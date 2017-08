Συνέντευξη στο Rockap.gr

– Καλησπέρα και καλώς ήρθες στο ROCKAP! Για ξεκίνημα θα ήθελα μια σύντομη παρουσίαση των DIMORFIA.

Καλησπέρα κι ευχαριστούμε για τη φιλοξενία! Είναι μεγάλη μας χαρά! Οι Dimorfia αποτελούνται από τους: Μαρία Λώτη (φωνή), Κίμωνα Παντελιδάκη (κιθάρα), Γιώργο Μπαλτά (φωνή, τύμπανα), Κλεάνθη Ξενιτίδη (μπάσο), Νίκο Γιόγγα (κιθάρα) και Στάθη Χατζηιωαννίδη (πλήκτρα).

– Κάθε όνομα κρύβει και μια ιστορία. Το “ DIMORFIA ” πως γεννήθηκε, που παραπέμπει, τι συμβολίζει;

Όλα στο σύμπαν και στη φύση κινούνται σε δύο μορφές. Για παράδειγμα το καλό και το κακό, η θετική και η αρνητική ενέργεια, η αρσενική και η θηλυκή ενέργεια. Είναι οι δύο μεριές του ίδιου νομίσματος. Το ένα είναι ο καθρέφτης του άλλου και συνυπάρχουν ώστε να διατηρείτε στο σύμπαν η ισορροπία. Από αυτή τη θεωρία εμπνευστήκαμε το όνομα των Dimorfia και πάνω σε αυτή βασίζεται και η θεματολογία των στίχων του “Utopia”.

– Ποια είναι τα συναισθήματά σας τώρα που κυκλοφορείτε το νέο σας album, το «Utopia»;

Είμαστε πολύ χαρούμενοι!!! Είναι απίστευτο το συναίσθημα που νιώθεις όταν πιάνεις στα χέρια σου την πρώτη σου δουλειά! Το “Utopia” είναι ένα κομμάτι από τους εαυτούς μας. Μας χαροποιεί πολύ λοιπόν που το μοιραζόμαστε με τον κόσμο και το ότι υπάρχει θετική ανταπόκριση. Ειδικά όταν συνειδητοποιούμε ότι η μουσική μας έχει ταξιδέψει στην άλλη μεριά του πλανήτη . Είναι μεγάλη ανταμοιβή !

– Ποιος είναι υπεύθυνος για την έμπνευση και τη σύνθεση της μουσικής σας;

Τη μουσική τη γράφουμε όλοι μαζί! Συνήθως φέρνει κάποιος μια ιδέα και πάνω σε αυτή πειραματιζόμαστε και προκύπτει το τελικό αποτέλεσμα. Σε αυτό βοηθάει πολύ και η γνώμη του Γιώργου Μπαλτά κυρίως στον τομέα της ενορχήστρωσης όπως και του παραγωγού μας, Κώστα Κοφίνα.

– Ποια στοιχεία θεωρείτε ότι σας χαρακτηρίζουν;

Ένα από τα χαρακτηριστικά μας είναι ο συνδυασμός “σκληρών” θεμάτων με πιο μελωδικά μέρη από τον οποίο προκύπτει ένας αρκετά δυναμικός αλλά και ατμοσφαιρικός ήχος. Επίσης οι εναλλαγές που υπάρχουν μεταξύ των αντρικών καθαρών φωνητικών και των γυναικείων οπερετικών φωνητικών δίνουν μια πιο θεατρική προσέγγιση στη μουσική μας. Ένα ακόμα χαρακτηριστικό μας είναι η μίξη ethnic στοιχείων που δίνει μία άλλη διάσταση στην ατμόσφαιρα του ήχου μας.

– Ποιες μπάντες θεωρείς πως ήταν το Α και το Ω για τη δημιουργία σας;

Δεν μπορούμε να πούμε πως ήταν κάποια συγκεκριμένη μπάντα. Μας άρεσε πάντα η metal μουσική και αυτό που θέλαμε ήταν να δημιουργήσουμε ένα σχήμα μέσω του οποίου θα μπορούσαμε να εκφραστούμε και να πειραματιστούμε .

– Τι γνώμη έχετε για τις παραγωγές που βγαίνουν στην Ελλάδα πλέον;

Οι παραγωγές που βγαίνουν πλέον στην Ελλάδα είναι αρκετά “δυνατές”. Υπάρχουν μπάντες με πολύ δυνατές προτάσεις που θα μπορούσαν να ξεχωρίσουν κι εκτός συνόρων

– Ποια είναι η σχέση σας με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ;

Πλέον σχεδόν όλα γίνονται μέσω του Ιnternet οπότε αναγκαστικά ασχολούμαστε αρκετά με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Κυρίως με τη σελίδα μας στο Facebook από πού γίνεται και η προώθηση του “Utopia” και ο κόσμος μπορεί να ενημερωθεί για τα νέα της μπάντας!

– Σαν επίλογο θα ήθελα να μας προσφέρετε μερικούς από τους στίχους σας. Σας ευχαριστώ πολύ για το χρόνο σας!

Αρχικά ευχαριστούμε πολύ για τη συνέντευξη! Είναι πολύ μεγάλη χαρά για μας!

We were used to feel

Nothing felt surreal

If only we could stand side by side

Now the world is changing

Now our feelings fading

No more feeling thrilled by your smile

Απόσπασμα από το κομμάτι “FEAR” από το album “Utopia”!

ΜΕΛΗ

Μαρία Λώτη – φωνή

Κίμων Παντελιδάκης – κιθάρα

Νίκος Γκιόκας – κιθάρα

Κλεάνθης Ξενιτίδης- μπάσο

Στάθης Χ – πλήκτρα