Τριάντα χρόνια από την κυκλοφορία του, συμπληρώνει σήμερα το εμβληματικό άλμπουμ των Metallica «And Justice For All».

Ήταν 25 Αυγούστου 1988 όταν κυκλοφόρησε το τέταρτο, κομβικό studio άλμπουμ του συγκροτήματος (μετά το «Master of Puppets» και πριν το «Metallica Black Album») ξεπερνώντας σε πωλήσεις τα προηγούμενα τρία και άκρως επιτυχημένα άλμπουμ του γκρουπ.

Ας πάρουμε όμως τα πράγματα από την αρχή… Οι Metallica έχουν ήδη κυκλοφορήσει το μεγαλειώδες «Master of Puppets» και συγχρόνως μετρούν την τραγική απώλεια του μπασίστα τους Κλιφ Μπέρτον σε αυτοκινητιστικό δυστύχημα το 1986 κατά τη διάρκεια της περιοδείας τους. Το δυσαναπλήρωτο κενό του Μπέρον έρχεται να καλύψει ο Τζέισον Νιούστεντ σε ένα δίσκο όμως που το μπάσο παίζει -επιεικώς- το ρόλο κομπάρσου.

Στο σημείο αυτό χρειάζεται να αναφερθεί ότι το πιο συναισθηματικό κομμάτι του άλμπουμ «Το Live is to Die», είναι αφιερωμένο στον Κλιφ Μπέρτον. Πρόκειται για ένα instrumental κομμάτι στο οποίο ακούγονται τέσσερις στίχοι που αποδίδονται στον Μπέρτον, όπως και ορισμένα κιθαριστικά riffs. Αυτό είναι και το τελευταίο κομμάτι του γκρουπ στο οποίο ο Μπέρτον έχει αφήσει τη σφραγίδα του πριν το θάνατό του.

Αν και η παραγωγή είναι μέτρια, ο δίσκος πέτυχε να γίνει 8 φορές πλατινένιος και τραγούδια όπως τα «One», «Blackened», «Harvest of Sorrow» να αποτελούν μερικά από τα πιο επιτυχημένα του γκρουπ, τα οποία δεν λείπουν από καμία συναυλία τους μέχρι σήμερα.

Στους στίχους του τέταρτου άλμπουμ τους, οι Metallica καταπιάνονται με πιο σκοτεινά θέματα και κοινωνικά ζητήματα, μιλώντας για τον πόλεμο («One»), το τέλος του κόσμου, («Blackened») τη λογοκρισία («Eye of the Beholder»), την έλλειψη δικαιοσύνης («And Justice For All»), που το καθιστούν και το πιο πολιτικοποιημένο δίσκο τους, ενώ οι πλούσιες συνθέσεις τους ξεχωρίζουν από τις προηγούμενες δουλειές τους κάνοντας κοινό και κριτικούς να μιλούν για ένα δίσκο ορόσημο της metal μουσικής και παράλληλα έναν από τους πρώτους progressive metal δίσκους που γράφτηκαν.

Όλα τα τραγούδια του δίσκου είναι γραμμένα από τους Τζέιμς Χέτφιλντ και Λαρς Ούλριχ εκτός από το «Blackened» το οποίο συμμετέχει και ο Τζέισον Νιούστεντ με το αδικημένο μπάσο. Για την ιστορία, αξίζει να σημειώσουμε ότι ο χαμηλός ήχος του μπάσου ήταν μια απόφαση του ντράμερ, Λαρς Ούλριχ, όπως έχει αποκαλύψει ο παραγωγός Στιβ Τόμσον. Μετά το τελικό μιξάρισμα, ο Ούλριχ ζήτησε να αυξηθεί η ένταση του ήχου στα ντραμς και να μειωθεί εκείνη του μπάσου.

Με σαφή μηνύματα και το εξώφυλλο του δίσκου, μια δημιουργία του Στίβεν Γκόρμαν που απεικονίζει την Lady Justice, η οποία αντιστοιχεί στη δική μας Θέμιδα. Η δικαιοσύνη -τυφλή- και δεμένη κρατάει μια ζυγαριά η οποία γέρνει από τη μια πλευρά και από μέσα ξεγλιστρούν δεκάδες δολάρια. Όπως μπορούμε να δούμε ο τίτλος του δίσκου βρίσκεται στην κάτω δεξιά γωνία γραμμένος με γκράφιτι.

Από το άλμπουμ ξεχωρίζει φυσικά το «One», ένα τραγούδι με αντιπολεμικό χαρακτήρα που όταν κυκλοφόρησε ως single σκαρφάλωσε στην 35η θέση του αμερικανικού Billboard Hot 100. Στα φιλανδικά chart έγινε νούμερο 1. Οι Metallica ερμήνευσαν ζωντανά το τραγούδι το 1989 στην τελετή των Βραβείων Grammy, ενώ την επόμενη χρονιά κέρδισε το κομμάτι κέρδισε Grammy στην κατηγορία Καλύτερο Metal Τραγούδι.

Όσον αφορά το κιθαριστικό σόλο του Χάμμετ στο «One», ανακηρύχτηκε ως το 7ο καλύτερο solo από το περιοδικό Guitar World στη λίστα των 100 καλύτερων solo κιθάρας όλων των εποχών. Επίσης, για το «One» -επιτέλους μετά από χρόνια- γύρισαν το πρώτο τους βίντεοκλιπ ως συγκρότημα.

Το «And Justice For All» περιλαμβάνεται στο βιβλίο με τα 1001 άλμπουμ που πρέπει να ακούσει κανείς πριν πεθάνει, ενώ στη λίστα 100 Καλύτερα Heavy Metal Άλμπουμ Όλων των Εποχών» το περιοδικού Kerrang! καταλαμβάνει την 42η θέση.

Τέλος, ο δίσκος έλαβε υποψηφιότητα στην απονομή των βραβείων Grammy το 1989 στην κατηγορία «Καλύτερη Hard Rock/Metal εμφάνιση», ωστόσο προς μεγάλη έπληξη όλων έχασε από το «Crest of a Cavne» των Jethro Tull, για να χαρακτηριστεί το 2007 από το Entertainment Weekly μια από τις 10 μεγαλύτερες αδικίες στην ιστορία των Grammy

Το tracking list του άλμπουμ

1. Blackened

2. …And Justice for All

3. Eye of the Beholder

4. One

5. The Shortest Straw

6. Harvester of Sorrow

7. The Frayed Ends of Sanity

8. To Live is to Die

9. Dyers Eve

[Πηγή]