Ο Damian «Jr. Gong» Marley, ο νεότερος και πιο επιτυχημένος γιος του τεράστιου Bob Marley και κορυφαίος καλλιτέχνης της reggae παγκοσμίως, έρχεται στο Release Athens μαζί με την πολυμελή μπάντα του, την Παρασκευή 7 Ιουνίου, στην Πλατεία Νερού, για πρώτη φορά στην Ελλάδα!

Το Σάββατο 8 Ιουνίου, ο καλλιτέχνης θα εμφανιστεί στη Θεσσαλονίκη, στο Fix Factory Of Sound Open Air!

Ο Damian «Jr. Gong» Marley ήταν μόλις δυο χρονών όταν ο πατέρας του, ο θρύλος της ρέγκε Μπομπ Μάρλεϊ, έφυγε από τη ζωή. Είναι το μόνο παιδί του μουσικού με την Cindy Breakspeare, που εκλέχτηκε Μις Κόσμος στα καλλιστεία του 1976. Το προσωνύμιο του Junior Gong έρχεται από το προσωνύμιο του πατέρα του, τον οποίο καλούσαν Tuff Gong.

Ο Damian εμφανίζεται στην σκηνή από την ηλικία των 13 χρονών, όταν δημιούργησε την πρώτη του μουσική μπάντα, η οποία ονομαζόταν Shephards, και στην οποία συμμετείχε επίσης η κόρη του Freddie McGregor και ο γιος του Cat Core των Third World. Η μπάντα άνοιξε το Φεστιβάλ Ρέγκε του Sunsplash το 1992. Όταν διαλύθηκε το συγκρότημα, στις αρχές της δεκαετίας του ’90, ο Damian άρχισε την σόλο καριέρα του.

Ο Damian «Jr. Gong» Marley κέρδισε το πρώτο του βραβείο Grammy το 2002, στην κατηγορία Reggae Album of the Year, με το «Halfway Tree». Η επιτυχία αυτή επαναλήφθηκε το 2005, όταν κατέκτησε το ίδιο βραβείο με το άλμπουμ «Welcome to Jamrock».

Ανάμεσα στις πολλές προσωπικές του επιτυχίες ξεχωρίζουν τα τραγούδια: «Welcome To Jamrock» (ίσως το καλύτερο reggae κομμάτι των τελευταίων 15 ετών), «Medication», «Patience», «Road To Zion», «Speak Life», «There For You», «Affairs Of The Heart», «R.O.A.R», «Move» και άλλα πολλά.

Το 2009 δημιούργησε ένα σούπερ γκρουπ, τους SuperHeavy, μαζί με τον Μικ Τζάγκερ και τους Joss Stone, Dave Stewart και A.R. Rahman

Ο ίδιος περιγράφει τη μουσική του ως κάτι μεταξύ dancehall και reggae, αυτά τα κατ’ εξοχήν τζαμαϊκανά μουσικά είδη. «Γενικά, όμως, είναι η κουλτούρα της Τζαμάικα. Δεν υπάρχουν είδη αλλά η αναζήτηση του θεϊκού πνεύματος και την ανθρωπιάς μέσα μας» επισημαίνει και με στους στίχους του μιλά για την φτώχεια και τα δεινά του απλού λαού, αναφερόμενος κυρίως στην Αφρική και τις ΗΠΑ. Άλλωστε, πάντα ήταν ενεργός για κάθε κοινωνικό ζήτημα. Κάποιοι αναφέρονται στην προσωπικότητα και το έργο του λέγοντας πως η χροιά της φωνής του είναι η ένωση ανάμεσα στην αποφασιστικότητα ενός κήρυκα και την ευφυΐα ενός πανεπιστημιακού.

Οτιδήποτε και να λέγεται, όμως, δεν μπορεί να συγκριθεί με τη ζωντανή εμπειρία που θα ζήσουμε την 7η Ιουνίου στην Πλατεία Νερού και την 8η Ιουνίου στο Fix Factory of Sound Open Air!

Η προπώληση για τις δύο συναυλίες του Damian «Jr. Gong» Marley ξεκίνησε προς 30 ευρώ (ένα εισιτήριο) και 55 ευρώ (δύο εισιτήρια), και για περιορισμένο αριθμό εισιτηρίων. Επίσης, διατίθεται συγκεκριμένος αριθμός VIP εισιτηρίων με αρχική τιμή στα 80 ευρώ.