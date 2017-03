Συνθέτης -Στιχουργός – Τραγουδιστής-Μουσικός Παραγωγός

Γεννημένος στις 2 Δεκεμβρίου 1964 στην Κολωνία της τότε Δυτικής Γερμανίας απο μετανάστες γονείς . Τον στέλνουν στην Ελλάδα στους θείους του στο τέλος του 1969 για να πάει σχολείο .

Με τη μουσική η πρώτη του επαφή είναι με τα συγκροτήματα της γειτονιάς στα τέλη της 10ετίας του ’70 αρχές ’80 .Το 1982 μαζί με τον Θοδωρή Μπαλούρδο ιδρύουν το γνωστό μετέπειτα στη δεκαετία Rock ‘n Roll τετραμελές ηλεκτρικό συγκρότημα »Φάντης Μπαστούνι & Οι Άσσοι» και κυκλοφόρησαν τον θρυλικό και σπάνιο πιά στις μέρες μας δίσκο »Rock ‘n Roll» από την Enigma Records.

Με πολλές εμφανίσεις στους πιο γνωστούς χώρους ζωντανών εμφανίσεων στην Αθήνα ,στην υπόλοιπη Ελλάδα ( Θεσσαλονίκη , Πάτρα ,Πρέβεζα ,Κεφαλλονιά κ.α.) αλλά και σε πολλά φεστιβάλ εκείνης της εποχής. Πολλές κοινές εμφανίσεις με γνωστούς καλλιτέχνες όπως τον Παύλο Σιδηρόπουλο, τον Δημήτρη Πουλικάκο, τους γνωστούς σε όλους »Τhe Last Drive» και τηλεοπτικές εκπομπές για την τότε ΕΡΤ στα πλαίσια της εκπομπής »Ηχοι του Χειμώνα» όπου συμμετείχαν κάποιοι από τους παραπάνω καλλιτέχνες αλλά και οι »Φατμε» του Νικου Πορτοκάλογλου και οι »Τερμίτες» του Λαυρέντη Μαχαιρίτσα.

Το 1987 το Πάσχα διαλύει το συγκρότημα και υπηρετεί τη στρατιωτική του θητεία.

Το 1989 επιστρέφει και στήνει για 2 χρόνια το συγκρότημα »Τortilla Flat» επηρεασμένο απο το βιβλίο του John Steinbeck »Η Πεδιάδα Της Tortilla», πραγματοποιώντας κάποιες εμφανίσεις στην Αθηνα μαζι με τον Δημητρη Πουλικάκο. Το συγκεκριμένο project ήταν μία άσκηση για το τι θα επακολουθήσει αργότερα…

Το 1992-1993 ξεκινά μαθήματα θεωρίας, πιάνου ,κιθάρας και φωνής με τους Νικο Σπυρόπουλο ,Βασιλη Σπυρόπουλο και Αννα Κόκκορη-Καρκανιάν.

Το 1992 μετασχηματίζει το 5μελλές συγκρότημα του αρχικά σε 7μελές και λίγο καιρό αργότερα σε 12μελές με την ονομασία »Σαύρα των Βασιλικών Δρόμων» με τη προσθήκη 4 Πνευστών + φυσαρμόνικας ,κρουστών ,εκκλησιαστικού οργάνου και στο πιάνο τον δάσκαλο και μαέστρο Νικο Σπυρόπουλο ,κιθαρίστα του συγκροτήματος »Σπυριδούλα» που έφτιαξαν μαζί με τον Παύλο Σιδηρόπουλο το θρυλικό δίσκο»Φλου».

Μέχρι σήμερα η »Σαύρα των Βασιλικων Δρόμων» θεωρείται το πιο πολυπληθές συγκρότημα που εμφανίστηκε ποτέ στη χώρα, αλλά αυτό δεν ήταν το μόνο που τους έκανε ξεχωριστούς όσο οι εκπληκτικές τους εμφανίσεις τα εξαιρετικά τους παιξίματα και τραγούδια που περιείχαν έντονο κοινωνικό -τουλάχιστον- προβληματισμό και πλούσιες ενορχηστρώσεις και που αποτυπώθηκαν σε 2 δίσκους ,ο πρώτος με τίτλο »Πορφυρές Αποχρώσεις» και κυκλοφόρησε το χειμώνα του 1995 από την FM RECORDS και το »Σε Πάγο Λεπτό» από την EROS RECORDS πάλι τον χειμώνα του 1999. Και οι δύο δίσκοι και απέσπασαν εξαιρετικές κριτικές.

Την ίδια περίοδο, εμφανίστηκαν ζωντανά σε πολλούς χώρους ζωντανής μουσικής όπως το »ΡΟΔΟΝ» και το »WEST» στην Αθήνα και στην περιφέρεια, αλλά και σε Φεστιβάλ όπως το Αντιρατσιστικό το οποίο τότε ήταν στα σπάργανά του.

