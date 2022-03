Οι Wolf At Seven κυκλοφορούν νέο δίσκο

Οι Wolf At Seven μόλις κυκλοφόρησαν το νέο και ομώνυμο τους album. Λίγο καιρό μετά από την κυκλοφορία των debut singles του δίσκου, “Another Breakdown” και “Untamed”, μας τον παρουσιάζουν επίσημα με το νέο τους single και βίντεο, “These Breaths I Take”.

Ακούστε το παρακάτω!

These Breaths I Take Official Music Video:

Wolf At Seven Official Audio:

