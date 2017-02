Από τον Διονύση Μάντη

Οι Naer Mataron, μία από τις “Αρχαιότερες’’ ελληνικές black metal μπάντες, δημιουργήθηκαν το 1997 με μόνιμα μέλη τον Kaiada και Morfeas. To 2007 αποχώρησε ο Morfeas με αποτέλεσμα την αλλαγή του Line up. Προστέθηκαν οι Vicotnic, Indra, Nordvargr ενώ ο ντράμερ Warhead παρέμεινε στην μπάντα. Στο ενεργητικό τους αριθμούν 6 full-length άλμπουμς: “Up from the ashes”, “Skotos aenaon”, “River at dash scalding”, “Aghivaslin”, “Discipline manifesto”, “Praetorians”.

Το Rockap.gr βρήκε τον Kaiadas στην Νορβηγία. Ακολουθεί μία καυστική συνέντευξη όπου θα προκαλέσει συζητήσεις, διαφωνίες και…αρκετά νεύρα!



– Ο τελευταίος σας δίσκος, “Praetorians” έχει πλέον τρέξει στα δισκάδικα. Πώς πέρασε για ‘σας η διαδικασία της ηχογάφησης;

Μετά από σκληρή δουλειά και ηχογράφηση πολλαπλών demos, καταφέραμε να τελειώσουμε τα τραγούδια τα οποία συμπεριλαμβάνονται στο δίσκο. Ήμασταν για ένα μήνα στο studio, στο οποίο ηχογραφήσαμε και το προηγούμενο μας album, το “Discipline Manifesto”, αλλά αυτή την φορά αρχίσαμε από το μηδέν και χτίσαμε τον δίσκο με τον παραγωγό μας, ο οποίος είναι και ο τραγουδιστής μας, ο κύριος Vicotnik, και εντελή είχαμε το ιδανικό αποτέλεσμα που ονομάζεται “Praetorians”.



– Πολλοί θαυμαστές σας, συγκρίνοντας τα 2 τελευταία σας albums, νομίζουν πως το “Discipline” είναι καλύτερο. Συμφωνείς μ’ αυτήν την άποψη;

Συγγνώμη αλλά είναι η πρώτη φορά που το ακούω αυτό. Κανένας θαυμαστής μας δεν έχει πει άσχημο λόγο για το Praetorians, χωρίς αυτό να σημαίνει πώς είναι ο καλύτερος δίσκος μας. Άμα θες την άποψη μού, πιστεύω πως [το Praetorians] είναι ο καλύτερός μας δίσκος.

– Ένας κολλοσός του νορβηγικού B.M., ο Vicotnik, τραγουδάει όπως ξέρουμε και είπες, στον τελευταίο δίσκο. Αποτελεί αυτό ένα μαγικό άγγιγμα που βοήθησε τους Naer Mataron να φτάσουν στην κορυφή του B.M.;

Βασικά να την χέσω την κορυφή, για να μην αναφέρω την κακή φήμη που έχει ο Vicotnik εξαιτίας των μοντερνισμών που χρησιμοποιεί με τους Dodheimsgard. Μετά από 15 χρόνια παρουσίας και 5 full length δεν χρειαζόμαστε τίποτα μαγικό για να γίνουμε γνωστοί. Έχουμε έναν μικρό πυρήνα οπαδών οι οποίοι περιμένουν εναγωνίως να μας δουν κάθε φορά που επισκεπτόμαστε την πόλη τους.

– Έχετε αλλάξει αρκετά μέλη. Πού οφείλονται αυτές οι “απώλειες”;

Δεν θα έλεγα ότι έχουμε αλλάξει αρκετά μέλη. Στα 15 μας χρόνια έχουμε αλλάξει 2 ντράμερ και έναν κιθαρίστα-τραγουδιστή. Όταν μία μπάντα είναι ενεργή, δηλαδή βγάζει άλμπουμς και κάνει περιοδείες είναι δύσκολο να κρατήσεις οικογένεια και δουλειά την ίδια περίοδο. Θέλει σκληρή δουλειά και θυσίες και αυτός είναι ο κύριος λόγος που οι μπάντες αλλάζουν μέλη.



