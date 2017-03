Καλωσορίζουμε την άνοιξη με μια σειρά από συναυλίες, στον Πειραιά και στη Βόρεια Ελλάδα. Ο Πέτρος Θεοτοκάτος, συμπληρώνοντας 20 χρόνια στην ελληνική δισκογραφία, ξεκινά μία σειρά συναυλιών το Μάρτιο, με πρώτη στάση το «Λιόσπορο» στον Πειραιά, την Κυριακή 19 Μαρτίου. Το μουσικό ταξίδι συνεχίζεται με περιοδεία στη Βόρεια Ελλάδα, όπου ο Πέτρος επιστρέφει μετά από ένα χρόνο στο «Keri Rock Bar» στην Κατερίνη την Πέμπτη 23 Μαρτίου, και ακολουθεί συναυλία στο «Υπόγειο» στη Θεσσαλονίκη την Παρασκευή 24 Μαρτίου. Επόμενοι σταθμοί το «Take Five Art Café» στο Κιλκίς το Σάββατο 25 Μαρτίου και το «The Clock Café-Bar» στα Γιαννιτσά την Κυριακή 26 Μαρτίου.

Ο καλλιτέχνης που μας συστήθηκε το 1997 με το “πιστόλι στο πιάτο” και το εμβληματικό “θα χαθώ”, συνεχίζει να δημιουργεί έως σήμερα, με τον πρόσφατο δίσκο του “αυτό που καίγεται” να κυκλοφορεί σε βινύλιο και cd από την B–Otherside Records.

Ο Πέτρος Θεοτοκάτος στις συναυλίες αυτές θα παρουσιάσει τραγούδια από το σύνολο της δισκογραφίας του με κιθάρα, πιάνο και live looping, τα οποία θα εναλλάσσονται αρμονικά με αγαπημένα τραγούδια της ελληνικής και ξένης ροκ σκηνής, διασκευασμένα μοναδικά από τον καλλιτέχνη..

Facebook page : https://www.facebook.com/ptheotokatos/

