. Θα πρέπει να σταματήσουν οι διαχωρισμοί μεταξύ μας και πιστεύουμε πως ενωμένοι θα είμαστε πιο δυνατοί σε όλα τα επίπεδα. Είναι περισσότερα αυτά που μας ενώνουν από αυτά που μας «χωρίζουν».

Α.Σ.: Πιστεύετε πώς η punk rock μουσική και γενικά αυτή η κουλτούρα που βασίζεται στον «επαναστατικό» στίχο μπορεί να ακουστεί σε μαγαζιά και σε clubs; Από το «killing in the name» των Rage Against The Machine και το «Washington Bullets» των Clash ή ακόμα και πιο «μικρών» συγκροτημάτων.

Τ.Π.: Πιστεύουμε ότι αυτή η κουλτούρα κατέχει ένα σημαντικό κομμάτι στην μουσική «βιομηχανία». Αξιόλογα τραγούδια με κοινωνικοπολιτικό στίχο όπως και συγκροτήματα, έχουν αφήσει το δικό τους στίγμα στην σκηνή και γενικά ότι είναι αξιόλογο αποκτά κοινό. Υπάρχει κόσμος που ακούει αυτή τη μουσική, οπότε τα μαγαζιά οφείλουν να δώσουν χώρο και σε αυτή την κουλτούρα. Στο φινάλε, μόνο κέρδος θα είναι να ακουστεί αυτή η μουσική και ο στίχος σε ευρύτερο κοινό.

Α.Σ.: Έχετε ξεχωρίσει κάποιο συγκρότημα που έχετε μοιραστεί τη σκηνή μέχρι σήμερα; Είτε από μουσικής άποψης, είτε ιδεολογικά.

Τ.Π.: Δύσκολη ερώτηση γιατί μας βάζεις να ξεχωρίσουμε ανάμεσα σε πολύ καλές μπάντες που έχουμε παίξει μαζί και συνδεόμαστε ιδεολογικά. Θα αναφέρουμε απλά μερικές όπως Στίγμα ’90, Stress, Panx Romana, Γκρόβερ και πολλές ακόμα που δυστυχώς αφήνουμε απέξω.

Α.Σ.: Πείτε μου 5 μπάντες που έχουν επηρεάσει τον ήχο και την φιλοσοφία σας.

Τ.Π.: Ο καθένας από εμάς έχει διαφορετικά ακούσματα και επιρροές. Αν μπορούσαμε όμως συνοπτικά να ενώσουμε τα είδη μουσικής που μας έχουν επηρεάσει, τότε θα λέγαμε ότι είναι το rock, το metal και το punk. Ο κοινός μας όμως «τόπος» ήταν το συγκρότημα Γενιά Του Χάους.

Α.Σ.: Η κοινωνία εξελίσσεται. Τα προβλήματα που ταλανίζουν τους νέους σήμερα έχουν αλλάξει σε σχέση με τη δική σας γενιά ή παραμένουν ίδια;

Τ.Π.: Ακριβώς ίδια δεν είναι, αλλά σίγουρα τώρα είναι χειρότερα. Βλέπουμε μια κοινωνία που αρνείται να εξελιχθεί και αντί να βελτιώνεται, κάνει σταθερά βήματα προς τα πίσω. Έλεγχος παντού, ατομικότητα, ανελευθερία. Όλοι μας και ιδιαίτερα οι νέοι, σύντομα θα πρέπει να διαλέξουν τί θέλουν να ακολουθήσουν. Η ένωση και η οργάνωση μεταξύ μας πιστεύουμε ότι θα μας κάνει ισχυρότερους. Θα είναι ευκολότερο να αντιδρούμε μαζικά σε αυτά τα αυταρχικά καθεστώτα που ζούμε σήμερα. Αντίδραση και άρνηση αυτής της σαπίλας του συστήματος.

Α.Σ.: Τι άλλο μπορούμε να περιμένουμε από την μπάντα εν έτει 2025;

Τ.Π.: Σίγουρα ετοιμάζουμε κάποιες δυνατές ζωντανές εμφανίσεις. Επίσης, είναι πιθανό να επανακυκλοφορήσουμε το πρώτο full album μας, «Δεν Περιμένω» σε βινύλιο. Η μεγάλη μας όμως προσδοκία είναι να κυκλοφορήσουμε καινούρια δουλειά σε βινύλιο, η οποία θα περιλαμβάνει τα κομμάτια που μπήκαν στο demo (με καινούρια ηχογράφηση) καθώς και κάποια νέα τραγούδια που δουλεύουμε τώρα.

Κλείνοντας, θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε όσους βοηθούν, στηρίζουν και ταυτίζονται σε αυτό το ταξίδι μαζί μας. Τα λέμε εκεί έξω!