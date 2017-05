Ο Πέτρος Θεοτοκάτος, γιορτάζοντας 20 χρόνια στην ελληνική δισκογραφία και πραγματοποιώντας συνεχώς σειρά συναυλιών ανά την Ελλάδα, συνεχίζει το μουσικό του ταξίδι και κάνει μια στάση στο Τ26 Coffee Bar στην Κοζάνη το Σάββατο 6 Μαϊου.

Ο καλλιτέχνης που μας συστήθηκε το 1997 με το “πιστόλι στο πιάτο” και το εμβληματικό “θα χαθώ”, συνεχίζει να δημιουργεί έως σήμερα, με τον πρόσφατο δίσκο του “αυτό που καίγεται” να κυκλοφορεί σε βινύλιο και cd από την B–Otherside Records.

Ο Πέτρος Θεοτοκάτος μαζί με τον Άρη Ποταμιάνο στο μπάσο και την κιθάρα, θα κάνει μια αναδρομή στην προσωπική του τραγουδοποιία με ηλεκτρική κιθάρα, πιάνο, synthesizers και live looping), καθώς και σε τραγούδια που όλοι αγαπήσαμε από την ελληνική και ξένη ροκ / εναλλακτική σκηνή.

Facebook page : https://www.facebook.com/ptheotokatos/

Links to Youtube

http://www.youtube.com/watch?v=J4iV8K01h74 (Θα χαθώ)

https://www.youtube.com/watch?v=6rJ84FC0KoA (Στην Αίγινα)

https://www.youtube.com/watch?v=w1HIsCPE1nk (Άσε το φως να καεί – Νέο 2015)

https://www.youtube.com/watch?v=wT-Yhux6aRs (Βόλτα στη θάλασσα – Νέο 2015)

https://www.youtube.com/watch?v=ycsxgRnmXp8 (Ανατολή – Νέο 2015)

https://www.youtube.com/watch?v=7Nq9X47d6-k (It’s all over now Baby Blue [Bob Dylan cover – live])

Info:

Τ26 Coffee Bar,

I.Τράντα 26, Κοζάνη

Σάββατο 6 Μαϊου

Ωρα 22:00

Είσοδος 6€ με ποτό