Μετά από ένα χρόνο, ο Πέτρος Θεοτοκάτος κατεβαίνει για περιοδεία στην όμορφη Κρήτη!! Ο καλλιτέχνης που μας συστήθηκε το 1997 με το “πιστόλι στο πιάτο” και το εμβληματικό “θα χαθώ” και συνεχίζει να δημιουργεί έως σήμερα, πραγματοποιώντας συνεχώς σειρά συναυλιών ανά όλη την Ελλάδα, συνεχίζει το μουσικό του ταξίδι έχοντας στις αποσκευές του την προσωπική του δισκογραφία αλλά και ιδιαίτερες διασκευές αγαπημένων ελλήνων και ξένων δημιουργών.

Στα πλαίσια της περιοδείας του στην Κρήτη, θα εμφανιστεί στο Bras De Frères στα Χανιά, την Πέμπτη 27 Ιουλίου και στο Beatnik Rock Bar στο Ρέθυμνο την Παρασκευή 28 Ιουλίου, σε ένα πρόγραμμα γεμάτο εκπλήξεις!

Ο καλλιτέχνης που συμπληρώνει φέτος 20 χρόνια στην ελληνική δισκογραφία, θα παρουσιάσει ένα πρόγραμμα με κιθάρα, πιάνο, synthesizers και live looping, όπου αγαπημένα τραγούδια δικά του εναλλάσσονται αρμονικά με τραγούδια που όλοι αγαπήσαμε από την ελληνική και ξένη ροκ σκηνή..

Facebook page : https://www.facebook.com/ptheotokatos/

Links τραγουδιών:

http://www.youtube.com/watch?v=J4iV8K01h74 (Θα χαθώ)

https://www.youtube.com/watch?v=6rJ84FC0KoA (Στην Αίγινα)

https://www.youtube.com/watch?v=Xo9XaINQ97I (Η ελευθερία δε νικιέται)

https://www.youtube.com/watch?v=wT-Yhux6aRs (Βόλτα στη θάλασσα – Νέο 2015)

https://www.youtube.com/watch?v=w1HIsCPE1nk (Άσε το φως να καεί – Νέο 2015)

https://www.youtube.com/watch?v=ycsxgRnmXp8 (Ανατολή – Νέο 2015)

https://www.youtube.com/watch?v=7Nq9X47d6-k (It’s all over now Baby Blue [Bob Dylan cover – live])

Ιnfo:

Πέμπτη 27 Ιουλίου

Bras De Frères

Eπιμενίδου 2, Χανιά

Τηλέφωνο κρατήσεων με φιάλη: 6974020550

Ωρα έναρξης 22.30 – Παρακαλείστε να προσέλθετε μέχρι τις 22.00 για την καλύτερη εξυπηρέτηση σας.

Είσοδος 10 ευρώ με απλό ποτό

Παρασκευή 28 Ιουλίου

Beatnik Rock Bar

Αρκαδίου 236, Ρέθυμνο

Τηλέφωνο: 2831 054750

Είσοδος 2,5 €