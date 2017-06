Οι Terra IncΩgnita ήρθαν για να κάνουν αισθητή την παρουσία τους. Πάμε να μάθουμε μερικά παραπάνω πράγματα για αυτούς.

Συνέντευξη στον Κώστα Π.

Ποιοι είναι οι TERRA INCΩGNITA?

Οι Terra IncΩgnita με Ω κεφαλαίο αποτελούνται από 5 άτομα που είναι οι :

Billy Vass/ Lead vocals

Stellios Zoulias (Zoulou) / Rhythm Guitar & brutals

Manos Kyritloglou / Lead Guitar

Tolis Avg/ Bass

Dimitris Kokonezis (Koko) / Drums

– Πότε δημιουργήθηκε το σχήμα;

To σχήμα δημιουργήθηκε το 2010 και μετά από πολλές αλλαγές κατέληξε στο τωρινό line up που είναι από τον Σεπτέμβριο του 2016.

– Πείτε μας για το άλμπουμ που κυκλοφορήσατε;

Το E.P. μας “Sign with blood” αποτελεί μια γεύση από τον νέο ήχο των Terra IncΩgnita που έχει μπει και το μαγικό χέρι του Bob Katsionis (mix master,keyboards) και είναι προπομπός του full length δίσκου “Fragments of a Ruined mind”.

– Πόσα τραγούδια περιέχει το άλμπουμ;

Το E.P. περιέχει 4 κομμάτια εκ των οποίων τα 3 είναι καινούργια και το τελευταίο “Efialtis EN version” είναι μια εκτέλεση του κλασικού μας κομματιού Εφιάλτης σε Αγγλικό στίχο.

– Πως θα χαρακτηρίζατε το « Sign with Blood «;

Το Sign with blood σαν E.P. είναι μια γεύση για να καταλάβει ο κόσμος την αλλαγή στον ήχο των Terra IncΩgnita και το τι ακολουθεί !

Σαν τραγούδι το ομώνυμο είναι ένα δυνατό κομμάτι που έχει ένα πολύ χαρακτηριστικό μελωδικό ρεφρέν.

– Οι στίχοι και μουσική δική σας;

Όλα τα τραγούδια έχουν στίχους και μουσική δικά μας και φυσικά σε σύνθεση δική μας, δεν παίζουμε covers και remixes.

– Που μπορεί κάποιος να προμηθευτεί το άλμπουμ;

Το Sign with blood μπορείτε να το αγοράσετε σε ψηφιακή μορφή μέσα από όλες τις γνωστές πλατφόρμες (iTunes,Spotify ,Amazon music, Google music κλπ) και φυσικά για τους παραδοσιακούς σε Hard copy CD μέσα από την σελίδα μας www.terraincwgnita.com και μέσω Facebook με ένα μήνυμα mail και δωρεάν αποστολή!

– Πόσο δύσκολο είναι να αντέξει ένα σχήμα του είδους σας στην δύσκολη εποχή που βρισκόμαστε;

Θεωρώ ότι δεν είναι μόνο θέμα εποχής που βρισκόμαστε αλλά θέμα κουλτούρας στην Ελλάδα , η metal σκηνή στην Ελλάδα είναι πολύ ποιοτική αλλά δεν είναι στην κουλτούρα μας, οπότε κάθε κίνηση είναι πολύ δύσκολη και θα βρεις 100 τοίχους για να σου ανοίξει ένας δρόμος! Σίγουρα η δυσκολία των καιρών έχει κάνει ακόμη πιο δύσκολα τα πράγματα γιατί οι μουσικοί στην πλειονότητα τους αυτοχρηματοδοτούνται.

– Κάνετε βήματα και εκτός Ελλάδος;

Η μπάντα το 2012 με το παλιό Line up έκανε μια σειρά από live στην Βαλτιμόρη αλλά με την νέα της μορφή δεν έχει βγει εξωτερικό, το εξωτερικό είναι ο άμεσος στόχος μας και αυτός που κυνηγάμε απόλυτα και παθιασμένα!

– Ποια πιστεύετε είναι η συνταγή για να πετύχετε κάποια διεθνή καριέρα;

Καλή μουσική, κεφάλαιο, γνωριμίες. Nothing more nothing less!

– Τι να περιμένουμε από σας για το 2017;

Το φθινόπωρο θα κυκλοφορήσει ο Full Length δίσκος μας “Fragments of a ruined mind” πάλι σε συνεργασία με τον Bob Katsionis, σίγουρα Live σε επαρχία και ελπίζω και εξωτερικό με αφορμή την κυκλοφορία και υπάρχει και μεγάλη περίπτωση να βγει και ένα νέο video clip από κομμάτι του δίσκου!

Official Webpage

www.terraincwgnita.com

Facebook

https://www.facebook.com/terraincognitagr/