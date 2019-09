Ο πιο διάσημος ροκ τραγουδιστής του Καναδά, ο Bryan Adams, θα έχει συναυλία στις 18 Νοεμβρίου του 2019 στην Αθήνα.

Γνωστός για τις σπουδαίες μπαλάντες, τις καλές συναυλίες και την απίστευτη ενέργεια, ο Adams συμπεριέλαβε την Αθήνα στην περιοδεία » Shine A Light Tour», που πήρε το όνομά του από το νέο άλμπουμ που κυκλοφόρησε πρόσφατα. Οι ακροατές ραδιοφωνικών σταθμών έχουν ήδη ακούσει το πρώτο single – την διασκευή του διάσημου τραγουδιού » Whiskey In The Jar », το οποίο έχει συγκεντρώσει εξαιρετικές κριτικές.

Οι περισσότεροι του fans περιμένουν να ακούσουν με ανυπομονησία τα hits όπως – » Summer Of 69», » Please Forgive Me », » Run To You »…

Ο Bryan Adams είναι ένας δημοφιλής Καναδός τραγουδιστής, τραγουδοποιός και παραγωγός. Ο Adams έγινε διάσημος στον Καναδά και στις Ηνωμένες Πολιτείες με το άλμπουμ «Cuts Like A Knife» το 1983, ενώ το άλμπουμ “Reckless” κυκλοφόρησε το επόμενο έτος με παγκόσμια φήμη. Σε αυτό το άλμπουμ βρέθηκαν μερικά από τα πιο γνωστά τραγούδια όπως το «Run To You». Το ίδιο άλμπουμ διαθέτει το γνωστό σε όλους τραγούδι «Summer Of ’69, με το οποίο ο Καναδός σούπερ σταρ μοιραζόταν το μικρόφωνο στις συναυλίες του με κάποιον από το κοινό για να το τραγουδήσουν παρέα.

Το τελευταίο single από αυτό το άλμπουμ, “It’s Only Love”, το τραγούδησε με την Tina Turner, με την οποία υπήρχε η φήμη ότι είχε σχέση. Αλλά αυτό δεν είναι το μόνο κουτσομπολιό που σχετίζεται με το όνομά του.

Ο τραγουδιστής είχε σχέση και με την πριγκίπισσα Diana όπωςεπβεβαίωσε και η πρώην φίλη του Cecilie Thomsen. Η σχέση του με την Lady Di ξεκίνησε μετά τον χωρισμό της με τον Πρίγκιπα Κάρολο και το καλύτερο απ’όλα, εκείνος έγραψε τραγούδι για εκείνη με τίτλο Diana.

Γνωστός στο κοινό για τα τραγούδια που εμφανίστηκαν σε ταινίες

Για τις συνεισφορές του στη μουσική, ο Adams κέρδισε πολλά βραβεία και υποψηφιότητες – 20 βραβεία Juno, 15 υποψηφιότητες Grammy, μεταξύ των οποίων κέρδισε το βραβείο «Καλύτερο τραγούδι για κινηματογράφο ή τηλεόραση». Επιπλέον, έχει λάβει βραβεία MTV, ASCAP και American Music, έχει 5 υποψηφιότητες για τη Χρυσή Σφαίρα και 3 υποψηφιότητες Όσκαρ για Κινηματογραφική Μουσική.

Ο Brian Adams παραμένει πιο γνωστός στο κοινό για τα τραγούδια που εμφανίστηκαν σε ταινίες. Με το 5ο του άλμπουμ, Into The Fire (1987), τελείωσε τις κυκλοφορίες του στη δεκαετία του ’80 φτάνοντας στη δεκαετία του ’90 με 3 τραγούδια για ταινίες που έπιασαν την κορυφή. Τα εν λόγο τραγούδια είναι το “(Everything I Do) I Do it for You” για την ταινία Robin Hood: Prince of Thieves, , το “All for Love”, με τον Sting και τον Rod Stewart για τους Three Musketeers και το “Have You Ever Really Loved a Woman?” για τον Don Juan DeMarco, με το οποίο και πήρε το βραβείο Grammy.

Το 2011, έγινε μέλος του Hollywood Walk of Fame. Χωρίς αμφιβολία άξιζε αυτό το αστέρι αφού έχει παρουσιάσει συνολικά 28 ξεχωριστές επιτυχίες στα Billboard Top 40 από το ντεμπούτο του single, Let Me Take You Dancing (1979), μέχρι το Run To You (1984), Somebody (1991), ενώ το 4ο άλμουμ , Reckless (1984), ήταν το πιο επιτυχημένο στην Αμερικανική αγορά, καθώς ήταν 5 φορές πλατινένιο.

12 νέα τραγούδια και το ντουέτο του με την Jennifer Lopez

Εκτός από πολλές συλλογές και αρκετές live κυκλοφορίες, ο Adams κυκλοφόρησε 14 άλμπουμ: Bryan Adams (1980), You Want It, You Got It (1981), Cuts Like a Knife (1983), Reckless (1984), Into the Fire (1987), Waking up the Neighbours (1991), 18 Til I Die (1996), On a Day Like Today (1998), Room Service (2004), 11 (2011), Tracks of My Years (2014) και Get up (2015). Το καινούργιο του άλμπουμ απαρτίζεται από 12 νέα τραγούδια σε ρυθμούς rock, pop και R&B. Το ντουέτο του με την Jennifer Lopez “That’s How Strong Our Love Is” αναμένεται να είναι ένα μελλοντικό all time classic.