Στα τέλη του 2002 και μετά τη συμμετοχή στο Φεστιβάλ Κομικς στην Τεχνόπολη στο Γκάζι διαλύει το πολυμελές σχήμα του θεωρώντας πως ότι είχε να δώσει το είχε δώσει μέχρι τότε και στρέφεται στη παραγωγή του δίσκου των Θεσσαλονικιών »Broken Seals» με συμπαραγωγό τον Αριστείδη Χρήστου. Μετά την ολοκλήρωση του μερους της δουλειας που του αντιστοιχούσε, αρχές του 2004 αποφασίζει να αποσυρθεί επ’ αόριστον.

Τον Ιούλιο 2009 και μετά από παραινέσεις και φίλων του μουσικών ξεκινά να ξαναγράψει και με τη βοήθεια του 25 χρόνια φίλου και συνεργάτη του Διονύση Τελιόπουλου (κιθαρίστας στη Σαύρα των Βασιλικών Δρόμων και δάσκαλος μουσικής και πολυμουσικός) , του Μανώλη Αγγελάκη(μίξη-Illegal Operation κ.α.), του Alex K.(The Last Drive) και της Γεωργίας Συριοπούλου (Συνθέτης-μαέστρος) γράφει 11 τραγούδια που αφορούν και προσπαθούν μέσα από το βλέμμα του καλλιτέχνη να αποτυπώσουν το τι οδήγησε πολιτιστικά και κοινωνικά τη χώρα στην οικονομική κρίση με τίτλο υλικού »Δηλητήριο Ποτισμένο από Αγάπη» και όνομα του 6μελούς συγκροτήματος

»Λάμπρος Παπαλέξης & Οι Χτισμένες… των Θεμελίων». Η δουλειά αυτή εκτός των αλλων, αποτελεί και ένα φόρο τιμής στις μουσικές του επιρροές από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού.

Το συγκεκριμένο υλικό αποσπά διθυραμβικές κριτικές από όλους και χαρακτηρίζεται για άλλους ως ένας από τους καλύτερους δίσκους του 2015, για κάποιους ο καλύτερος του 2015 και για κάποιους άλλους μέσα στους 5-10 καλύτερους δίσκους Rock που έγιναν ποτέ στη χώρα. Σίγουρα μοναδικός στο στυλ του. Για τον ίδιον όπως έχει πει αποτελεί την κορωνίδα της καλλιτεχνικής του δημιουργίας του έως σήμερα.

O ίδιος έδωσε πάρα πολλές συνεντεύξεις σε περιοδικά και ραδιόφωνα και οργάνωσε και εκτέλεσε μόνος του όλη την προώθηση και καμπάνια του συγκεκριμένου υλικού με δικά του έξοδα τη περίοδο αυτή.

Τη σεζόν Νοέμβριος 20015 – Μαιος 2016 παρουσίασε την συγκεκριμένη δουλειά σε πολλους χωρους της Αθηνας όπως το »ΙΛΙΟΝ PLUS MUSIC THEATER» και έκανε τις περισσότερες εμφανίσεις από οποιαδήποτε άλλη μπάντα αυτού του βεληνεκούς έχοντας κατά γενική ομολογία εξαιρετικές εμφανίσεις αλλά όχι το κοινό που θα αντιστοιχούσε στο εν λόγω υλικό.

Κυκλοφορεί στις 23 Μαρτίου 2015 σε ηλεκτρονική μορφή (Download) στο διαδίκτυο και στις 7 Αυγούστου του ίδιου έτους σε CD…

Ο ίδιος ο Λάμπρος Παπαλέξης αυτή τη περίοδο οργανώνει τη περιοδεία της μπάντας του στην περιφέρεια σε μεγάλες και μικρές πόλεις της χώρας στα πλαίσια της παρουσίασης του »Δηλητήριο Ποτισμένο από Αγάπη» ,όπως και την νέα και νόμιμη πλέον έκδοση του συγκεκριμένου υλικού με κανονική εταιρία -που θα ανακοινώσουν από κοινού την συνεργασία τους- πολύ σύντομα μέσα στο Νοέμβριο.

Εδώ δεν πρέπει να αμελήσουμε να αναφέρουμε, ότι ο Λάμπρος Παπαλέξης έχει εμφανιστεί σε συναυλίες φίλων μουσικών και καλλιτεχνών όπως τιμητικά στις 22 Δεκεμβρίου του 2013 στην επέτειο των 35 χρόνων του συγκροτήματος The Last Drive στον Gagarin 205 μαζί με άλλους φίλους μουσικούς ερμηνεύοντας το τραγούδι »Knocking on Heavens Door» (του προσφάτως βραβευμένου με Nobel Λογοτεχνείας διασημου αμερικάνου συνθέτη -στιχουργού,τραγουδιστή και μουσικού Bob Dylan).

Επισης έχει εμφανιστεί προσφάτως στο 2o Americana festival ερμηνεύοντας το τραγούδι του Neil Young »Down by the River» μαζί με τους Dustbowl ,τους Penny Dreadfull και τους Sounds like Darley και με την ελληνική cover band τραγουδιών του Bruce Springsteen »Radio Nowhere» ερμηνεύοντας τα τραγούδια »Darkness on the Edge of Town» και »Τhe River» ….