– Οι Naer Mataron είναι κατά κύριο λόγο μια ελληνική μπάντα. Αλλά έχτισαν την καριέρα τους στην Νορβηγία. Σας βοήθησε καθόλου η ανταπόκριση από τους Έλληνες για να φτάσετε στο σημείο στο οποίο που βρίσκεστε τώρα;

Είμαστε 2 Έλληνες και 3 από άλλες χώρες. Όσο αναφορά στην καριέρα μας, οι 2 τελευταίοι δίσκοι ηχογραφήθηκαν στην Νορβηγία. Πολλές μπάντες ταξιδεύουν στην Σκανδιναβία για ηχογραφήσεις διότι τα στούντιο είναι πιο προσεγγίσιμα και πιο δημοφιλή. Πιστεύω πως στην Ελλάδα δεν είμαστε γνωστοί, πράγμα που δεν συμβαίνει στο εξωτερικό. Οι Rotting Christ και οι Septic Flesh είναι πιο δημοφιλείς στην χώρα μας. Βέβαια έχουμε κάνει περισσότερες συναυλίες στο εξωτερικό απ’ ότι στην Ελλάδα. Με λίγα λόγια οι Έλληνες promoters δεν μας ξέρουν καν!

– Πιστεύετε ότι οι πολιτικές απόψεις έχουν θέση στο black metal;

Ας είμαστε ρεαλιστές. Τίποτε δεν μένει αγνό όταν “μολύνεται’’ από το ανθρώπινο μυαλό. Όπου και να κοιτάξεις πολιτικές απόψεις θα δεις ακόμα και αν ακούς Madonna, Elton John, Ministry, Napalm Death, Kreator ή Bob Marley. Ολοι οι παραπάνω στέλνουν πολιτικά μηνύματα μέσω της μουσικής τους. Το black metal είναι αντιχριστιανικό και παγανιστικό όσον αναφορά στην μουσική, και αναζητά την κατάργηση του χριστιανικού συστήματος και την δημιουργία ενός καινούργιου. O Euronymous (mayhem) έκανε πολιτική προπαγάνδα όπως και ο Varg. Η μουσική είναι η έκφραση κάθε άρρωστου ανθρώπινου μυαλού που θέλει να εκφράσει ό,τι μήνυμα θέλει. Αν κάποιος το σταματήσει αυτό οδηγούμαστε σε μία κατάσταση μη ομαλή, διότι σταματά το ανθρώπινο μυαλό και το σκλαβώνει. Μπορεί να μας λοβοτομήσουν κιόλας.

– Συμφωνείς με την ετικέτα του εθνικιστικού black metal;

Ποιος είμαι εγώ να κρίνω τους άλλους; Οποιοσδήποτε μπορεί να λέει την μουσική του όπως θέλει. Μόνο οι Έλληνες πιστεύουν αυτές τις ηλίθιες ταμπέλες, κανένας άλλος! Ποτέ δεν ήμασταν πολιτική μπάντα. Πάντα μας γοήτευαν το αντιχριστιανικό πνέυμα και η αρχαιότητα όπως το καταλαβαίνεις και από το όνομά μας.

– Η αρχαιότητα πάντως αποτελεί μέγιστη επιρροή.

Ναι πράγματι. Η Kawir και οι Manowar το εκφράζουν καλά!!!

– Αληθεύει πάντως πως στη Σκανδιναβία βοηθούν τις νέες μπάντες;

Πρώτα η Σουηδία και μετά η Νορβηγία! Η ισοκρατεία ισχύει εκεί σε αντίθεση με τον υπόλοιπο κόσμο.

– Επίσης, στη Σκανδιναβία υπάρχει έντονα το θέμα του Σατανισμού ως πρακτική. Σας έχει δυσκολέψει η κατάσταση αυτή;

Μην νομίζεις! Μεγαλύτερο πρόβλημα έχουν με τις αυτοκτονίες. Όσον αναφορά στα προβλήματα, πήγα να χάσω τον φίλο μου τον Carl σε αυτοκινητιστικό, αλλά ευτυχώς όλα καλά. Τις προάλλες πέθανε το παιδί από τους Celestial Bloodshed.

– Τελικά στην Ελλάδα θα παίξετε;

Μόλις επιστρέψαμε από ευρωπαϊκή περιοδεία. Έχουμε διάλλειμα μέχρι τον Σεπτέμβριο, που ξαναπεριοδεύουμε στην Νότια Αμερική για 50 μέρες έως τον Νοέμβριο για την headline περιοδεία μας. Απ’ ό,τι ξέρω δεν έχουμε προτάσεις από την πατρίδα, σε αντίθεση με το εξωτερικό που έχουμε πολλές. Μπορεί να οργανώσουμε κάτι μόνοι μας, όπως κάναμε με Dodheimsgard και Gorgoroth.

Επίσημη Σελίδα:

www.myspace.com/naermataron